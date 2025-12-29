Čokolada ni za pse

Mi vidimo lučke, okraske in lepo pogrnjeno mizo, naši psi in mačke pa nova plezala, tarče lova, žvečilke in plen. Prav zato je prav, da pri vseh pripravah vsaj del misli namenimo tudi domačim ljubljenčkom in se vprašamo, kako lahko praznike preživimo tako, da bomo mi veseli, oni pa predvsem varni.

Za čas, ko bomo imeli obiske, ljubljenčku pripravimo sobo, kamor se lahko umakne.

Ko postavljamo jelko, se moramo zavedati, da je za mačko to skoraj igralo, za psa pa vsaj velik, dišeč predmet, ki ga spodbudi k veselemu mahanju z repom. Če želimo, da se ne bo prevrnila, jelko trdno namestimo v stabilno stojalo, po možnosti pa jo še dodatno zavarujemo z vrvico ali jo naslonimo ob steno. V spodnjem delu drevesa se skušamo izogniti steklenim kroglam in drugim lomljivim okraskom. Lučke razporedimo tako, da so kabli skriti ali zaščiteni, saj nekateri psi in mačke radi grizejo žice. Ko odidemo od doma ali gremo spat, lučke seveda ugasnemo, da ne tvegamo pregretja ali kratkega stika. Tudi voda v stojalu pri pravem drevesu ni nedolžna – smola, ostanki gnojila ali umazanija niso namenjeni pitju, zato poskrbimo, da pes in mačka ne srkata izpod jelke, ampak iz svoje posode.

Med decembrskimi družabnostmi naj nam ne zmanjka časa zanje. FOTO: Ajr_images/Getty Images

Ko se preselimo v kuhinjo in k praznični mizi, je skušnjava še večja. Mi se razvajamo z bogato hrano, kosmatinci pa nas opazujejo z velikimi očmi in prosijo za priboljške. Tu moramo biti strogi do sebe in prijazni do njihovega zdravja: čokolada, čebula, česen, por, mastne omake, prepečene in začinjene jedi, alkohol, sladkarije z umetnimi sladili in kuhane kosti so za psa in mačko lahko zelo nevarni.

Čokolada lahko povzroči težave s srcem in živčevjem, čebulnice lahko poškodujejo rdeče krvničke, kosti prebavila, alkohol pa je za živali še veliko hujši kot za nas. Kolikor se sliši kruto, je najvarneje, da jim z mize ne dajemo skoraj ničesar. Če že, naj dobijo le nekaj koščkov pustega, neslanega mesa brez kosti in brez omake. Najbolje pa je, če ostanejo pri svojih običajnih briketih in prigrizkih.

Lučke razporedimo tako, da so kabli skriti ali zaščiteni.

Praznični okrasni lončki in šopki so čudoviti za naše oči, za pasji in mačji organizem pa znajo biti precej manj romantični. Božična zvezda lahko povzroči draženje sluznice, bruhanje in slinjenje, omelo in božikovina imata strupene plodove. Če vemo, da naša mačka rada grize liste in voha vse, kar je novo, se takšnim rastlinam raje odpovemo ali jih postavimo tja, kamor žival ne more skočiti. Tako si prihranimo skrbi in obisk veterinarja med prazniki.

Poskrbimo, da jim bo udobno. FOTO: Anna Maslennikova/ Getty Images

Ko pride čas daril, se naš dom spremeni v barvito zmedo papirja, trakov in plastike. Nam je to le neurejen dnevni prostor, psu in mački pa prava zakladnica plenov. Trakovi, bleščeče vrvice in darilne pentlje so za mačko skoraj preveč mikavne, da jih ne bi lovila in grizla, pes pa jih lahko hitro pogoltne. Če se takšna vrvica zatakne v črevesju, lahko povzroči zelo resne zaplete. Po odvijanju daril je zato najbolje, da vse trakove, celofan in drobne plastične dele kar takoj pospravimo v koš. Tudi majhne igrače, vijaki, delčki baterij in podobna drobnarija naj bodo zunaj dosega gobca in tačk, saj jih lahko žival hitro vzame za igračo ali hrano.