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Čas za razmislek in introspekcijo: retrogradni Merkur je lahko izziv, vendar tudi priložnost za osebno rast

Ko se spomini vračajo, jih sprejmimo kot priložnost za učenje.
Bodimo čim bolj potrpežljivi in se izogibajmo impulzivnim odločitvam. FOTOGRAFIJE: Getty Images

Bodimo čim bolj potrpežljivi in se izogibajmo impulzivnim odločitvam. FOTOGRAFIJE: Getty Images

V tem obdobju bolj razmišljamo o preteklosti in analiziramo pretekla dejanja, kar lahko privede do globljega razumevanja samih sebe.

V tem obdobju bolj razmišljamo o preteklosti in analiziramo pretekla dejanja, kar lahko privede do globljega razumevanja samih sebe.

Retrogradni Merkur je čas, ko se zdi, da se planet giblje nazaj po nebu.

Retrogradni Merkur je čas, ko se zdi, da se planet giblje nazaj po nebu.

Bodimo čim bolj potrpežljivi in se izogibajmo impulzivnim odločitvam. FOTOGRAFIJE: Getty Images
V tem obdobju bolj razmišljamo o preteklosti in analiziramo pretekla dejanja, kar lahko privede do globljega razumevanja samih sebe.
Retrogradni Merkur je čas, ko se zdi, da se planet giblje nazaj po nebu.
Delo UI
 30. 10. 2026 | 18:15
4:05
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Vsak astrolog ve, da je retrogradni Merkur eden najbolj znanih pojavov v astrologiji. Zgodi se od trikrat do štirikrat na leto, še najbolj pa je znan po tem, da povzroča zmedo, zamude in nesporazume. Ste vedeli, da ima retrogradni Merkur tudi globok vpliv na naše spomine? Kako ta pojav vpliva na našo sposobnost, da se spominjamo preteklosti, in kako lahko to obdobje izkoristimo za osebno rast? S primerno pripravo lahko to obdobje izkoristimo za izboljšanje svojega življenja in doseganje notranjega miru. Merkur je začel retrogradno pot 25. 10. in bo do 13. 11. prinašal priložnosti, da pogledamo globlje vase.

Retrogradni Merkur je čas, ko se zdi, da se planet giblje nazaj po nebu. Ta pojav je optična iluzija, vendar ima močan simbolni pomen v astrologiji. Merkur je planet komunikacije, misli in spomina. Ko je retrograden, se te energije obrnejo navznoter, kar nas spodbuja k razmisleku o preteklosti.

V tem obdobju bolj razmišljamo o preteklosti in analiziramo pretekla dejanja, kar lahko privede do globljega razumevanja samih sebe.
V tem obdobju bolj razmišljamo o preteklosti in analiziramo pretekla dejanja, kar lahko privede do globljega razumevanja samih sebe.

Mnogi ljudje v tem času opažajo, da se jim vračajo stari spomini, ki so jih že zdavnaj pozabili. Morda bomo nenadoma pomislili na prijatelja iz otroštva, ki ga nismo videli že leta, ali pa se bomo spomnili dogodka, ki smo ga že zdavnaj pozabili. Ti spomini se lahko pojavijo v sanjah, med meditacijo ali celo med vsakodnevnimi opravili. Pomembno je, da jim posvetimo pozornost, saj imajo lahko pomembno sporočilo za nas. Morda je čas, da se ponovno povežemo s starimi prijatelji ali pa razmislimo o lekcijah, ki smo se jih naučili iz preteklih izkušenj. To je torej lahko priložnost za razreševanje starih čustvenih ran in zaključevanje nedokončanih poslov.

Priložnost za osebno rast

Eden izmed najpomembnejših vplivov retrogradnega Merkurja je povečana introspekcija. V tem obdobju smo bolj nagnjeni ne le k razmišljanju o preteklosti, pač pa tudi k analiziranju svojih preteklih dejanj. To lahko privede do globljega razumevanja samih sebe in naše motivacije. Naše misli se lahko vrnejo k preteklim dogodkom, ki so nas oblikovali, in nam omogočijo, da jih ponovno preučimo, tokrat z drugačne, nove perspektive. To je lahko zelo terapevtsko in nam pomaga, da se osvobodimo starih vzorcev, ki nas morda še vedno omejujejo.

Čeprav se retrogradni Merkur pogosto dojema kot čas zmede in težav, je lahko tudi priložnost za osebno rast. Ko se spomini vračajo, imamo priložnost, da jih predelamo in se iz njih nekaj naučimo. To je čas za introspekcijo, razmislek in ponovno oceno naših preteklih odločitev. Morda bomo spoznali, da smo zdaj pripravljeni odpustiti nekomu, ki nas je prizadel, ali pa bomo prepoznali vzorce obnašanja, ki jih želimo spremeniti. Retrogradni Merkur nas spodbuja, da se soočimo s preteklostjo in jo uporabimo kot orodje za boljšo prihodnost.

Retrogradni Merkur je čas, ko se zdi, da se planet giblje nazaj po nebu.
Retrogradni Merkur je čas, ko se zdi, da se planet giblje nazaj po nebu.

S pravilno pripravo lahko to obdobje izkoristimo za izboljšanje svojega življenja in doseganje notranjega miru.

Da bi kar najbolje izkoristili obdobje retrogradnega Merkurja, se nanj pripravimo. Vzamemo si čas za razmislek, trenutke za meditacijo ali pisanje dnevnika. To nam bo pomagalo, da se povežemo s svojimi mislimi in spomini. Retrogradni Merkur lahko prinese zamude in nesporazume, zato bodimo čim bolj potrpežljivi in se izogibajmo impulzivnim odločitvam. Bodimo pozorni na podrobnosti v komunikaciji in dokumentih. Retrogradni Merkur je znan po tem, da povzroča zmedo, zato je pomembno, da preverimo vse informacije, lahko tudi dvakrat.

Izkoristimo ta čas za odpuščanje in spuščanje starih zamer. To nam bo pomagalo, da se osvobodimo preteklosti in se osredotočimo na prihodnost.

Vsebina je nastala s pomočjo umetne inteligence.

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