Na glasbeni sceni so pet let, največkrat pa nastopajo na porokah, zabavah ter drugih posebnih dogodkih. Lana Erzar, Tjaša Cevec in Klara Štrajhar, ki nastopajo pod imenom Citrin band – ime so si dekleta izbrala po kristalu citrin, znanem tudi kot sončni kamen, ki simbolizira toplino in veselje –, so sproščena mlada dekleta, dijakinje tretjega letnika srednje šole, po značaju različna, odlično pa zvenijo, ko se njihovi glasovi združijo v večglasno petje. Ravno njihova raznolikost skupini daje poseben čar. Lana Erzar obiskuje umetniško gimnazijo, smer gledališče in film, najbolj jo navdušuje gledališče, sicer obožuje matematiko, med letnimi časi pa ima najraje zimo, saj jo veselita smučanje in sneg. Prepoznavni zvok v skupini ustvarja Tjaša Cevec, ki je nepogrešljiva na vajah in na odru ter veliko prispeva k skupni energiji in usklajenosti nastopov. K harmoniji veliko prispeva tudi Klara Štrajhar, zaradi katere njihovi nastopi delujejo iskreno, naravno in prepričljivo. Pri igranju kitare jim pomaga mentor Jernej Luzar, medtem ko večglasno petje izpopolnjujejo pri Teji Poljanšek.

Do zdaj so posnele dve lastni skladbi, in sicer Ob tebi in Ta trenutek. FOTO: Arhiv Skupine

Dekleta ne izvajajo zgolj priredb, temveč ustvarjajo tudi lastno, avtorsko glasbo. Za prvi dve skladbi z naslovom Ob tebi in Ta trenutek, s katerima se predstavljajo javnosti, sta besedilo in glasbo ustvariliin Teja Poljanšek, aranžma je dodal. Njihova glasbena pot ni sestavljena le iz vaj, nastopov in snemanj, temveč tudi iz številnih zabavnih pripetljajev. Ko so radijskim postajam pošiljale novo pesem Ta trenutek, so po pomoti poslale povezavo do prve avtorske skladbe Ob tebi. »Tudi nastopi v živo znajo prinesti presenečenja. Na enem izmed decembrskih nastopov so igrale v hudem mrazu in močnem dežju pod polivinilom, ki naj bi bil streha. A zaščita ni zdržala, zato se je med pesmijo nanje ulila večja količina vode, ki je zmočila tako dekleta kot njihove instrumente,« prigodo opisuje znani humorist. Dekleta si pred večjimi nastopi vedno privoščijo skupinsko kep'co, ki zanje pomeni motivacijo, zagon in spodbudo, da nastop izpeljejo čim bolje ter pri tem predvsem uživajo. Posebno doživetje je bilo tudi snemanje videospota za pesem Ta trenutek. Med snemanjem so morale ležati sredi gozda v visoki travi, medtem ko so po njih lezle žuželke, vendar so morale peti in se obnašati, kot da se ne dogaja nič nenavadnega. Tudi scena z baloni ni minila brez posebnosti, saj je Lani med snemanjem večkrat počil balon, zato so morale prizor ponavljati znova in znova.

Med nastopom se je nanje ulila večja količina vode, ki je zmočila tako dekleta kot njihove instrumente.

Lana, Tjaša in Klara dokazujejo, da se lepe glasbene zgodbe vedno začnejo z iskrenim prijateljstvom, veseljem do petja in pogumom. Še kako dobro se zavedajo, da je treba nastop opraviti, četudi pada dež naravnost na njihove instrumente.