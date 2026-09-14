Bruno Rački osvaja regijo, kmalu prihaja tudi v Ljubljano

Hrvaški pevec Bruno Rački, ki je v zadnjih letih nase opozoril predvsem z globokim glasom in uspehom na družbenih omrežjih, prihaja v Slovenijo. V ljubljanski Cvetličarni bo nastopil 7. novembra. Petindvajsetletni glasbenik se je širši javnosti predstavil leta 2023 v hrvaški oddaji Superstar, kjer je na avdiciji zapel Elvisovo If I Can Dream. Glasbo je začel ustvarjati že prej. Med pandemijo si je kupil klavir in začel na TikToku objavljati priredbe znanih skladb. Odziv občinstva je bil vse večji, sledili so prvi nastopi, nato pa profesionalna glasbena pot.

Bruno Rački pripravlja svoj prvi album.

»Moja glasbena pot se je začela precej naravno – iz ljubezni do glasbe in potrebe, da skozi pesmi izrazim tisto, česar morda drugače ne bi mogel,« pravi Rački, ki je kot srednješolec nastopal tudi kot DJ. Med nastopi je občasno prijel za mikrofon, pozitivni odzivi občinstva pa so ga spodbudili, da se je resneje posvetil petju. Danes ima na družbenih omrežjih več deset tisoč sledilcev, za njim je tudi sedem avtorskih singlov. Največji uspeh je dosegel s skladbo Fešta, ki je presegla milijon ogledov na YouTubu, zelo dober odziv pa je doživela tudi balada Da mi je još jednom. Trenutno pripravlja svoj prvi album, ki naj bi izšel jeseni.

Rački je sicer študiral elektrotehniko in računalništvo na zagrebški fakulteti FER, danes pa nastopa z bendom Valovi, v katerem igra tudi njegov brat Željko. Oder je delil že z več uveljavljenimi imeni hrvaške glasbene scene, med drugim z Željkom Bebekom, Zorico Kondža, Draženom Zečićem in skupino Dalmatino. Novembrski koncert v Ljubljani bo njegov večji nastop pred slovenskim občinstvom.