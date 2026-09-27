MARIJA AHAČIČ POLLAK

Brez zbora bi se zlomila

Če ga po moževi smrti ne bi imela, ne vem, kaj bi bilo z menoj, pravi Tržičanka po rodu, ki pri 89 letih še vedno vodi kanadski pevski zbor Plamen, s katerim se vedno znova vrača v Slovenijo. Čeprav več kot 60 let živi čez lužo, domovine ni pozabila: »Vedno sem s srcem Slovenka.«

Galerija Marija Ahačič se rada vrača v Slovenijo. FOTO: Dejan Javornik

Mila in prijazna, odločna in jasna. V roke si sežemo v avli ljubljanskega City hotela. Sama se še spomni časov, ko je na tem mestu stal legendarni Hotel Turist. Marija Ahačič Pollak, rojena maja 1937 v Tržiču, je uglajena dama, ki je v življenju brezpogojno ljubila svojega žal že pokojnega moža Petra. Prav takšno ljubezen čuti tudi do domovine, Slovenije, čeprav že več kot 60 let živi daleč proč, v Kanadi. Rada se vrača v kraje, kjer ji je tekla zibelka, v kraje, kjer si generacije še danes prepevajo njeno Tam, kjer murke cveto. Prijazno spomni še na Tečejo, tečejo nitke. Te nitke so tekle ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →