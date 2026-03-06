Čista petka

Ko pišem o Huaweijevih brezžičnih slušalkah, še posebno o njihovi premijski seriji freebuds pro, imam občutek, da se že kar ponavljam ... A njihove slušalke so res iz generacije v generacijo boljše in za svoj denar ponujajo res veliko. Tako je tudi v primeru čisto svežega modela freebuds pro 5, ki smo ga dobili v mastne uhlje še pred uradnim začetkom prodaje, ki se je pri nas začela prav te dni, pri čemer se jih da do konca meseca nabaviti po znižani ceni 179 evrov, torej 20 evrov ceneje.

Eleganten dizajn ter odpornost proti vodi in prahu.

Brez izgub

In kaj dobimo za ta denar? Udobne slušalke dodelanega videza z odličnim zvokom, učinkovitim dušenjem hrupa iz okolice, zmogljivo baterijo in naprednim transparentnim načinom, če ste lastnik kakega od novejših Huaweijevih premijskih telefonov (denimo serija pura 80 ali mate X7), pa še brezžično povezavo nearlink in kodek L2HC, ki omogoča prenos podatkov s hitrostjo do 2,3 Mbps in reproduciranje visokoločljivostnega zvoka brez izgub. Seveda mora biti tudi posnetek, ki ga predvajamo, posnet v tako visokem standardu. Lastniki androidnih telefonov in Applovih iphonov se bodo morali zadovoljiti z bluetoothom (do 990 kbps) in kodekoma LDAC in AAC.

Odličen zvok s kontroliranimi basi in učinkovito dušenje hrupa.

Močnejši basi

Če sem že pri prejšnjem modelu freebuds pro 4 pohvalil njihov zvok, ga lahko pri novi generaciji še bolj. Zdaj so poskrbeli za močnejše, a vseeno razločne in natančne base, ki jih je bilo pri predhodniku v osnovi morda res nekoliko manj. Huaweijevi inženirji so nadgradili notranji zvočniški sistem, ki ga sestavljata 11-milimetrski dinamični gonilnik in mikroplanarni visokotonec s preoblikovanimi magneti, nadgrajenim digitalnim procesiranjem zvoka in naprednejšo zvočno kretnico.

Zmogljiva baterija in prilagajanje nastavitev v aplikaciji.

Rezultat so odločnejši nizki toni, ki ne bobnijo, srednji in visoki toni pa so čisti in jasni, kar se še posebno sliši pri akustični glasbi (Huawei navaja frekvenčni razpon od 10 do 48.000 Hz). Freebuds pro 5 imajo poleg tega izboljšano zvočno kuliso in manj popačenj pri visokih glasnostih.

Slušalke in polnilna škatlica FOTO: Staš Ivanc

Komur prednastavljeni zvok ni pogodu oziroma bi ga rad prilagodil svojim potrebam, se lahko poigra z 10-pasovnim grafičnim izenačevalnikom zvoka v aplikaciji huawei AI life. Denimo, če nekoliko okrepimo base in visoke tone ter znižamo frekvence okoli 4 kHz, lahko polepšamo vokale in naredimo zvok še bolj živahen.

Brezžične slušalke huawei freebuds pro 5 so drobne, a zelo zmogljive. FOTO: Staš Ivanc

Aplikacija huawei AI life omogoča kar precej zanimivih naprednih nastavitev. FOTO: Staš Ivanc

Dušenje hrupa

Potem je tu še nadgrajeno aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC), ki s pomočjo umetne inteligence prilagaja intenzivnost dušenja hrupa glede na okolje, v katerem smo. Freebuds pro 5 uporabljajo dvojni modul, ki v kombinaciji z novim čipom kirin A3 in izboljšanimi mikrofoni zagotavlja še boljše dušenje hrupa kot pri prejšnji generaciji. Zunanji zvoki, kot so hrup v prometu, brnenje klimatskih naprav in celo klepet v pisarni, učinkovito izginejo. Aplikacija AI life, kjer si lahko prilagodimo ANC po svojih željah, ponuja tudi funkcijo prilagodljivi zvok, ki samodejno prilagaja glasnost glede na zunanje zvoke, in funkcijo zavedanje pogovora, ki samodejno preklopi v t. i. transparentni način, ko spregovorimo.

Aplikacija huawei AI life omogoča kar precej zanimivih naprednih nastavitev. FOTO: Staš Ivanc

Prilagajanje ušesu

Čeprav par slušalkic skupaj tehta le 11 gramov, polnilna škatlica pa 43 gramov, so vanje stlačili dovolj močno baterijo, da zdržijo do šest ur predvajanja glasbe (pri normalni glasnosti) z vklopljenim ANC in do devet ur brez ANC, skupaj s polnilno škatlico pa do 25 oziroma 38 ur. Freebuds pro 5 so odporne proti vodi in prahu po standardu IP57, kar pomeni, da prenesejo kapljice in pljuske vode. Priloženi so tudi silikonski nastavki različnih velikosti za različna ušesa, v aplikaciji AI life pa lahko preverimo, ali tesnijo tako, kot je treba. Skratka, Huaweiju je spet uspelo narediti odlične slušalke.