Brutalna starošolska akcija

Te dni je izšla najnovejša videoigra stripovskega, filmskega in igričarskega založnika Marvel, imenovana Wolverine, ki jo je studio Insomniac Games razvil ekskluzivno za Sonyjevo videokonzolo playstation 5. Kakor je pred poltretjim letom razkril hekerski napad na omenjeni studio, Insomniac Games v prihodnjih letih načrtuje še več Marvelovih iger za Sony, Wolverine pa naj bi bil po zgledu Spidermana prva igra iz tridelne serije o neuničljivem borcu, ki ima okostje iz izmišljene kovine adamantij, sposobnost superhitrega samozdravljenja, dolgoživost, zverinsko izostrene čute in seveda kovinske kremplje, ki jih potisne iz zapestja.

Wolverine uspešno prinaša Loganovo zgodbo na domače zaslone in ponuja igralcem priložnost, da se poglobijo v enega najzanimivejših likov v Marvelovem vesolju.

Vedno zanimivi Wolverine

James Howlett - Logan oziroma Wolverine je eden izmed najbolj ikoničnih in kompleksnih likov v Marvelovem vesolju. Wolverinova zgodba se osredotoča na njegovo preteklost in sedanjost ter pot sprejemanja samega sebe. Njegova zgodba v igri se začne nekaj desetletij zatem, ko je prvič srečal dr. Nathaniela Essexa in se pridružil njegovi mutantski skupnosti. Logan se kmalu znajde na misiji po sledeh skrivnostnega znanstvenika Bolivarja Traska, kar ga vodi na potovanje po svetu, polno nevarnosti in starih spominov, ki jih je zakopal globoko v sebi.

Dinamični bojni sistem izkorišča Loganove ikonične adamantske kremplje.

Struktura zgodbe je precej linearna, kar je v nasprotju z odprtim svetom, ki smo ga videli v Insomniacovih Spidermanih. Wolverine nas vodi skozi natančno in lepo oblikovane, a omejene lokacije. Ta pristop sicer omogoča bolj osredotočeno pripovedovanje zgodbe, vendar hkrati omejuje občutek svobode in raziskovanja, ki ga ponuja odprti svet.

V nekaterih akcijah sodelujemo s Sabretoothom. FOTO: Staš Ivanc

Razvoj likov je ena močnejših točk igre. Loganova interakcija z drugimi liki, kot so Sabretooth, Mystique in Jean Grey, je globoka in nabita s čustvi. Igralec Liam McIntyre je liku Logana dal novo dimenzijo, ki združuje njegovo brutalnost in ranljivost. Loganovo rivalstvo s Sabretoothom in njegova rastoča zveza z Jean Grey sta kompleksna in čustveno vpletena, kar vodi do nekaterih ganljivih prizorov.

Zgodba se osredotoča na njegovo preteklost in sedanjost ter sprejemanje samega sebe.

Kljub nekaterim pomanjkljivostim Marvelov Wolverine uspešno prinaša Loganovo zgodbo na domače zaslone in ponuja igralcem priložnost, da se poglobijo v enega najzanimivejših likov v Marvelovem vesolju. Igra je dobro izdelana in spolirana, kar bo nedvomno navdušilo oboževalce Wolverina, ki želijo doživeti njegovo zgodbo in se boriti z njegovimi sovražniki.

Na lažjih zahtevnostnih stopnjah brezglavo mlatimo po tipkah kontrolerja, pri težjih pa je treba biti bolj taktičen. FOTO: Staš Ivanc

Dinamični bojni sistem

Kar se tiče boja, se igra ponaša z dinamičnim bojnim sistemom, ki izkorišča Loganove ikonične adamantske kremplje. Osnovne mehanike igre vključujejo kombinacije hitrih napadov, pariranja in posebnih potez, ki jih igralec uporablja v boju. Med zanimivimi potezami sta tornado spin, ki poškoduje sovražnike okoli nas, in spiral strike, ki Wolverinu omogoča, da se s kremplji dobesedno zavrti skozi nasprotnika, kadar mora pobegniti iz množice. Igralci bodo hitro osvojili osnovne napade, a igra ponuja tudi možnost nadgradnje in odklepanja novih tehnik.

Marvelov Wolverine naj bi bil po zgledu Spidermana prva igra iz tridelne serije.

Zanimiv je tristopenjski merilnik besa, ki se polni z vsakim udarcem in pariranjem sovražnikovih napadov. Na vsaki stopnji merilnika se Loganove napadalne in obrambne sposobnosti izboljšajo, na najvišji stopnji pa postane skoraj neuničljiv stroj za uničevanje.

Grafična podoba je prijetna. FOTO: Staš Ivanc

V primerjavi s Spidermanom iz istega studia Marvelov Wolverine ponuja bolj surovo in neposredno bojno izkušnjo. Medtem ko Spiderman spodbuja elegantne in akrobatske boje, Wolverine spominja na starejše pretepaške igre, kjer je poudarek na brutalnosti. Škoda je le, da se zaradi ponavljajočih se sovražnikov in omejenih možnosti izvirnih udarcev lahko pojavi občutek monotonosti. Kljub temu igra ponuja vrsto spektakularnih trenutkov, še posebno v spopadih s šefi, kjer igralci resnično občutijo moč in brutalnost Loganovih krempljev.