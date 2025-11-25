Čarobni palici za lažjo hojo

Če so bile nekoč pohodne palice le za resne gornike, jih danes uporablja skoraj vsak pohodnik – in to z dobrim razlogom. Pravilno izbrane razbremenijo kolena, izboljšajo ravnotežje in pomagajo pri hoji po klancih, navzgor in navzdol.

Prvo, na kar moramo biti pozorni, je dolžina. Osnovno pravilo pravi, da ko palico držimo v roki, naj bo komolec upognjen pod kotom približno 90 stopinj. Pri vzponih je bolje, da palice nekoliko skrajšamo, pri spustih pa jih podaljšamo. Večina sodobnih palic je nastavljivih, zato se lahko dolžina hitro prilagodi terenu.

Druga pomembna stvar je material. Aluminijaste palice so trpežne, karbonske lažje in dobro blažijo tresljaje, vendar so občutljivejše pri močnem pritisku. Če pogosto hodimo po zahtevnem terenu, je kompromis aluminij z vstavki iz karbona odlična izbira.

Palice nam pomagajo pri ravnotežju, a le, če jih pravilno zapičimo – ne prestrmo in ne preblizu telesa. FOTO: Leszekglasner/Getty Images

Ravno tako pomemben je ročaj. Pluta se najbolje obnese – ne drsi, vpija znoj in se lepo prilega dlani. Gumijasti ročaji so cenejši, a se v vročini lahko bolj znojimo, penasti pa ponujajo udobje pri daljših turah. Pri ročaju velja pravilo: kar nam je udobno že v trgovini, bo še bolj pomembno na dvatisočaku. Ne pozabimo na paščke – ti naj bodo nastavljivi, da zapestja ne tiščijo. Nastavke konic izberemo glede na podlago: gumijaste za asfalt in trde poti, kovinske konice za goro, širše »krplje« pa pridejo prav pozimi na snegu.

Palice uporabljajmo v paru, le tako bodo res služile svojemu namenu.

Jeseni dodatna previdnost ne škodi. Vlažno listje, blato in mokre korenine so lahko zelo spolzki. Palice nam pomagajo pri ravnotežju, a le, če jih pravilno zapičimo – ne prestrmo in ne preblizu telesa. Korak naj bo krajši, palici pa stabilni opori, ne orožje proti teži.

In še nasvet: palice uporabljajmo v paru, le tako bodo res služile svojemu namenu – ritmični, razbremenjeni in varni hoji, ki razveseljuje telo in dušo.