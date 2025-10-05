Cenejša toplota le ob mili zimi

KURILNA SEZONA

Daljinsko ogrevanje najdražje na Koroškem, najcenejše v Velenju. Med energenti najdražja elektrika, cene zemeljskega plina padajo, drva še vedno draga.

V zadnjih letih, zaznamovanih z epidemijo koronavirusa in vojno v Ukrajini, je bilo področje ogrevanja gospodinjstev zaradi spreminjanja cen posameznih energentov zelo turbulentno, predvsem zaradi rasti in nihanja cen ter zagotavljanja posameznih energentov. Kljub intervencijam države pri reguliranju cen so mnogi zaradi visokih stroškov ogrevanja s strahom pričakovali vsako kurilno sezono, kar še posebno velja za 110.000 prebivalcev Slovenije, ki živijo v energetski revščini. Letos ni nič drugače. Koliko nas bo v letošnji kurilni sezoni stalo ogrevanje? Stroški za toploto so postali v zadnjih ...