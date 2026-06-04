Čas za poročne pravljice

Slovenski narodnozabavni ansambel Banovšek predstavlja nov valček z naslovom Poročna pravljica, ki v sebi nosi posebno osebno noto. To ni le še ena ljubezenska skladba, temveč glasbena pripoved o resnični zgodbi Barbare in njenega moža Mateja Turinka. S seboj nosi posebno toplino in pristna čustva, s katerimi se lahko poistoveti marsikdo.

Ob izidu pesmi je ansambel posnel tudi videospot, in to v Slovenskih Konjicah, kjer ansambel domuje, na čudoviti in zgodovinsko bogati lokaciji, na gradu Slovenske Konjice. Posebna kulisa gradu in okolice videospotu doda pridih domačnosti in pravljičnosti, ki se popolnoma ujema z zgodbo pesmi. »Posebnost so tudi čudoviti utrinki s poroke para, ki je nastopil že v prejšnjem videospotu ansambla za skladbo Za vedno ob meni. To sta zakonca Mateja in Nino Šmarčan Jančič, njuna ljubezenska zgodba se nadaljuje v novi zgodbi pesmi Poročna pravljica,« pove harmonikar in vodja ansambla Matej Banovšek, ki ima ob sebi v ansamblu sestro Veneso Brglez, ki skupaj z Barbaro in Rokom Zbičajnikom poje v tercetu, člana ansambla sta tudi Matej Turinek in Andrej Sušec​.

Člani ansambla s Hermino Šegovc pod spominsko ploščo, posvečeno Francu Šegovcu, na njegovi hiši v Legnu pri Slovenj Gradcu. FOTO: ARHIV ANSAMBLA

Verjamejo v pravo ljubezen

Kot poudarjajo člani ansambla ob izidu najnovejšega valčka, si želijo, da bi pesem našla mesto v srcih poslušalcev, ki verjamejo v pravo ljubezen. Skladba govori o trenutkih, ko življenje napiše najlepše zgodbe – tiste resnične. Tudi s to skladbo ostaja ansambel Banovšek zvest melodijam, ki prihajajo iz srca in povezujejo ljudi skozi glasbo ter domačo, iskreno besedo. Glede na to, da je že junij, ko je porok zelo veliko, to je čas številnih poročnih pravljic, člani upajo, da jo bodo tudi sami zaigrali in zapeli v živo na čim več poročnih slavjih.

Ansambel Banovšek je na glasbeni sceni trinajsto leto.

Ansambel Banovšek je letos na glasbeni sceni trinajsto leto, ustvarjajo lastne skladbe in tudi poustvarjajo znane uspešnice. Zelo jih je cenil že pokojni Franc Šegovc, vodja Štirih kovačev, in bil ponosen na priredbo njihove polke Rženova Tinka, ki jo Banovški radi in pogosto zaigrajo. Zato ne preseneča, da so bili nedavno povabljeni na Koroško, natančneje v Legen pri Slovenj Gradcu, kjer so na hiši Franca Šegovca odkrili spominsko ploščo njemu v spomin in mu s pesmijo izkazali večno spoštovanje.