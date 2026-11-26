PEDRO OPEKA

Slovenski misijonar je na Gradu Turjak spregovoril o očetovi vzgoji, ljubezni do nogometa, duhovniškem poklicu in zahtevnih začetkih na Madagaskarju.

Kamor grem, me prepoznajo. Nikoli ne napovem svojega prihoda, a že drugi dan vsi vedo, da sem tam. Pridejo župani, župniki, pastorji, poslanci, vsi s prošnjami za šole, bolnišnice, mostove, za toliko stvari. Pa jim rečem: Vi ste se zmotili, jaz sem duhovnik, sem misijonar, morate iti k ministru. A jih tam ne sprejmejo niti ne slišijo in leta in leta čakajo na odgovor. Zato delamo po vsem Madagaskarju in pomagamo,« danes 78-letni misijonar Pedro Opeka ne skriva, da želi pomagati vsakič in vsakomur. To je delil tudi z zbranimi, ki so mu minule dni prisluhnili na Gradu Turjak. Poštenost ...