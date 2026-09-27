Brez zbora bi se zlomila

Če ga po moževi smrti ne bi imela, ne vem, kaj bi bilo z menoj, pravi Tržičanka po rodu, ki pri 89 letih še vedno vodi kanadski pevski zbor Plamen, s katerim se vedno znova vrača v Slovenijo. Čeprav več kot 60 let živi čez lužo, domovine ni pozabila: »Vedno sem s srcem Slovenka.«
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Marija Ahačič se rada vrača v Slovenijo. FOTO: Dejan Javornik
Mila in prijazna, odločna in jasna. V roke si sežemo v avli ljubljanskega City hotela. Sama se še spomni časov, ko je na tem mestu stal legendarni Hotel Turist. Marija Ahačič Pollak, rojena maja 1937 v Tržiču, je uglajena dama, ki je v življenju brezpogojno ljubila svojega žal že pokojnega moža Petra. Prav takšno ljubezen čuti tudi do domovine, Slovenije, čeprav že več kot 60 let živi daleč proč, v Kanadi. Rada se vrača v kraje, kjer ji je tekla zibelka, v kraje, kjer si generacije še danes prepevajo njeno Tam, kjer murke cveto. Prijazno spomni še na Tečejo, tečejo nitke. Te nitke so tekle ...