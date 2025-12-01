Slovenski virtuoz Mak Grgić že četrtič nominiran za grammyja

Njegova pot, prežeta z umetniško radovednostjo, zvestobo koreninam in izjemno tehnično virtuoznostjo, ga utrjuje kot enega najvplivnejših slovenskih glasbenikov našega časa. Mak Grgić, ki že leta živi in ustvarja v Združenih državah Amerike, je nominiran za grammyja, že 68. podelitev nagrad bo 1. februarja 2026 v Los Angelesu. Tokrat kandidira v kategoriji Best Chamber Music/Small Ensemble Performance za konceptualni album Slavic Sessions, posnet v duetu s poljskim kitaristom Mateuszom Kowalskim. Gre za projekt, ki presega preprosto glasbeno sodelovanje, je premišljena pot v simbolni svet slovanske mitologije, v gozd, kjer so se rojevali zgodbe, bogovi, duhovi in melodije, ki so preživele stoletja. Atmosfera, ujeta v skladbah, kot sta W polu lipeńka ali Gaik, je hkrati intimen poklon in velika umetniška vizija.

Ljubljančan je postal prvi slovenski doktor klasične kitare.

Prvi slovenski doktor klasične kitare

Za Grgića je to že četrta nominacija, s čimer je postal največkrat nominirani slovenski glasbenik vseh časov. »Vsaka nominacija je čast, četrta pa je tudi odgovornost in dokaz, da lahko slovenska glasbena ustvarjalnost stoji ob boku svetovnim vrhovom,« pravi Grgić. »Slavic Sessions je osebna zgodba, posvečena kulturni identiteti, prijateljstvu in skupnemu glasbenemu jeziku. Vesel sem, da jo je svet prepoznal.« Leto 2026 zanj prinaša še eno izjemno priznanje: kot producent in skladatelj je nominiran tudi za album Buddy's Magic Tree House rap umetnika ​Mega Rana, kar potrjuje njegovo žanrsko širino.

Vsaka nominacija je čast, četrta pa je tudi odgovornost in dokaz, da lahko slovenska glasbena ustvarjalnost stoji ob boku svetovnim vrhovom.

Grgić že dolgo dokazuje, da kitara ni omejena le na klasični repertoar. Z lahkoto se sprehaja med komorno glasbo, eksperimentalnimi projekti in popkulturo. Ljubljančan, ki je postal prvi slovenski doktor klasične kitare, predava na Univerzi v Južni Karolini in polni dvorane največjih svetovnih odrov. Nastopil je v Carnegie Hallu v New Yorku, v Walt Disney Concert Hallu v Los Angelesu ter v koncertnih dvoranah od Šanghaja do Stockholma. Kljub globalnemu uspehu ostaja povezan s svojim izhodiščem – z glasbeno zgodbo, ki se vedno znova vrača k prostoru, kjer se vse začne: h koreninam.

Za Grgića je to že četrta nominacija.

Podelitev nagrad grammy 2026 bo več kot le gala dogodek. Za Makov opus predstavlja pomemben mejnik, za slovensko glasbeno krajino pa ponosno potrditev, da lahko majhen narod samozavestno stopa ob bok največjim ustvarjalcem sveta.