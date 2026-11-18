So kraji, kjer glas harmonike še danes odmeva na glas. Tudi v Mirni Peči, kjer so minulo nedeljo z jubilejnim koncertom zaznamovali 25 let delovanja Društva harmonikarjev Mirna Peč. »Četrt stoletja druženja, vaj, nastopov, lepih melodij in predvsem ljudi, ki jih povezuje ljubezen do harmonike in domače glasbe. Ob takšnem jubileju se moramo najprej zahvaliti vsem, ki so društvo pred 25 leti ustanovili in postavili njegove temelje. Hvala vsem nekdanjim in sedanjim članom, mentorjem, vodjem ter predsednikom, ki ste s svojim časom, znanjem in predanostjo poskrbeli, da je društvo raslo in se ohranilo vse do danes. Posebno sem vesel, da imamo v društvu člane različnih generacij. Starejši prenašajo svoje izkušnje in znanje, mlajši pa prinašajo novo energijo ter dokazujejo, da se nam za prihodnost društva ni treba bati,« je zbranim, dvorana je bila polna, povedal Nejc Barbo, predsednik Društva harmonikarjev Mirna Peč, potem pa s člani iz društva ter cenjenimi gosti godel dve uri. To je bilo veselo.

Aplavz za Franca Potočarja in Martina Krevsa Foto: Drago Perko

Zahvala

Slovesni koncert je ponudil pester glasbeni in kulturni program, ki sta ga povezovala Maja Fink in Bogdan Krevs iz Kulturnega društva Mirna Peč. Občinstvu sta se najprej predstavili starejša in mlajša sekcija domačih harmonikarjev, nastopili so tudi pevci društva, Društvo harmonikarjev Izola in Ansambel Glas. Za sproščen in duhovit del programa so s skečem Avdicija za novega harmonikarja poskrbeli člani Kulturnega društva Mirna Peč.

Člani KUD Mirna Peč so spet nasmejali dvorano. Foto: Drago Perko

Jubilej je bil tudi priložnost za zahvalo posameznikom, ki so pomembno zaznamovali delovanje društva. Zahvali za doprinos sta prejela Franc Potočar ter Martin Krevs. Potočar, dolgoletni godec, avtor melodij in vodja Ansambla Franca Potočarja, je kot strokovni vodja pomembno zaznamoval razvoj društva.

Maja Fink in Bogdan Krevs sta vodila prireditev. Foto: Drago Perko

Prispeval je številne melodije, med njimi priljubljeno S harmoniko na pot, ter spodbudil ustanovitev pevske sekcije. Njegove skladbe še danes preigravajo mlajši in starejši harmonikarji. Krevs je po Jožetu Barbu prevzel predsedovanje Društvu harmonikarjev Mirna Peč ter z izjemno organiziranostjo in predanostjo poskrbel za številne nastope doma in v tujini, snemanje zgoščenk in videospotov. Čeprav danes ni več predsednik, ostaja pomemben podpornik društva.

Primorci so Dolenjcem ob jubileju podarili vino. Foto: Drago Perko

»Petje je tisto, kar imamo v Mirni Peči radi in kar nas bo povezovalo še dolgo. Izdali ste tudi nekaj zgoščenk, na katerih so posnetki melodij, ki jih še danes radi poslušamo. Nekatere so vaše, druge so delo drugih avtorjev. Nastalo je veliko lepih melodij, ki nas bodo razveseljevale tudi v prihodnje,« je še dodal župan Andrej Kastelic.