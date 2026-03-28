Dan D smo imeli jajca

Konec leta 2025 je skupina Dan D presenetila z novico, da po 30 letih zaključuje svojo pot. Tako so 31. decembra v domačem Novem mestu odigrali zadnji koncert in se poslovili od občinstva, ki jih je spremljalo, podpiralo in soustvarjalo njihovo zgodbo. Po razpadu skupine frontman Tomislav Jovanović - Tokac ne začenja znova, ampak nadaljuje tam, kjer je vedno bil: bližje sebi.

Novomeška skupina Dan D, aktivna med letoma 1996 in 2025, je v treh desetletjih pustila globoko sled. Z različnimi zasedbami je izdala deset albumov, prejela številne nagrade ter nastopila na največjih in hkrati najbolj intimnih prizoriščih doma in širše. Z zadnjim albumom Rabim človeka, ki je glasbo povezal tudi z ilustracijo, so še enkrat potrdili svojo umetniško širino, obenem pa odprli prostor za bolj radikalna, neposredna besedila, pod katera se podpisuje Tokac. Razpad skupine ni zgolj konec neke zgodbe, temveč razgaljenje tistega, kar je bilo v njej vedno prisotno – dvom, iskanje, trenja, ki nastajajo tako v ustvarjanju kot v življenju. In o tem Tomislav Jovanović govori iskreno, brez olepševanja. »Veliko vode je preteklo in včasih sem pustil, da me nosi, včasih pa sem krčevito iskal obalo. Mislim, da bom zdaj nekaj časa na suhem, potem se bom pa spet vrgel v vodo.«

Začetki za sto ljudi

Morda ni naključje, da se njegova pripoved hitro prelije v vino – v prostor, kjer čas, ljudje in zgodbe dobijo drugačno težo. Pri vinu ga ne zanima le okus, ampak predvsem kontekst, v katerem nastaja: »Najbolj ljudje, ki se zbirajo okrog njega, in zgodbe, ki se zgodijo do trenutka, ko so flaše prazne. Zgodovina vina je zgodovina človeštva, v njem se res zbirajo najlepši vonji in okusi, ki jih je človek kdaj ustvaril, in to je prinesel s sabo iz preteklosti.« Če svojo dolgo pot z Dan D prenese v ta isti simbolni kozarec, postane zgodba še bolj otipljiva, skoraj surova: »Lahko rečem, da je bilo najprej veliko razbitih flaš, ker sem iskal tisto pravo vino, to je bilo dolgo in naporno iskanje, zdaj rad včasih popijem kakšen mladi modri pinot, ki me poboža, včasih pa barikiran 10 let star merlot pri prijatelju Alešu v njegovi kleti v Dupljah, ki me pokonča. Tu nekje vmes je barva in vonj skupine Dan D.«

O sebi ne govori kot o nekom, ki bi z leti nujno postal boljši ali modrejši. »Trudim se ne skrivati ničesar, drugi naj sodijo, ali sem z leti postal bolj pameten ali bolj neumen. Razpoke so pa seksi.« Tudi njegova glasba, ki je vedno nosila določeno melanholijo, se mu ne zdi kalkulirana drža, temveč preprosto odsev: »To je očitno moj odraz sveta, v katerem sem, ali pa se motim,« reče v smehu. Ko se ozre nazaj na skupino, ne izpostavlja velikih odrov ali uspehov, ampak skupnost. »Najlepši momenti, najboljše obdobje zame za vedno ostaja projekt Tiho, ki smo ga z ljubeznijo in pozornostjo porodili in nesli v svet. Spominjam se, da so bili to skromni začetki za mogoče sto ljudi v nekih majhnih dvoranah, včasih v kraških vasicah, včasih v Mariboru ali Ljubljani. Vem, da je bila ta majhna karavana neki ekvilibrijum, kjer smo vsi dihali in bili kot eno: šofer Đuro, lučkar Žiga, fotograf Seki, roadi Slejk, pevec Tokac ali kdor koli od Dan D.«

Foto: Dejan Javornik

Za konec je potreben pogum

Ena najpomembnejših slovenskih rockovskih zasedb se ni poslovila tiho – temveč z zavedanjem, da je za sabo pustila nekaj, kar presega čas. Razpad skupine ni bil en sam trenutek, ampak proces. »Že dolgo je nekaj tlelo, nekako nismo našli več skupnega jezika in ozračje je postalo malce turobno in nezaupljivo. Nič novega v življenju poročenih parov ali glasbenih skupin, sem pa vesel, da smo lahko ozavestili to problematiko, se pogovorili in se razšli kot ljudje.« In čeprav priznava, da je bilo v ozadju več dejavnikov, je bistvo preprosto: »Verjetno je bilo vsega po malem, a mislim, da je najbolj tisto slednje pripeljalo k razhodu, ker, kot pravim, je bilo treba dati karte na mizo, si pogledati v oči in reči: rad te imam, a vseeno je konec.«

Prehod iz mi v jaz ni romantična osvoboditev, ampak je prepleten z odnosi, ki so se gradili desetletja: »Če sem iskren, to so težke odločitve, ker po 30 letih skupnega spanja, sranja in potovanja, tudi če si greš ne vem kako na živce, sproti gradiš neki odnos in zaupanje, ki je več vredno kot kakršen koli aplavz ali denar. Verjemi mi, če rečem, da nekatere skupine gredo čez ves ta sentimentalni del, se ne pogovarjajo med sabo, se peljejo vsak s svojim avtom na koncerte, se smehljajo in skačejo skupaj na odru, ker vedo, da jih potem čaka dobro plačilo. Dan D ni nikoli ustvarjal iz te čakre, ustvarjalnost je bila naše orožje.«

Brez olepševanja doda širši kontekst glasbene scene in zaključi z značilno neposrednostjo: »Je potreben pogum, da narediš konec? Ja, Dan D smo imeli jajca.« Kot samostojen ustvarjalec ne govori o velikih razodetjih, temveč o odsotnosti: »Nič specialnega ali drugačnega se ni zgodilo po razhodu … Ostala je praznina in izginil je ta občutek skupnosti in posebnosti, ki sem jo imel pri skupini Dan D.« Morda zato ni presenetljivo, da ustvarjanje razume kot nekaj izrazito intimnega: »V tem smislu sem od nekdaj samotar, torej raje ustvarjam v samoti in izoliranosti, ker mislim, da se moram takrat soočiti s sabo in mi drugi ljudje mogoče povzročajo hrup ali neko motnjo v sistemu. Pač, tako sem narejen. Samota v ustvarjanju je bolj iskrena in bolj nevarna.«

Večni krog človeške neumnosti

Njegov pogled na družbo ostaja oster in brez olepševanja. »Glede na to, da smo v času, v katerem na žalost smo, je razvidno, da nihče nikogar ne posluša, raje vsak kriči svoje ime, svojo podobo, svoje mnenje, svojo alternativno resnico. Zdi se mi, kot da živimo v času visokotehnološko-primitivne družbe.«

Tudi glasba po njegovem ni več nujno prostor premika, ampak pogosto le spremljava: »Obstaja kot ozadje naših življenj. Takoj si lahko izbereš pesem za vsak trenutek v dnevu, odvisno, v kakšnem razpoloženju si, tako kot si zaželiš novo majčko ali snikers. Vse je narejeno, da ti ugodi in instantno poteši tvoje čute. Razvil se je sistem, v katerem potrošniki zahtevajo svoje in glasbeniki jim to z veseljem postrežejo. Gre za neke vrste dvojno samozadovoljevanje, se mi zdi. Obstaja pa tudi bolj intimna terapevtska in iskrena glasba, ki ima mnogo manj privržencev, ker verjetno nima toliko želja, ampak se imajo ob njej vseeno vsi zelo fajn,« se nasmeji.

Tokac in Danica Foto: Dejan Javornik

O prihodnosti govori z zadržano skrivnostnostjo, kot bi želel, da stvari še nekaj časa ostanejo nedorečene: »Naj to zaenkrat ostane še skrivnost. Kar lahko rečem, je, da pripravljam nekaj za konec leta v malce širši zasedbi. Ne skrbi, boš izvedela še pravi čas,« pove z nasmehom. In ko se pogovor vrne tja, kjer se vse začne – k impulzu za pesem –, postane jasno, da se je njegova notranja dinamika z leti spremenila: »Zdaj, ko sem malce starejši, te bolj romantične pesmi pridejo redkeje. Ko pa me obsede misel o večnem krogu človeške neumnosti, je inspiracija nepresušna in se zbujam v znoju vsako noč tam okrog treh.«

V prostoru, ki je hkrati krhek in svoboden, Tokac ne išče novih definicij. Ne beži v nostalgijo in ne ponuja velikih odgovorov. Ostaja v procesu, v dvomu, v neudobju. Če je nekoč glasbo ustvarjal iz skupnosti, jo danes iz tišine. In prav tam, brez varne množine, brez kompromisov, ostaja to, kar je bil vedno – glas, ki ne kriči, ampak vztraja.