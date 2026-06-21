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Bujno rast lončnicam pogosto onemogočamo sami

Vsi si želimo, da bi naše lončnice razkošno rasle, zato se izogibajmo napakam, ki lahko občutno zmanjšajo število cvetov.
Če korenine že segajo skozi drenažne odprtine, je skrajni čas za presaditev. FOTO: Dmitrii Marchenko/Getty Images

Če korenine že segajo skozi drenažne odprtine, je skrajni čas za presaditev. FOTO: Dmitrii Marchenko/Getty Images

Za razkošno cvetenje si velja zapomniti nekaj vrtnarskih zapovedi. FOTO: Darrell Gulin/Getty Images

Za razkošno cvetenje si velja zapomniti nekaj vrtnarskih zapovedi. FOTO: Darrell Gulin/Getty Images

Za lončnice je veliko primernejši kakovosten substrat. FOTO: Alfansubekti16/Getty Images

Za lončnice je veliko primernejši kakovosten substrat. FOTO: Alfansubekti16/Getty Images

Če korenine že segajo skozi drenažne odprtine, je skrajni čas za presaditev. FOTO: Dmitrii Marchenko/Getty Images
Za razkošno cvetenje si velja zapomniti nekaj vrtnarskih zapovedi. FOTO: Darrell Gulin/Getty Images
Za lončnice je veliko primernejši kakovosten substrat. FOTO: Alfansubekti16/Getty Images
Mateja Florjančič
 21. 6. 2026 | 17:00
4:21
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Cvetoče rastline v loncih in koritih lahko balkon, teraso, dvorišče, okensko polico ali vrt spremenijo v pravo oazo. A tudi izkušeni vrtnarji pogosto zagrešijo napake, zaradi katerih rastline zgolj životarijo, namesto da bi lepo uspevale. Dobra novica je, da je večino težav mogoče odpraviti z zgolj nekaj preprostimi ukrepi. V naslednjih vrsticah predstavljamo najpogostejše razloge, da lončnice ne cvetijo, in ponujamo nasvete, kako jim pomagati do bujne rasti.

Neustrezna drenaža

Morda se to ne zdi tako pomembno, vendar je odtekanje odvečne vode eden ključnih dejavnikov za zdrav razvoj rastlin. Številne okrasne posode nimajo drenažnih odprtin, zato voda ostaja v substratu, korenine pa začnejo gniti. Posledica so rumeni listi, počasna rast in pomanjkanje cvetov. Težavo lahko preprečimo z uporabo loncev, ki imajo na dnu odprtine za odtekanje vode. Postavimo jih na podstavke ali nogice, saj tako voda lažje odteka.

Neprimerna velikost

Velikost posode nedvomno vpliva na razvoj rastline. V premajhni korenine nimajo dovolj prostora za rast, zemlja pa se hitro izsuši. Lončnica težje pride do vode in hranil, ki jih potrebuje za cvetenje. Tudi prevelika posoda ni najboljša izbira, saj zemlja v njej dlje ostaja mokra, kar povečuje tveganje za gnitje korenin. Pri presajanju je zato najbolje izbrati posodo, ki je le nekoliko večja od prejšnje. Če korenine že segajo skozi drenažne odprtine ali se substrat izsuši že dan po zalivanju, je skrajni čas za presaditev.

Med pregosto zasajenimi rastlinami se hitreje širijo bolezni in škodljivci.

Zbita vrtna zemlja

Veliko ljubiteljskih vrtnarjev v posode nasuje navadno vrtno zemljo, kar je ena najpogostejših napak. Na gredi je takšna zemlja primerna, v loncu pa se hitro zbije, postane slabo prepustna za zrak in vodo ter začne dušiti korenine. Za lončnice je veliko primernejši kakovosten substrat, ki je lahek, dobro zadržuje vlago in hkrati omogoča odtekanje odvečne vode. Če želimo znova uporabiti staro zemljo, jo osvežimo s kompostom ali novim substratom in tako rastlinam zagotovimo dovolj hranil za novo sezono.

Pregosto posajene

Polno korito ali lonec na prvi pogled deluje bogato in privlačno, vendar lahko preveliko število rastlin povzroči več težav kot koristi, saj začnejo tekmovati za vodo, hranila in prostor za korenine. Poleg tega se med pregosto zasajenimi rastlinami hitreje širijo bolezni in škodljivci. Poletne enoletnice lahko zasadimo nekoliko gosteje, saj bodo po eni sezoni odcvetele, povsem drugače je pri trajnicah, sobnih rastlinah in okrasnih grmih, ki potrebujejo dovolj prostora za dolgoročno rast. Več prostora pomeni močnejše korenine in bogatejše cvetenje.

Pomanjkanje gnojil

Lončnice imajo na voljo precej manj hranil kot rastline, ki rastejo neposredno na vrtu. Ob vsakem zalivanju se del snovi, ki jih potrebujejo, izpere iz substrata, zato rastline sčasoma ostanejo brez zalog, potrebnih za tvorbo novih cvetov. Za obilno cvetenje skozi vso sezono je treba rastline redno dognojevati. Najbolje je vsakih nekaj tednov uporabiti uravnoteženo tekoče gnojilo. Če rastline cvetijo posebno bujno, je priporočljivo dodati tudi gnojilo s počasnim sproščanjem, ki dlje zagotavlja hranila.

Napačna lega

Tudi če rastline pravilno zalivamo, gnojimo in presajamo, na napačnem mestu ne bodo bogato cvetele. Mnoge vrste potrebujejo več ur neposredne sončne svetlobe na dan. Če rastejo v senci, tvorijo veliko listov, a le malo ali sploh nič cvetov. Na drugi strani rastline, ki imajo rade polsenco, na močnem opoldanskem soncu utrpijo poškodbe listov in se hitreje izsušijo. Pred sajenjem je zato pomembno preveriti, v kakšnih razmerah uspeva posamezna vrsta in ali je izbrana lega primerna.

Za lončnice je veliko primernejši kakovosten substrat. FOTO: Alfansubekti16/Getty Images
Za lončnice je veliko primernejši kakovosten substrat. FOTO: Alfansubekti16/Getty Images

Za razkošno cvetenje si velja zapomniti nekaj vrtnarskih zapovedi. FOTO: Darrell Gulin/Getty Images
Za razkošno cvetenje si velja zapomniti nekaj vrtnarskih zapovedi. FOTO: Darrell Gulin/Getty Images

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