TRENDI

Če se le da, pretiravajmo

Kraljica pomladi, cvetlična obleka, je letos še posebno bahava.
Asimetrijo in vrtnice so združili pri Chloé. FOTO: Profimedia

Cvetlice, kot jih vidi Fendi. FOTO: Profimedia

Vrtnice so lahko takšne ali drugačne. FOTO: Acne Studios

En cvetlični vzorec in igra barv FOTO: Ladoublej

Tudi retro vzorec s poljskimi cvetlicami je v trendu. FOTO: Doen

Ajda Janovsky
 13. 3. 2026 | 17:00
Več zadnjih sezon so se krojilci naših modnih usod trudili izriniti večno spomladansko tradicijo rožnatih oblek na rob ali celo iz mode, a jim to nekako nikoli ni popolnoma uspelo. Dejstvo je, da se, ko se prebuja narava, radi v modnem smislu prebudimo tudi mi, in sicer tako, da vržemo dolgočasne sive, črne in rjave zimske kose v najtemnejši kot omare.

Cvetlice, kot jih vidi Fendi. FOTO: Profimedia

Seveda ni nujno, da pomlad pozdravimo prav s cvetlicami, toda kaj drugega evforično razpoloženje ob prvi otoplitvi izrazi bolje kot prav sad narave, s katerim pesniki vse od začetkov poezije (in to res ni naključje) tako radi primerjajo ženske? Bolj ženstvena od cvetličnega vzorca je lahko samo še obleka s cvetličnim vzorcem.

Vrtnice so lahko takšne ali drugačne. FOTO: Acne Studios

Poleg cvetlične obleke se poda kvačkana torbica, prav tako s cvetlicami.

Če smo zadnjih nekaj prehodov iz zime v pomlad priča neobičajnim hkratnim izbruhom zvončkov, trobentic, teloha in spomladanskega žafrana, namesto da bi se topel del leta začel le s prvimi, ki so nekoč veljali za znanilce pomladi, se v modi letos dogaja nekaj podobnega: namesto da bi na oblekah kraljevalo cvetje ene vrste in enega sloga, je videti, kot da bi nanje bruhnila novodobna, s podnebnimi spremembami zaznamovana pomlad. Tu vrtnica, tam vijolica, tu potisk, tam tridimenzionalen cvet iz blaga.

En cvetlični vzorec in igra barv FOTO: Ladoublej

Ta eklektika pa ne zajema samo vrst cvetov, ampak tudi kroje, materiale in sloge. Čeprav na enem kosu seveda vse lepo spada skupaj, imamo na eni obleki na primer enak cvetlični vzorec, a v treh različnih barvah ali pa so cvetlice dodane na že sicer čipkasto blago.

Tudi retro vzorec s poljskimi cvetlicami je v trendu. FOTO: Doen

Cvetlična obleka je to sezono zagovornica maksimalizma – če so na njej cvetlice, ima zagotovo še vsaj eno malo ekscentričnost, na primer asimetrični kroj ali ovratnik v obliki šala. Ne, biti zgolj v cvetju to pomlad pač ni več dovolj. Ne glede na to, ali se bomo odločili za vzorec iz stiliziranih cvetov, kot ga imajo pri Celine, ali pa za vijolične vrtnice na beli podlagi, ki spominjajo na tapete v budoarjih francoskih prababic, kot jih predlaga Chloé, ne pozabimo, da je glavno pravilo letošnjega cvetlično obarvanega sloga več je več. Poleg cvetlične obleke se tako poda denimo kvačkana torbica, prav tako s cvetlicami, ali torbica v kontrastni barvi s cvetovi iz blaga. Sramežljivost ni vrlina niti pri nakitu oziroma bižuteriji, ki je velika, izrazita in, tudi, cvetlična.

