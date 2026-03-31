Dan, ko se je prvič premaknila ura

Jutri bo minilo natanko 43 let, odkar se je v Sloveniji (in Jugoslaviji) prvič premaknila ura. To je bila čudovita sončna nedelja, 27. marca 1983, prvi prijetni pomladni dan po dolgi mrzli zimi, in prav tedaj je vse na polno vzcvetelo. Toda v mestecu na jugovzhodu Slovenije se je tisti dan zdelo, kot da je svet osuplo obstal. Ker se je ura ponoči premaknila, se je celotna infrastruktura spotaknila, kar je povzročilo izpad delovanja vseh osnovnih storitev za ves dan. Vem, da ni bilo vode. Tudi elektrike ni bilo, pa telefoni niso delali ... do poznega popoldneva. Kajti vse to sem slišala neštetokrat. Na edinem semaforju, ki ga je mestece takrat premoglo, so vse luči kazale zeleno. Moje malo mesto me je tako sprejelo. To je bil moj rojstni dan. Ker ni bilo vode, me babici nista mogli umiti. Za debelimi zidovi stare porodnišnice je kljub soncu zunaj vztrajal precejšen hlad, vse štiri pa smo lahko le čakale, pa čakale, in ker se ni nič zgodilo, sta babici slednjič – ni bilo mogoče komunicirati z zunanjim svetom in izvedeti, kdaj bo spet začelo delovati ogrevanje – iz zaklonišča privlekli vojaški koc od JLA in me dobro zavili vanj. Bil je to edinstveno miren trenutek v času, pravzaprav v prehodu k drugačnemu vodenju časa, saj ni bilo mogoče nikomur sporočiti vesele novice, in tako sem užila svoje zadnje trenutke popolne spokojnosti na svetu. Ko sta pozno popoldne prispela sestra in ata, ki je imel zelene luči na semaforju za dobro znamenje, sem jima pokazala sredinca. In odtlej smo 43 let na nedeljo, najbližjo mojemu rojstnemu dnevu, 'premikali kazalce na uri naprej' – kot se je uveljavil izraz za prehod na poletni čas –, čeprav bi bilo pravilneje reči kazalec v ednini, kajti na vsaki uri se premakne samo enega!

V zadnjih letih pa poteka razprava, ali bi to ukinili. Leta 2019 je Evropski parlament podprl idejo, da bi države EU v prihodnosti izbrale stalni čas, poletni ali zimski, vendar odločitev še ni dokončno uveljavljena. Žalostna bom, če kdaj bo, saj mi je legenda o dnevu mojega rojstva zelo všeč. Glavni razlogi za uvedbo premikanja ure so bili: varčevanje z energijo (manj umetne razsvetljave), boljša izraba dnevne svetlobe in gospodarske koristi (več aktivnosti po delu, trgovina, prosti čas). Pa če ni to tista tako modna 'trajnost', čeprav je ta le prazna beseda. A stokanju današnjih razvajenih pomehkužencev ni ne konca ne kraja. Da premik ure povzroča motnje spanja, jamrajo, pa da ima kratkotrajni vpliv na zdravje in koncentracijo, se pritožujejo, mevže. V čast mojemu rojstnemu dne bom jutri vsem takim pokazala sredinca.