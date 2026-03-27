  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TELEFONIJA

Brez težav skozi cel dan

Xiaomi redmi note 15 pro in 15 pro+ se lahko pohvalita z dobrimi kamerami, odličnima baterijama in odpornostjo proti prahu, vodi in udarcem.
Xiaomi redmi note 15 pro (titan) in 15 pro+ (kavno rjava) drug ob drugem FOTO: Staš Ivanc

Xiaomi redmi note 15 pro (titan) in 15 pro+ (kavno rjava) drug ob drugem FOTO: Staš Ivanc

Telefona v družbi kuhinjskih pripomočkov (za merilo) FOTO: Staš Ivanc

Telefona v družbi kuhinjskih pripomočkov (za merilo) FOTO: Staš Ivanc

Sta razmeroma tanka in lepo oblikovana. FOTO: Staš Ivanc

Sta razmeroma tanka in lepo oblikovana. FOTO: Staš Ivanc

Telefon ima po novem malce večji amoled zaslon (6,83 namesto 6,67 palca). FOTO: Staš Ivanc

Telefon ima po novem malce večji amoled zaslon (6,83 namesto 6,67 palca). FOTO: Staš Ivanc

Xiaomi redmi note 15 pro (titan) in 15 pro+ (kavno rjava) drug ob drugem FOTO: Staš Ivanc
Telefona v družbi kuhinjskih pripomočkov (za merilo) FOTO: Staš Ivanc
Sta razmeroma tanka in lepo oblikovana. FOTO: Staš Ivanc
Telefon ima po novem malce večji amoled zaslon (6,83 namesto 6,67 palca). FOTO: Staš Ivanc
Staš Ivanc
 27. 3. 2026 | 18:00
4:12
A+A-

Letošnja zima je bila precej pestra za kitajski Xiaomi, ki je predstavil novi seriji pametnih telefonov visokega in srednjega razreda xiaomi 17 in xiaomi redmi note 15. Potem ko smo se že navduševali nad fotografskima odličnežema, na katerih se bohoti napis slovite nemške znamke Leica, s katero sodelujejo že več let, se spodobi, da nekaj povemo tudi o njunih bratih iz srednjega razreda, ki bosta s svojim dobrim razmerjem med zmogljivostmi in ceno brez težav našla kupce.

Dobra glavna kamera z 200 milijoni slikovnih točk.

Impresivni bateriji

Xiaomi redmi note 15 pro in pro+ sta tipična predstavnika zgornjega srednjega razreda, se pravi, da ponujata solidne kamere, razmeroma zmogljiv procesor, dober videz in močno baterijo. Slednja je precej zrasla v primerjavi s prejšnjo generacijo: redmi note 15 pro ima baterijo s kapaciteto 6580 mAh, pro+ pa nekoliko manjšo, a še vedno zajetno – 6500 mAh. Zato pa obvlada superhitro polnjenje s 100 vati, medtem ko se moč polnjenja pri proju ustavi pri 45 vatih; telefona se do konca napolnita v 40 oziroma 58 minutah.

Telefona v družbi kuhinjskih pripomočkov (za merilo) FOTO: Staš Ivanc
Telefona v družbi kuhinjskih pripomočkov (za merilo) FOTO: Staš Ivanc

Avtonomija baterije je prav tako impresivna. Pri zmerni uporabi lahko oba modela zdržita do dva dneva. To pomeni, da bodo uporabniki brez težav preživeli ves dan brez potrebe po polnjenju tudi ob intenzivnejši uporabi.

Zmogljivi bateriji, ki zdržita do dva dneva normalne uporabe.

Solidne kamere

Redmi note 15 pri in 15 pro+ se ponašata z zelo spodobnim naborom kamer, med katerimi izstopa glavna širokokotna kamera z 200 milijoni slikovnih točk, ki je še posebno učinkovita pri zajemanju dnevnih posnetkov, ima pa tudi optični stabilizator slike. Nekoliko slabša je ultraširokokotna kamera z osmimi megapiksli in brez samodejnega ostrenja, saj dela manj podrobne in barvno manj natančne fotografije, kar je opazno predvsem pri nočnih posnetkih, a to je že kar nekako stalnica v tem cenovnem rangu. Telefoto leče ni, a dejansko je ta redkost v tem razredu, znebili pa so se (zelo skromne) makro kamere.

Sta razmeroma tanka in lepo oblikovana. FOTO: Staš Ivanc
Sta razmeroma tanka in lepo oblikovana. FOTO: Staš Ivanc

Sprednja kamera, ki je na voljo v dveh različicah – 20 ali 32 MP, odvisno od modela – je povsem dovolj za selfieje, ki pa znajo biti nekoliko zabrisani in ne ravno najbolj podrobni. Kar se tiče videa, oba modela podpirata ultravisoko ločljivost 4K pri največ 30 sličicah na sekundo. Videoposnetki so sicer stabilni in dobro osvetljeni, vendar bi več sličic na sekundo izboljšalo gladkost gibanja. Kljub vsemu oba modela ponujata solidno fotografsko izkušnjo za svojo ceno, imata pa tudi nekaj funkcij umetne inteligence, ki znajo polepšati posnetke.

Odpornost proti padcem z višine poltretjega metra.

Ojačano ohišje

Pri procesorjih so razlike v primerjavi s prejšnjima modeloma minimalne, tako da tu ni nekih velikih pretresov: telefona sta opremljena z Mediatekovim oziroma Qualcommovim srednjerazrednikom, ki ponuja dovolj moči za vsakdanja opravila, seveda pa nista namenjena naćiganju strojno najzahtevnejših iger. Operacijski sistem hyperos je že znan od prej, Xiaomi pa obljublja, da bo serija redmi note 15 prejela štiri večje posodobitve operacijskega sistema in šest let varnostnih popravkov.

Telefon ima po novem malce večji amoled zaslon (6,83 namesto 6,67 palca). FOTO: Staš Ivanc
Telefon ima po novem malce večji amoled zaslon (6,83 namesto 6,67 palca). FOTO: Staš Ivanc

Kakovosten zaslon iz organskih diod je malenkostno zrasel in dobil še boljšo svetilnost (3200 nitov). Utrdili pa so konstrukcijo telefona, ki zdaj poleg odpornosti proti prahu in vodi (do dva metra globoko do 24 ur) menda zagotavlja tudi odpornost proti padcem z višine dveh metrov in pol. In za konec še cena: redmi note 15 pro+ 5G je na voljo v treh barvah (kavno rjava, ledeniško modra in črna) s konfiguracijo pomnilnika 12+512 GB po priporočeni maloprodajni ceni 549 evrov, za redmi note 15 pro 5G v prav tako treh barvah (titan, ledeniško modra in črna) pa je treba v prosti prodaji odšteti 399 evrov (8+256 GB) oziroma 449 evrov (8+512 GB).

Xiaomi si je v zadnjih letih pridobil desetodstotni delež slovenskega trga mobilne telefonije.

Več iz teme

kamerapametni telefonXiaomi
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki