  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUŠTVO SALAMARJEV

Da bo salama ostala prva dama

Na čelu Zveze društev salamarjev Slovenije je Mirjana Kulovca nasledil Jože Petkovšek, zmagovalec sevniške salamijade iz 2023.
Kar 18 salamarskih društev je v Sloveniji.  Fotografije: Stane Omerzu

Kar 18 salamarskih društev je v Sloveniji.  Fotografije: Stane Omerzu

Jože prihaja, Mirjan odhaja.

Jože prihaja, Mirjan odhaja.

Salamarji so se zbrali v zidanici Zdenka v Gadovi peči pri Zdenki Mirtek in Ivanu Urbanču, ki je rezal salame.

Salamarji so se zbrali v zidanici Zdenka v Gadovi peči pri Zdenki Mirtek in Ivanu Urbanču, ki je rezal salame.

Salamarsko omizje

Salamarsko omizje

Kar 18 salamarskih društev je v Sloveniji.  Fotografije: Stane Omerzu
Jože prihaja, Mirjan odhaja.
Salamarji so se zbrali v zidanici Zdenka v Gadovi peči pri Zdenki Mirtek in Ivanu Urbanču, ki je rezal salame.
Salamarsko omizje
 1. 11. 2026 | 11:00
6:27
A+A-

»To je zame zelo veliko priznanje. Vesel sem, da so mi člani izkazali zaupanje in me izbrali za predsednika zveze. Seveda pa se zavedam, da s tem prihaja tudi velika odgovornost. Dela bo veliko, prav tako skrbi, vendar sem pripravljen na nove izzive,« priznani salamar Jože Petkovšek ne skriva navdušenja, ko je bil v Gadovi peči v zidanici Zdenka izvoljen za novega predsednika Zveze društev salamarjev Slovenije (ZDSS). Leta 1956 rojeni Petkovšek, po rodu iz vasi Zloganje pri Škocjanu, danes pa živi in ustvarja v Leskovcu pri Krškem, se z izdelovanjem salam ukvarja od mladih nog. Navdušil ga je oče Viktor. Leta 2023 je zmagal na Sevniški salamijadi, materi vseh salamijad. Njegove salame so cenjene in spoštovane, sam pa primerna avtoriteta na čelu krovne organizacije.

Ni več zavisti

ZDSS povezuje 18 društev in skrbi za ohranjanje izdelovanja teh mesnin, izobraževanje, usposabljanje ocenjevalcev in seveda organizacijo salamijad. Zamisel za ustanovitev zveze se je Društvu salamarjev Sevnica s predsednikom Stanetom Krncem na čelu porodila že leta 2003, uresničili pa so jo šele 3. marca 2017. Njen prvi predsednik je postal Mirjan Kulovec, a se je pred dnevi poslovil od vodenja.

Jože prihaja, Mirjan odhaja.
Jože prihaja, Mirjan odhaja.

»V zvezi smo začeli urejati predvsem način ocenjevanja salam. Pripravili smo pravilnike, uvedli izkaznice in vzpostavili sistem uradnih sodnikov zveze za ocenjevanje. Danes imamo 84 usposobljenih sodnikov, ki lahko ocenjujejo salame po vsej Sloveniji in na tekmovanjih posameznih društev. Napisali smo pravila, kakšna mora biti salama in kako mora potekati ocenjevanje. Na teh temeljih delujemo še danes,« se dosedanji predsednik Kulovec ozre na prehojeno pot. Sam je že skoraj 40 let zapisan salamarstvu, njegov mentor je bil Marjan Zupančič, nekdaj eden najboljših salamarjev na Dolenjskem.

Pobuda Jožeta Repovža Finale slovenskih salamijad ima korenine v letu 1998, in sicer je bil pobudnik Jože Repovž, da bi najboljše salame z lokalnih tekmovanj primerjali tudi na državni ravni.

»Od njega smo se vsi veliko naučili,« priznava Kulovec. »Rdeča nit vsega so bili sevniški salamarji. Od njih smo veliko povzeli, saj so bili nekakšni začetniki in zgled drugim. Tudi pri oblikovanju podobe zveze smo izhajali iz njihove tradicije. Kot največji uspeh si štejem to, da smo odpravili zavist, nezaupanje in očitke o nepravilnem ocenjevanju. Včasih se je pogosto govorilo, da je bilo ocenjevanje prirejeno, da je nekdo dobil boljšo oceno zaradi poznanstev ali da komisija ni bila poštena. Danes ljudje zaupajo sodnikom. Tudi če kdo misli, da ima odlično salamo, pa dobi nekoliko slabšo oceno, se zaradi tega ne razburja več tako kot nekoč. Ve, da je njegovo salamo ocenila šestčlanska strokovna komisija. To je zame največji dosežek: da ni več toliko zavisti, nezaupanja in oporekanja rezultatom. Danes vsi spoštujejo sistem, saj so naši sodniki usposobljeni in licencirani. Ne more kar vsak, ki je nekoč v gostilni glasno razlagal, kakšna mora biti dobra salama, postati ocenjevalec. Tega ni več,« še poudari Kulovec, ki se seli v vinarske vode. »Želim si, da bi zveza nadaljevala začrtano pot in se razvijala naprej. Temelji so dobri, sistem je postavljen, pravila so jasna. Zdaj je veliko odvisno od posameznih društev, od tega, kako dejavna bodo in koliko bodo pripravljena sodelovati. Bolj ko bodo dejavna društva, močnejša bo zveza.«

Salamarji so se zbrali v zidanici Zdenka v Gadovi peči pri Zdenki Mirtek in Ivanu Urbanču, ki je rezal salame.
Salamarji so se zbrali v zidanici Zdenka v Gadovi peči pri Zdenki Mirtek in Ivanu Urbanču, ki je rezal salame.
Salamarsko omizje
Salamarsko omizje

Kulovec je vesel, da je Jože Petkovšek sprejel predsedniški izziv, in si želi, da bi organizirali državno ocenjevanje tudi za priljubljene špehovke, podpirali divjačinske salamarje (od leta 2023 uspešno deluje Društvo lovske kulinarike Gadova peč) ter okrepili sodelovanje s Primorci in njihovimi salamini. Izzivov Petkovšku ne bo manjkalo.

Za mlade salamarje

»Stanje je nekoliko slabše, kot je bilo nekoč. Po epidemiji covida-19 je dogajanje nekoliko zamrlo. Nekaj stvari je bilo organizacijsko zastavljenih drugače, kot bi si želel. Pri določenih prireditvah smo salamarji sodelovali kot pridruženi člani, predvsem ob različnih dogodkih, povezanih s cvičkom in frankinjo. Prišli smo kot salamarji oziroma finalisti salamijad, vendar imam občutek, da salamarstvo pri tem ni bilo dovolj v ospredju. Vse skupaj ni bilo na ravni, ki si jo naše delo in tradicija zaslužita. Moj cilj je, da slovensko salamarstvo dvignemo na višjo raven. Želim si, da bi bila na naših prireditvah v ospredju salama. Salame in vina se lepo dopolnjujejo, vendar moramo vedeti, kaj je osrednja tema posamezne prireditve,« je napovedal. »Salamijade morajo biti priložnost za ocenjevanje, izmenjavo izkušenj, druženje in veselje. Če nam bo uspelo vse to povezati, bomo naredili velik korak naprej. Prav to je eden od mojih ciljev,« je jasen Petkovšek, ki s svojimi salamami žanje uspehe tudi na tujem.

Danes imamo 84 usposobljenih sodnikov, ki lahko ocenjujejo salame po vsej Sloveniji.

V ospredju bo še naprej organizacija salamijad, pri čemer bo največji poudarek namenil izobraževanju sodnikov in izdelovalcev salam. Novemu predsedniku se zdi pomembno, da zaradi pomanjkljivega znanja ali neustreznega ocenjevanja nobena salama ni prikrajšana. Pa mladih si želi. »Zanimanje obstaja, kar me veseli. Imamo mlade salamarje, ki izdelujejo zelo dobre salame, z njimi prihajajo na ocenjevanja in dosegajo odlične, tudi vrhunske rezultate. Res pa je, da so mladi še vedno v manjšini in jih ni toliko, kot bi si želeli. Zato moramo narediti več, da jih pritegnemo. Če bomo mladim približali to dejavnost, jim pokazali, kako poteka izdelava salam, in jim omogočili pridobivanje znanja, se bo gotovo še kdo odločil za to,« je sklenil.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

salamijadaSlovenijaJože PetkovšekMirjan KulovecZveza društev salamarjev Slovenije
ZADNJE NOVICE
12:25
Novice  |  Svet
POGREB

Od Miša Kovača se bodo poslovili v Splitu, pokopali pa ga bodo v Zagrebu: »Postalo mu je slabo, umrl je doma ...«

Hrvaška se poslavlja od enega svojih največjih glasbenikov. Zadnje slovo od Miša Kovača bo v Splitu, pokopan pa bo v Zagrebu, kjer počiva tudi njegov sin Edi, čigar smrti pevec nikoli ni zmogel preboleti.
1. 11. 2026 | 12:25
12:15
Bralci
PISMO BRALCA

Bralka prejela poziv za plačilo parkirnine pred Supernovo, a trdi, da je bila takrat drugje: »Imam dokaze, sistem beleženja ne deluje ustrezno!«

Na naše uredništvo se je obrnila bralka, ki je zaradi domnevno predolgega parkiranja pred nakupovalnim centrom Supernova prejela poziv k plačilu. Prepričana je, da je prišlo do napake v sistemu, saj se po njenih besedah podatki o parkiranju ne ujemajo niti med dokumenti, ki jih je prejela.
1. 11. 2026 | 12:15
12:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KAJ TAKEGA

Bivši politik s kladivom za meso razbil Jezusa na križu, nato na sodišču izjavil, da je prerok (FOTO)

Nekdanji hrvaški politik je svoj nenavadni podvig posnel in objavil na družbenih omrežjih. Posredovala je policija, njegova obramba pred sodnico pa prav tako ni razočarala.
1. 11. 2026 | 12:05
11:55
Šport  |  Športni trači
HUDA PADEC NA VUELTI

Pogačar šele dva meseca po padcu izvedel, kaj se mu je zares zgodilo: »Srečen sem, da sem sploh živ«

Kolesarski as je razkril, da so mu zdravniki šele več tednov po nesreči odkrili še dve zlomljeni vretenci. Spregovoril je tudi o težkem okrevanju, med katerim se nekaj časa ni mogel niti sam oprhati.
1. 11. 2026 | 11:55
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
POT DO USPEHA

Od spanja na pokopališčih do svetovne slave: neverjetna življenjska zgodba priljubljenega igralca

Za hollywoodsko kariero Bryana Cranstona se skriva polno neverjetnih zgodb.
1. 11. 2026 | 11:25
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
DRUŠTVO SALAMARJEV

Da bo salama ostala prva dama

Na čelu Zveze društev salamarjev Slovenije je Mirjana Kulovca nasledil Jože Petkovšek, zmagovalec sevniške salamijade iz 2023.
1. 11. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

V tujino jih ne pošiljamo zato, da so tam, ampak da tam nekaj naredijo.

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

Imate zavarovano hišo? Morda vas čaka neprijetno presenečenje

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NASVET

Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Pazite na te pasti.

Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 14:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki