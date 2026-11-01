Da bo salama ostala prva dama

»To je zame zelo veliko priznanje. Vesel sem, da so mi člani izkazali zaupanje in me izbrali za predsednika zveze. Seveda pa se zavedam, da s tem prihaja tudi velika odgovornost. Dela bo veliko, prav tako skrbi, vendar sem pripravljen na nove izzive,« priznani salamar Jože Petkovšek ne skriva navdušenja, ko je bil v Gadovi peči v zidanici Zdenka izvoljen za novega predsednika Zveze društev salamarjev Slovenije (ZDSS). Leta 1956 rojeni Petkovšek, po rodu iz vasi Zloganje pri Škocjanu, danes pa živi in ustvarja v Leskovcu pri Krškem, se z izdelovanjem salam ukvarja od mladih nog. Navdušil ga je oče Viktor. Leta 2023 je zmagal na Sevniški salamijadi, materi vseh salamijad. Njegove salame so cenjene in spoštovane, sam pa primerna avtoriteta na čelu krovne organizacije.

Ni več zavisti

ZDSS povezuje 18 društev in skrbi za ohranjanje izdelovanja teh mesnin, izobraževanje, usposabljanje ocenjevalcev in seveda organizacijo salamijad. Zamisel za ustanovitev zveze se je Društvu salamarjev Sevnica s predsednikom Stanetom Krncem na čelu porodila že leta 2003, uresničili pa so jo šele 3. marca 2017. Njen prvi predsednik je postal Mirjan Kulovec, a se je pred dnevi poslovil od vodenja.

Jože prihaja, Mirjan odhaja.

»V zvezi smo začeli urejati predvsem način ocenjevanja salam. Pripravili smo pravilnike, uvedli izkaznice in vzpostavili sistem uradnih sodnikov zveze za ocenjevanje. Danes imamo 84 usposobljenih sodnikov, ki lahko ocenjujejo salame po vsej Sloveniji in na tekmovanjih posameznih društev. Napisali smo pravila, kakšna mora biti salama in kako mora potekati ocenjevanje. Na teh temeljih delujemo še danes,« se dosedanji predsednik Kulovec ozre na prehojeno pot. Sam je že skoraj 40 let zapisan salamarstvu, njegov mentor je bil Marjan Zupančič, nekdaj eden najboljših salamarjev na Dolenjskem.

Pobuda Jožeta Repovža Finale slovenskih salamijad ima korenine v letu 1998, in sicer je bil pobudnik Jože Repovž, da bi najboljše salame z lokalnih tekmovanj primerjali tudi na državni ravni.

»Od njega smo se vsi veliko naučili,« priznava Kulovec. »Rdeča nit vsega so bili sevniški salamarji. Od njih smo veliko povzeli, saj so bili nekakšni začetniki in zgled drugim. Tudi pri oblikovanju podobe zveze smo izhajali iz njihove tradicije. Kot največji uspeh si štejem to, da smo odpravili zavist, nezaupanje in očitke o nepravilnem ocenjevanju. Včasih se je pogosto govorilo, da je bilo ocenjevanje prirejeno, da je nekdo dobil boljšo oceno zaradi poznanstev ali da komisija ni bila poštena. Danes ljudje zaupajo sodnikom. Tudi če kdo misli, da ima odlično salamo, pa dobi nekoliko slabšo oceno, se zaradi tega ne razburja več tako kot nekoč. Ve, da je njegovo salamo ocenila šestčlanska strokovna komisija. To je zame največji dosežek: da ni več toliko zavisti, nezaupanja in oporekanja rezultatom. Danes vsi spoštujejo sistem, saj so naši sodniki usposobljeni in licencirani. Ne more kar vsak, ki je nekoč v gostilni glasno razlagal, kakšna mora biti dobra salama, postati ocenjevalec. Tega ni več,« še poudari Kulovec, ki se seli v vinarske vode. »Želim si, da bi zveza nadaljevala začrtano pot in se razvijala naprej. Temelji so dobri, sistem je postavljen, pravila so jasna. Zdaj je veliko odvisno od posameznih društev, od tega, kako dejavna bodo in koliko bodo pripravljena sodelovati. Bolj ko bodo dejavna društva, močnejša bo zveza.«

Salamarji so se zbrali v zidanici Zdenka v Gadovi peči pri Zdenki Mirtek in Ivanu Urbanču, ki je rezal salame.

Salamarsko omizje

Kulovec je vesel, da je Jože Petkovšek sprejel predsedniški izziv, in si želi, da bi organizirali državno ocenjevanje tudi za priljubljene špehovke, podpirali divjačinske salamarje (od leta 2023 uspešno deluje Društvo lovske kulinarike Gadova peč) ter okrepili sodelovanje s Primorci in njihovimi salamini. Izzivov Petkovšku ne bo manjkalo.

Za mlade salamarje

»Stanje je nekoliko slabše, kot je bilo nekoč. Po epidemiji covida-19 je dogajanje nekoliko zamrlo. Nekaj stvari je bilo organizacijsko zastavljenih drugače, kot bi si želel. Pri določenih prireditvah smo salamarji sodelovali kot pridruženi člani, predvsem ob različnih dogodkih, povezanih s cvičkom in frankinjo. Prišli smo kot salamarji oziroma finalisti salamijad, vendar imam občutek, da salamarstvo pri tem ni bilo dovolj v ospredju. Vse skupaj ni bilo na ravni, ki si jo naše delo in tradicija zaslužita. Moj cilj je, da slovensko salamarstvo dvignemo na višjo raven. Želim si, da bi bila na naših prireditvah v ospredju salama. Salame in vina se lepo dopolnjujejo, vendar moramo vedeti, kaj je osrednja tema posamezne prireditve,« je napovedal. »Salamijade morajo biti priložnost za ocenjevanje, izmenjavo izkušenj, druženje in veselje. Če nam bo uspelo vse to povezati, bomo naredili velik korak naprej. Prav to je eden od mojih ciljev,« je jasen Petkovšek, ki s svojimi salamami žanje uspehe tudi na tujem.

Danes imamo 84 usposobljenih sodnikov, ki lahko ocenjujejo salame po vsej Sloveniji.

V ospredju bo še naprej organizacija salamijad, pri čemer bo največji poudarek namenil izobraževanju sodnikov in izdelovalcev salam. Novemu predsedniku se zdi pomembno, da zaradi pomanjkljivega znanja ali neustreznega ocenjevanja nobena salama ni prikrajšana. Pa mladih si želi. »Zanimanje obstaja, kar me veseli. Imamo mlade salamarje, ki izdelujejo zelo dobre salame, z njimi prihajajo na ocenjevanja in dosegajo odlične, tudi vrhunske rezultate. Res pa je, da so mladi še vedno v manjšini in jih ni toliko, kot bi si želeli. Zato moramo narediti več, da jih pritegnemo. Če bomo mladim približali to dejavnost, jim pokazali, kako poteka izdelava salam, in jim omogočili pridobivanje znanja, se bo gotovo še kdo odločil za to,« je sklenil.