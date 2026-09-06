To je Slovenija: junija v petih dneh dva umora: 63-letnik ustrelil bivšo in sebe, 39-letnik zabodel partnerico

FEMICID

Najbolj nevaren trenutek je pogosto takrat, ko želi ženska zapustiti nasilnega partnerja. Slovenska policija pri tem stavi na umik nasilneža iz družine: »Tragedij ne bi bilo, če bi ukrepi učinkovali!«

Strokovnjakinje, ki se ukvarjajo z nasiljem nad ženskami, opozarjajo, da femicid praviloma ni osamljen dogodek brez predhodnih opozorilnih znakov. Pogosto je skrajna točka daljšega procesa nadzorovanja, poniževanja, groženj in drugih oblik nasilja, posebno nevaren trenutek pa je odločitev ženske, da nasilni odnos zapusti. V samo dobrem mesecu dni se je v Sloveniji zvrstilo več izjemno hudih primerov. Junija je na območju Maribora 63-letni moški s strelnim orožjem ubil 62-letno nekdanjo partnerico, s katero je kljub razhodu še vedno živel v istem stanovanju, nato pa storil samomor. Le pet dni ...