PRETIRAVANJE

Čas je za barve in volumen

Leto 2026 bo – vsaj po modi sodeč – vse prej kot tiho.
Z brv modne hiše Chanel je jasno razbrati, da nas čaka sezona izrazitega modnega poguma. Foto: Profimedia

Z brvi modne hiše Chanel je jasno razbrati, da nas čaka sezona izrazitega modnega poguma. Foto: Profimedia

Stella McCartney je na novo intrepretirala klasično poslovno obleko. Foto: Profimedia

Stella McCartney je na novo intrepretirala klasično poslovno obleko. Foto: Profimedia

Missonijeve pletenine so vedno živahne, ne glede na trende. Tokrat so na pravem vlaku, povsem v smeri glavnih linij. Foto: Profimedia

Missonijeve pletenine so vedno živahne, ne glede na trende. Tokrat so na pravem vlaku, povsem v smeri glavnih linij. Foto: Profimedia

Tudi večnemu trenč plašču so morali oblikovalci nekaj dodati, četudi je to le barvita podloga, kot so storili pri Celine. Foto: Profimedia

Tudi večnemu trenč plašču so morali oblikovalci nekaj dodati, četudi je to le barvita podloga, kot so storili pri Celine. Foto: Profimedia

Resice v neonskih tonih, pri Louisu Vuittonu so redefinirali teksturo. Foto: Profimedia

Resice v neonskih tonih, pri Louisu Vuittonu so redefinirali teksturo. Foto: Profimedia

Z brvi modne hiše Chanel je jasno razbrati, da nas čaka sezona izrazitega modnega poguma. Foto: Profimedia
Stella McCartney je na novo intrepretirala klasično poslovno obleko. Foto: Profimedia
Missonijeve pletenine so vedno živahne, ne glede na trende. Tokrat so na pravem vlaku, povsem v smeri glavnih linij. Foto: Profimedia
Tudi večnemu trenč plašču so morali oblikovalci nekaj dodati, četudi je to le barvita podloga, kot so storili pri Celine. Foto: Profimedia
Resice v neonskih tonih, pri Louisu Vuittonu so redefinirali teksturo. Foto: Profimedia
Daša Mavrič
 8. 1. 2026 | 18:00
4:36
Za leto 2026 že vsak, ki je vsaj malo pobrskal, kakšna moda prihaja, ve, da bomo tokrat bistveno bolj drzni, pogumni, barviti in izstopajoči. Oddaljujemo se od minimalizma, čas je za pretiravanje! Očitno nas čakajo res težki časi in se bomo morali tolažiti z modo. Zakaj? V zgodovini je namreč tako, da je bila moda v obdobjih recesije in pomanjkanja opazna, glamurozna in drzna, ko pa je gospodarstvo cvetelo in je bila družba bolj ali manj zadovoljna, je v ospredje prišel minimalizem. Kaj nas čaka, lahko torej sklepamo po bleščicah, resicah, okraskih, bogatih materialih ter živih barvah, ki so napovedani za leto 2026.

Modne hiše so svoje kolekcije za prihajajočo pomladno/poletno sezono predstavile že v začetku preteklega leta na revijah v Londonu, Parizu, Milanu in New Yorku – med njimi pa lahko izpostavimo šest trendov.

Drzno

Pomladno modo običajno povezujemo z drobnimi cvetličnimi vzorci in pomirjujočimi pastelnimi toni, a kolekcije pomlad/poletje 2026 so v znamenju drznih, čistih barvnih ploskev. Modne brvi velikih modnih hiš, kot so Loewe, Dior in Fendi, so preplavile mavrične barve – rumena, rdeča in zelena. Nekateri oblikovalci pa so odtenke tudi drzno kombinirali za še bolj dramatičen učinek.

Stella McCartney je na novo intrepretirala klasično poslovno obleko. Foto: Profimedia
Stella McCartney je na novo intrepretirala klasično poslovno obleko. Foto: Profimedia

Glasni luksuz

Tihi luksuz – eleganca, preprostost in brezčasni kosi iz kakovostnih materialov, ki jih lahko nosimo znova in znova – je vladal več sezon. Zdaj pa se zdi, da se modni svet od te estetike že poslavlja in napoveduje novo obdobje glasnega luksuza. Maksimalizem je bil jasna rdeča nit prihajajoče sezone – razkošne, voluminozne obleke in krila, bogati materiali ter masiven nakit.

Manekenke Saint Laurenta so bile odete v črno usnje od glave do pet, Missoni pa je ostal zvest svojemu značilnemu cikcak vzorcu, dopolnjenemu z izrazitimi ogrlicami. Balenciaga in Chanel sta se osredotočila na perje v dramatičnih barvah in teksturah.

Missonijeve pletenine so vedno živahne, ne glede na trende. Tokrat so na pravem vlaku, povsem v smeri glavnih linij. Foto: Profimedia
Missonijeve pletenine so vedno živahne, ne glede na trende. Tokrat so na pravem vlaku, povsem v smeri glavnih linij. Foto: Profimedia

Resice, cofki in okraski

Zagotovo ste že opazili okrašene torbice z različnimi cofki, resicami ali visečimi figuricami. Tudi to je en od odgovorov na globalno gospodarsko negotovost. V časih finančnih skrbi postanejo investicijski kosi z izrazitim dizajnom način, kako preprostemu videzu dodati nekaj posebnega.

Na reviji avstralske znamke Aje so prevladovali igrivi kosi z resicami, medtem ko so Balmainove manekenke na brvi nosile velike semiš torbe v stilu poštarskih torb. Neonske obleke in hlače z resicami pri Elieju Saabu in Louisu Vuittonu so prav tako izstopale, ko so manekenke samozavestno korakale po brvi.

Moda bo odgovor na čas negotovosti, v katerem živimo.

Teksture

Vemo, da so okraski eden največjih trendov prihajajoče pomladi in poletja – z razkošno teksturiranimi kosi, ki so jih oblikovalci predstavili na številnih modnih brveh.

Chloé je navdušil z eterično kolekcijo cvetličnih steznikov ter elegantno nabrano pletenino in oblekami, medtem ko so Moschinove manekenke nosile nagubane komplete v kontrastnih barvah. Zimmermann je stavil na dramatične plasti in volančke, Isabel Marant pa je ubrala povsem drugo pot z večplastnimi krili, posutimi s cofki.

Tudi večnemu trenč plašču so morali oblikovalci nekaj dodati, četudi je to le barvita podloga, kot so storili pri Celine. Foto: Profimedia
Tudi večnemu trenč plašču so morali oblikovalci nekaj dodati, četudi je to le barvita podloga, kot so storili pri Celine. Foto: Profimedia

Vrnitev trenčkota

Trenčkot je za mnoge nepogrešljiv kos garderobe. Popoln je za prehodna obdobja med pomladjo in poletjem ter jesenjo in zimo. Na revijah za prihajajočo sezono so bili trenčkoti povsod – večinoma v klasični svetlo bež barvi, nekateri oblikovalci pa so dodali živahne notranje podloge (Céline) ali različne materiale in barve (Saint Laurent).

Na brvi Elieja Saaba so se pojavili oprijeti trenčkoti, tesno zavezani v pasu, Givenchy pa je ponudil svetlejše modele s poudarjenimi črnimi gumbi in zaponkami.

Resice v neonskih tonih, pri Louisu Vuittonu so redefinirali teksturo. Foto: Profimedia
Resice v neonskih tonih, pri Louisu Vuittonu so redefinirali teksturo. Foto: Profimedia

Poslovni videz

Med vsem tem maksimalizmom, drznimi barvami in teksturami se je na letošnjih tednih mode našlo nekaj tudi za ljubitelje bolj poslovnega sloga. Modne hiše so delo prikazale kot nekaj elegantnega in zabavnega, pri čemer sta Stella McCartney in Bottega Veneta na novo interpretirali klasično žensko obleko in se navdihnili pri power dressingu iz 80. let.

Nekateri oblikovalci so poslovni kostim obravnavali bolj igrivo, z večplastnim kombiniranjem oblek s srajcami in puloverji.

