PULOVER

Da se ne bo skrčil

Osnovno vodilo, ko govorimo o pranju volnen, je nežno: nežno sredstvo, nežen program, nežno stiskanje.
Vsi imamo tople puloverje. FOTO: Stockfour/Getty Images

Vsakemu se je že primerilo, da se je s pranjem najljubši pulover skrčil. FOTO: Susandaniels/Getty Images

Najprej preverimo všito etiketo za nego s simboli oz. navodili. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Če nismo prepričani, ali ga smemo prati v pralnem stroju, ga raje operemo na roke. FOTO: Maliflower73/Getty Images

Anka Adamič
 11. 1. 2026 | 17:00
3:13
Med osnovnimi kosi zimske garderobe je volneni pulover; najbrž jih imamo več, saj so topli in iz naravnega materiala, a da jih bomo lahko imeli več sezon, jih moramo znati pravilno vzdrževati. Saj poznamo zgodbice o tem, kako se lahko najljubši kos skrči, če ga vržemo v pralni stroj in ga operemo skupaj z bombažnimi kosi na denimo 60 stopinjah. Da ne govorimo o uporabi sušilnega stroja!

Čeprav gre za vrhnji kos oblačila, ga je treba na vsakih nekaj nošenj osvežiti oziroma oprati. Na voljo imamo dva načina, strojno in ročno, v vsakem primeru pa najprej preverimo všito etiketo za nego s simboli oz. navodili, da bomo ohranili obliko, barvo in velikost oblačila.

Puloverja ne ožemamo, kot bi oželi bombažno majico, ampak ga samo nežno stisnemo.

Pulover obrnemo

Če nam je uspelo na puloverju pridelati madež, se ga moramo lotiti, preden ga damo v boben; uporabimo namensko sredstvo za odstranjevanje madežev, primerno za volno, ga nežno nanesemo na madež in pustimo delovati, kolikor je navedeno v navodilih. Ostanke popivnamo s čisto, vlažno krpo. Pulover obrnemo, da je zunanja stran na notranji strani, in ga damo v mrežasto vrečko. Nujno je, da je dovolj velika zanj, da se ne bo preveč zmečkal ali poškodoval. Izberemo pravi program, najbolje tistega za volno, če je na voljo, sicer pa tistega, ki uporablja hladno vodo in bo nežno obdelal vsebino. Pomembna je tudi izbira detergenta, omislimo si namenskega za volno, in zaženimo stroj.

Takoj ko se program konča, pulover vzamemo iz stroja, da se ne bo mečkal, in ga nežno stresemo, da poravnamo morebitne gube.

Ne drgnemo

Ne nekaterih etiketah je navedeno, da puloverja ni mogoče prati v pralnem stroju, tako da nam ne preostane drugega, kot da se dela lotimo ročno. Prvi korak je enak kot prej, morebitne madeže obdelamo z namenskim sredstvom, nato pa potrebujemo večjo (plastično) posodo, lahko uporabimo tudi umivalnik, če je dovolj velik in mu zatesnimo odtok, ali celo banjo. Napolnimo jo s hladno vodo in dodamo detergent, nežno zmešamo, nato vanjo potopimo pulover, obrnjen navznoter. Nežno ga premikamo po posodi, nikakor ne drgnemo in stiskamo, nato pustimo namočenega kakšno uro. Vodo odlijmo in nalijemo novo, znova hladno, nežno pritiskamo, da odstranimo morebitne ostanke detergenta. Izpiranje ponovimo.

Na vrsti je sušenje, seveda na zraku. Puloverja ne ožemamo, kot bi oželi bombažno majico, ampak ga samo nežno stisnemo. Vlažnega položimo na čisto, suho brisačo in jo zavijemo – kot palačinko z marmelado. Stisnemo, da brisača popivna čim več vode, in odvijemo. Posušimo ga na zraku, položimo ga na stojalo za perilo, zgladimo morebitne gube in počakamo, da fizikalni zakoni opravijo svoje.

