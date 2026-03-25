Cviček postal županovo vino

Če ima župan ali županja v občini vinograde, se spodobi, da ima tudi županovo vino. V sevniški občini rujne vinske kapljice ne manjka; niti letos se tam niso odpovedali tradiciji, tokrat je bil izbor županovega vina že dvajseti po vrsti. Tudi prvi izbor je tako kot letošnji potekal na Studencu.

Izbor županovega vina je ena od tradicij, ki poudarjajo bogato vinogradniško dediščino sevniškega območja. Vsako leto je priložnost, da se izpostavi kakovost vin lokalnih pridelovalcev ter predano delo vinogradnikov, ki z znanjem in izkušnjami ohranjajo dolgoletno vinogradniško tradicijo lokalnega prostora. Izbor za županovo vino v sklopu svojih strokovnih dejavnosti vsako leto opravi eno izmed štirih vinogradniških društev, ki delujejo na območju sevniške občine.

Letos so zbiranje vzorcev organizirali v Društvu vinogradnikov Studenec. Vzorce je oddalo 14 pridelovalk in pridelovalcev. Vina je ocenjevala petčlanska komisija, ki so jo sestavljali predsednik komisije Jure Grubar ter po en predstavnik vsakega vinogradniškega društva iz občine. Najbolje se je odrezal cviček družine Keber Žibert, ki je bil izbran za županovo vino 2026. Zahvale za sodelovanje na izboru so prejeli Rudi Bec, Vesna Brajer, Stanislav Erman, Uroš Flajs, Matevž Gorenc, Janez Hrovat, Janoš Janc, družina Janc - Marc, Vinska klet Jakše, Vina Novak ter Kmetija Rupar.

Na dogodku sta zbrane pozdravila gostitelja, župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik Društva vinogradnikov Studenec Branko Arih. Spregovorili sta tudi 26. cvičkova princesa Ajda-Lea Jakše in 29. vinska kraljica Slovenije Nika Martinčič. Njihova sporočila so poudarila pomen tradicije, kakovosti v vinogradništvu ter predanosti domači zemlji.

Osrednji gost večera je bil Franci Mežič, magister turizma, sommelier, učitelj praktičnega pouka strežbe na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Novo mesto ter predavatelj na Višji strokovni šoli Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma. Je tudi hospes Evropskega reda vitezov vina, mednarodne viteške organizacije, ki povezuje ljubitelje vina, vinogradnike, strokovnjake in podpornike vinogradniške kulture po Evropi.

Dogodek je z glasbenim nastopom popestrila Špela Strnad, ki jo je na kitari spremljal njen mentor Alen Zabasu. Vinogradniški pečat prireditvi so dali člani in članice Gledališke skupine Kulturnega društva Studenec s skečem Vinogradniški up. Večer je sklenila skrbno pripravljena kulinarika, za katero so poskrbele članice Aktiva žena Studenec.