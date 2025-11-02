Čas za predpraznično čiščenje

Morda največje čiščenje res poteka spomladi, vendar je jesen pred prihajajočimi prazniki idealen čas za osvežitev doma in še česa. Če se boste osredotočili na nekaj pomembnih kotičkov in pred dnevom reformacije ter prvim novembrom temeljito očistili ključna mesta, boste lahko brezskrbno uživali v prazničnih dneh.

Od garaže do shrambe

Zgodnja jesen je odličen čas za čiščenje in pospravljanje garaže, kleti ter podstrešja. Preden se začne mrzlo vreme, zavihajte rokave in ustvarite prostor za vrtno pohištvo, ki ste ga umaknili s terase in vrtov ter za pripomočke, ki jih boste potrebovali pozimi, da bodo vedno pri roki.

Ko poletje prehaja v jesen, lahko v predprostoru nastane prava zmešnjava poletne obutve in opreme, ki se ji pridružijo še jesenski škornji in toplejše jakne. Vzemite si čas in predprostor dobro očistite ter pospravite: umaknite vse, kar je tam poletnega, naj bo to obutev, oblačila ali športna oprema. Tako boste pripravljeni na obiskovalce, ki jih boste gostili med jesenskimi in zimskimi prazniki.

Po poletju, polnem izletov, trenutkov na plaži in številnih dejavnosti na prostem, je v avtu najbrž nered. Morda je pod sedežem zataknjena vrečka pozabljenih prigrizkov, po tleh so drobtinice in pesek, povsod je prah. Torej je čas, da vzamete smetiščno metlico in odstranite vse odpadke ali stvari, ki jih po izteku poletja ne potrebujete več. Sledi naj temeljito čiščenje notranjosti jeklenega konjička. Vožnja na praznične obiske ali izlete bo z njim tako prijetnejša.

S stekel odstranite prah ter drugo umazanijo, ki se je na njih nakopičila čez poletje. Očistite tudi obode oken in okenske police. FOTO: Getty Images

Konec oktobra oziroma na začetku novembra se začenja sezona peke. Da bi bili res pripravljeni na vse praznične sladice, piškote in torte, je priporočljivo dobro očistiti shrambo. Prevetrite zalogo sestavin, preglejte datume uporabnosti in oporečnost živil ter obnovite zalogo osnovnih sestavin za peko. Ob tem izkoristite priložnost za pregled opreme in pripomočkov za peko, dotrajane zavrzite, tiste, ki jih že leta niste uporabljali, podarite in zbirko obogatite s pekači, modelčki in drugimi uporabnimi zadevami, ki vam bodo prišle prav.

Za več svetlobe in uspešno peko

Povsod po stanovanju odstranite pajčevine, vsaj tiste, ki niso del okrasitve za noč čarovnic. Očistite vse površine, dobro posesajte oblazinjeno pohištvo in preproge, operite pralne tekstilne dodatke. Ko boste končali, bo čas za sezonsko menjavo blazin, zaves in drugih dodatkov: z letnemu času primernimi domu podarite jesenski videz.

Preden vreme postane preveč hladno za odpiranje oken, izkoristite priložnost in s stekel odstranite prah ter drugo umazanijo, ki se je na njih nakopičila čez poletje. Očistite tudi obode oken in okenske police, v prostor bo tako prihajalo več naravne svetlobe, kar bo v kratkih jesenskih in zimskih dnevih več kot dobrodošlo.

Sezono peke začnite s popolnoma čisto pečico. FOTO: Getty Images

Ne pozabite na hladilnik. Odstranite odvečne stvari in se končno znebite pokvarjenih omak, skritih na zadnji strani hladilnika. Nato dobro očistite police, vso notranjost in zunanjost naprave. Tako boste imeli dovolj prostora za shranjevanje slaščic in drugih prazničnih jedi ter sestavine zanje.

Sezono peke začnite s popolnoma čisto pečico in se izognite dimu, ki bi se sicer iz nje širil zaradi tekočin, ki so se nekoč polile po dnu. Uporabite lahko enostavno mešanico kisa, jedilne sode in vode, z njo očistite notranjost ter zunanjost pečice.