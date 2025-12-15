Darila za lastnike psov

Kupovanje daril je včasih naporna naloga, če pa imamo znance in prijatelje, ki imajo psa, je izbira veliko lažja: kar koli, kar bo povezano z njihovim ljubljenčkom, bo skoraj zagotovo razveselilo tudi njih.

In katera darila za pse in njihove skrbnike strokovnjaki še posebno priporočajo?

Darilo ni nujno predmet, podarite lahko tudi vstopnico v pasji park ali obisk pri pasjem frizerju.

Psom, ki jih rado zebe, bodo prav prišle zimske jakne ali puloverji. Pri skrbniku prej preverimo, ali imajo pozitiven odnos do oblačenja psa oziroma opazujemo, ali ga oblači. Če je skrbnik naklonjen pasjim oblačilom, pravega darila ne bo težko najti, od profesionalnih jaken, izdelanih iz najboljših materialov, ki se uporabljajo tudi za športna oblačila, pa do ljubkih božičnih puloverjev, celo takšnih v slogu Božičkovih oblačil – na trgu je mogoče dobiti številne različne sloge. Za nakup bo dovolj, če poznamo pasmo oziroma približno težo psa. Če je vaš človeški obdarovanec nagnjen k nakupovanju prestižnih modnih znamk, lahko kupite oblačila s podpisi znanih modnih znamk tudi za psa. Na trgovskih policah se najdejo denimo pasja oblačila znamk Ralph Lauren, Boss in druge. Mnoge znane znamke ponujajo še en praktičen pasji okras, ki je hkrati lepo in uporabno darilo – ovratnico. Štirinožca boste razveselili, če bo ta iz naravnih materialov, lahko se tudi ujema z oblačilnim slogom lastnika psa.

Psi bodo še posebno veseli priboljškov. FOTO: Damedeeso/Getty Images

Lepo darilo je komplet pasje postelje in odeje. Pozorni bodimo na ortopedsko oporo in oblazinjenje – o kakovosti se posvetujmo s prodajalcem. Kupujmo v specializiranih trgovinah za ljubljenčke ali pri veterinarjih, saj je bolj verjetno, da bomo tam kupili kakovostno darilo.

Med darili, ki se vedno obnesejo, so žvečljivi priboljški.

Če nameravamo seči malce globlje v žep, se odločimo za tehnična darila. Danes so dobrodošla predvsem taka, ki pomagajo olajšati dejstvo, da pol življenja preživimo v službi, za ljubljenčke pa ostane bolj malo časa. Eno takih daril je kamera furbo 360°. Z njeno pomočjo lahko skrbnik psa spremlja 24 ur na dan, kamera pa omogoča, da ga tudi ogovarja in mu daje priboljške.

Slastni prigrizki

Kdor bo psu za praznike podaril košaro s priboljški, bo zagotovo postal njegov najboljši prijatelj, takoj za skrbnikom. Napolnimo košaro z različnimi prigrizki in pasjo hrano. Na trgu se najdejo vse mogoče zanimivosti, od simpatično v kost oblikovanih domačih pasjih piškotov do lizik v obliki božične smrečice ali sladoledov. Dobra izbira so trpežni, naravni žvečljivi priboljški brez nevarnih sestavin, kot je surova koža, da zmanjšate tveganje za nujni obisk veterinarja med prazniki.

Nova pasja odeja bo poskrbela za dodatno udobje med prazniki. FOTO: Anna-av/Getty Images

Odlično darilo za psa in skrbnika, ki pomaga premostiti praznični kaos, je nova pasja igrača – teh pač ni nikoli preveč. V trgovinah se dobijo igrače z božičnimi motivi, kot so smrečice, medenjaki in podobno. Skrbniki običajno nimajo radi piskajočih igrač. Najbolje je, da izberete take, ki spodbujajo igro med lastnikom in psom, na primer žogo.