STIL

Brezbrižnost izrazimo tudi z oblačili: poletje v znamenju sproščene elegance

Pride čas, ko postane dejstvo, da nam je vseeno, strategija preživetja, pa naj gre za celulit, politiko, komentarje pod našo objavo na družbenem omrežju ali modo
Top je lahko prosojen, ne da bi deloval, kot da razkazujemo preveč. FOTO: Desigual
Tudi kombinezon je lahko del letošnjega ležernega trenda. FOTO: Desigual
Prevladujejo nežni, osvežujoči odtenki. FOTO: Zara
Eden ključnih kosov so vrečaste hlače. FOTO: Bottega Veneta
Ajda Janovsky
 29. 5. 2026 | 18:00
Poletje je čas, ko smo lahko nekoliko bolj ravnodušni, ne da bi nas zato kdor koli pretirano obsojal. Letošnje nam za nameček ponuja, da lahko začasni brezbrižni odnos do sveta izrazimo tudi z oblačili.

Ležerna moda letošnjega poletja vključuje balonaste in široke hlače (spomnimo se revij Bottega Venete in Brandona Maxwella na modnih tednih za pomlad/poletje 2026), lahkotne tope, prosojne plasti in natikače. Barve so sprane, pomešane, kosi pa morajo biti videti, kot da smo jih na hitro zmetali skupaj. Če nosimo pas, naj jih bo več. Če uporabimo vzorec, naj bo karirast – ravne črte v kombinaciji z ohlapnimi kroji ustvarjajo malce humoren kontrast, in prav to je tisto, kar si v letošnji poletni garderobi želimo. Pametno plastenje in športno sproščene silhuete sta dva poudarka, ki vam ju lahko ponudimo za to vrsto letos modnega poletnega oblačenja.

Tudi kombinezon je lahko del letošnjega ležernega trenda. FOTO: Desigual

Ležerni slog se ne boji gole kože, vendar ni nikoli poudarjeno seksi. Čez zgornji del bikinija ogrnemo srajco ali prosojen top, zgolj zato, da nam ne bi bilo vroče – vsaj tak vtis si želimo dajati. In predvsem – nič nam ne sme biti pretesno. Po telesu krojena oblačila niso naša prva misel, ko razmišljamo o ležerni modi, toda to poletje se tudi ti dve povsem nasprotujoči si modni ideji nekako prepletata. Tako je lahko tudi kombinezon, če vzorec in material delujeta dovolj razpuščeno, del tega trenda.

Prevladujejo nežni, osvežujoči odtenki. FOTO: Zara

Ne preveč usklajeno

Dodatki sledijo isti logiki. Torba naj bo mehka, očala lahko malce prevelika, nakit pa tak, kot bi ga nabrali po poti: prstan tukaj, zapestnica tam, verižica, ki ne želi biti preveč fina. Nič ne sme delovati preveč usklajeno, saj bi s tem izgubili bistvo. Ležerna moda letošnjega poletja ne mara popolnosti. Raje ima drobne neskladnosti, malo nereda in občutek, da smo pravkar stopili iz taksija, s plaže ali predolgega kosila, ki se je nepričakovano zavleklo do večera.

Eden ključnih kosov so vrečaste hlače. FOTO: Bottega Veneta

Bistvo ležerne mode je, da se premika. Ko zapiha veter, oblačila vzvalovijo okoli nas. Za dodatni občutek svežine kose letos izbiramo v nežnih tonih, kot so pudrasta, bež, peščena, slonokoščena ali sprano olivna. Če kdaj, potem je zdaj čas, da svetu pokažemo sredinca – vsaj v modnem smislu. V najbolj vroč del leta lahko z dovoljenjem velikih modnih imen zakorakamo sproščeno, osvobojeni vseh okovov in spon. Tako bomo lažje nabrali nove moči za vse, kar nas še čaka, ko mine ta že skoraj aktualna sezona.

