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Predlog št. 40

Davek, ki straši bogate

Kalifornija je dom ene največjih koncentracij milijarderjev na svetu, po drugi strani pa ima tudi največji delež brezdomcev v ZDA. Na referendumu so odločali, ali bi dodatno obdavčili milijarderje, ki živijo v njihovi državi.
Kalifornijski predlog bi v primeru sprejetja veljal retroaktivno, in sicer za osebe s premoženjem v vrednosti vsaj ene milijarde dolarjev, ki so 1. januarja letos prebivale v Kaliforniji. FOTO: Jasondoiy/Getty Images

Kalifornijski predlog bi v primeru sprejetja veljal retroaktivno, in sicer za osebe s premoženjem v vrednosti vsaj ene milijarde dolarjev, ki so 1. januarja letos prebivale v Kaliforniji. FOTO: Jasondoiy/Getty Images

Senator Bernie Sanders je eden od najostrejših borcev proti oligarhiji v ZDA. FOTO: Mike Blake/Reuters

Senator Bernie Sanders je eden od najostrejših borcev proti oligarhiji v ZDA. FOTO: Mike Blake/Reuters

Lastnik in direktor Mete Mark Zuckerberg ima pod palcem 200 milijard dolarjev. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Lastnik in direktor Mete Mark Zuckerberg ima pod palcem 200 milijard dolarjev. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Kalifornijski predlog bi v primeru sprejetja veljal retroaktivno, in sicer za osebe s premoženjem v vrednosti vsaj ene milijarde dolarjev, ki so 1. januarja letos prebivale v Kaliforniji. FOTO: Jasondoiy/Getty Images
Senator Bernie Sanders je eden od najostrejših borcev proti oligarhiji v ZDA. FOTO: Mike Blake/Reuters
Lastnik in direktor Mete Mark Zuckerberg ima pod palcem 200 milijard dolarjev. FOTO: Carlos Barria/Reuters
Veso Stojanov
 11. 11. 2026 | 18:00
7:47
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Ameriški volivci gredo v torek po prvem ponedeljku v novembru na volitve. Letos so bile na vrsti tako imenovane vmesne parlamentarne volitve, ko volijo nove poslance spodnjega doma ameriškega kongresa, tretjino senatorjev v zgornjem domu, v nekaterih zveznih državah tudi guvernerje, poslance in senatorje v njihovih državnih kongresih. Volilni dan v ZDA je tudi priložnost za referendume, ko se volivci odločajo o vrsti predlogov o najrazličnejših pobudah. Eden najbolj zanimivih predlogov, o katerem so letos odločali v najbogatejši ameriški zvezni državi, je bil predlog, da bi Kalifornija uvedla enkratni petodstotni davek na neto premoženje vseh kalifornijskih milijarderjev. Volivci so predlog zavrnili, zanimivo pa je že to, da so v državi, kjer živi več kot 200 milijarderjev in več tisoč milijonarjev in je znana po bogastvu, blišču, razkošnih vilah in liberalizmu, razmišljali o dodatnem obdavčevanju najbogatejših.

5 odstotkov na neto premoženje milijarderjev naj bi znašal davek v Kaliforniji.

Predlog številka 40, kot se je uradno imenovala referendumska pobuda, je v predvolilnem času povzročil kar precej političnega razkola med politiki v večinsko demokratski Kaliforniji. Tudi dosedanji guverner Kalifornije Gavin Newsom je bil proti predlogu o dodatni obdavčitvi milijarderjev, sodeč po javnomnenjski raziskavi, ki sta jo pred mesecem dni opravila časopis Los Angeles Times in Berkeley Institute of Governmental Studies (Inštitut za vladne študije Kalifornijske univerze Berkeley), pa tudi ljudje niso bili najbolj naklonjeni tej zamisli. Po tej raziskavi je 45 odstotkov vprašanih pozitivno gledalo na predlog številka 40, proti jih je bilo 42 odstotkov, medtem ko jih je bilo 13 odstotkov neodločenih.

Za zdravstvo

Tistim, ki so bili za dodatno obdavčitev milijarderjev, je bila všeč zamisel, da bi denimo lastnik Mete (Facebook in Instagram) Mark Zuckerberg, zvezdnica resničnostih šovov Kim Kardashian, medijska velikanka Oprah Winfrey ali oče Vojne zvezd George Lucas prispevali nekaj milijard več za izboljšanje zdravstvenega sistema v Kaliforniji. »Menim, da gre za prvi davek na milijarderje – torej davek na premoženje, ki meri na povsem skrajni del porazdelitve bogastva,« je za britanski BBC pojasnjeval Francesco Trebbi, profesor javnih politik na Univerzi Kalifornije v Berkeleyju. Izpostavil je zgodovinski pomen tega ukrepa in dodal, da bi lahko pripomogel k zmanjšanju premoženjskega razkoraka v najbogatejši ameriški zvezni državi. Kalifornija bi bila, če bi se osamosvojila, četrto največje oziroma najrazvitejše gospodarstvo na svetu, večje od indijskega ali britanskega. Zato ni čudno, da je Kalifornija dom ene največjih koncentracij milijarderjev na svetu, pa drugi strani pa ima tudi največji delež brezdomcev v Združenih državah Amerike in enega največjih premoženjskih razkorakov v državi.

Senator Bernie Sanders je eden od najostrejših borcev proti oligarhiji v ZDA. FOTO: Mike Blake/Reuters
Senator Bernie Sanders je eden od najostrejših borcev proti oligarhiji v ZDA. FOTO: Mike Blake/Reuters

Zato so v predvolilni kampanji zagovorniki ukrepa trdili, da zagotavlja, da najbogatejši prispevajo svoj delež, hkrati pa pomaga zapolniti vrzeli v državnem proračunu. Cilj pobude je, da bi z davkom pridobili dodatnih 100 milijard dolarjev (90 milijard evrov) in s tem nadomestili zmanjšanje zveznih sredstev za zdravstveni sistem v tej zvezni državi zaradi politične odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

180 milijard evrov je vredno premoženja Marka Zuckerberga.

Suzanne Jimenez, vodja kabineta pri sindikatu zdravstvenih delavcev Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, ki je bil eden glavnih pobudnikov, pravi, da gre za kratkoročno rešitev za primer obsežnega krčenja zveznih sredstev, ki Kalifornijo čaka zaradi obsežnega zakona o davkih in javni porabi, ki ga je uvedel predsednik Trump. »Če ne ukrepamo, bo naš zdravstveni sistem propadel, medtem ko bomo iskali dolgoročnejšo rešitev za njegovo financiranje,« je Jimenezova pred dnevi izjavila za BBC. Predlog zakona je imel veliko podpornikov, a se je vseeno soočil z ostrim nasprotovanjem.

Več delnic

Kalifornijski predlog bi v primeru sprejetja veljal retroaktivno, in sicer za osebe s premoženjem v vrednosti vsaj ene milijarde dolarjev, ki so 1. januarja letos prebivale v Kaliforniji. Po poročanju medijev je vsaj šest milijarderjev konec lanskega leta zapustilo Kalifornijo, da bi se izognili temu davku. Med njimi so soustanovitelja Googla Larry Page in Sergey Brin, vlagatelj tveganega kapitala Peter Thiel, nekdanji izvršni direktor Uberja Travis Kalanick ter Don Hankey, ustanovitelj skupine Hankey Group. Slednji, ki je vse življenje preživel v Los Angelesu, je za revijo Forbes povedal, da se je zaradi predlaganega davka na premoženje preselil v sosednjo Nevado. »Mislim, da smo v Kaliforniji ustvarili veliko delovnih mest. Za nas dela več tisoč ljudi, imamo pa tudi sistem delitve dobička. Zdaj pa moram zapustiti to zvezno državo,« je dejal in dodal, da ima zaradi takega predloga občutek, da v tej zvezni državi ni več zaželen.

Lastnik in direktor Mete Mark Zuckerberg ima pod palcem 200 milijard dolarjev. FOTO: Carlos Barria/Reuters
Lastnik in direktor Mete Mark Zuckerberg ima pod palcem 200 milijard dolarjev. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg je prejšnji mesec upravnemu odboru družbe dejal, da zaradi predlaganega davka razmišlja o tem, da bi svoje glavno prebivališče preselil iz Kalifornije. Da bi preprečili njegov odhod iz sončne Kalifornije, kjer je sedež, je družba Meta privolila v nov dogovor o delnicah. Ta Zuckerbergu, čigar premoženje je ocenjeno na več kot 200 milijard dolarjev, zagotavlja še večji delež v podjetju, s čimer bi nadomestil milijarde, ki bi jih izgubil, če bi bil predlog sprejet. Po ocenah bi moral plačati kar 12,5 milijarde dolarjev davka. Soustanovitelj podjetja DoorDash Andy Fang, čigar premoženje je ocenjeno na 1,6 milijarde dolarjev, je predlog označil za »neumen«. Na družbenem omrežju X je zapisal, da bi bilo zaradi tovrstnih predlogov neodgovorno, če ne bi načrtoval odhoda iz zvezne države.

200 milijarderjev živi v Kaliforniji.

Na drugi strani pa lastnik Nvidie Jensen Huang nima težav z morebitno uveljavitvijo novega davka, pravi, da ni nič narobe, da če več zaslužiš, plačaš več davkov. V intervjuju za ameriško medijsko in televizijsko družbo CBS je dejal, da je sam utelešenje ameriških sanj. Davek podpira tudi poslovnež Tom Steyer, ustanovitelj sklada tveganega kapitala Farallon Capital, ki je spomladi neuspešno poskušal dobiti nominacijo za kalifornijskega guvernerja. Na tej strani je bil zelo aktiven tudi zvezni senator iz Vermonta in glasni borec proti dohodkovni neenakosti v ZDA Bernie Sanders, ki je na nedavnem zborovanju v Los Angelesu dejal, da milijarderji »tako kot monarhi iz 19. stoletja verjamejo, da imajo od Boga dano pravico do vladanja. Imajo vse bogastvo, imajo vso moč – in kdo za vraga sploh misliš, da si, da jim kljubuješ? No, mislim, da bodo 3. novembra dobili zelo pomemben poduk,« je bil optimističen senator Sanders.

Razlike

Dohodkovna neenakost v ZDA je na eni najvišjih ravni v zadnjih več kot treh desetletjih; v tretjem četrtletju leta 2025 je imel en odstotek gospodinjstev z najvišjimi dohodki v lasti skoraj 32 odstotkov celotnega premoženja v ZDA. Med letoma 1989 in 2022 se je po podatkih Oxfam America premoženje zgornjega 0,1 odstotka najbogatejših povečal v povprečju za skoraj 40 milijonov dolarjev, medtem ko se je premoženje 20 odstotkov prebivalstva na dnu lestvice povečalo le za 8500 dolarjev. Ali drugače: bogastvo najbogatejšega odstotka gospodinjstev se je v tem času povečalo za skoraj tisočkrat v primerjavi s premoženjem 20 odstotkov najnižjega sloja prebivalstva.

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