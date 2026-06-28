David Amaro: na odru je padel kot Lepa Brena

NA OBISKU

Zadovoljen sem s svojim življenjem in kariero, pravi pevec, ki je skozi nešteto obrazov in vlog prišel do bolj jasnega odgovora na vprašanje, kdo pravzaprav je.

Šele ko reflektorji ugasnejo in se hrup studia umakne tišini, se zares pokaže, kaj ostane. Za Davidom Amarom je intenzivna, večmesečna izkušnja hrvaške različice šova Znan obraz ima svoj glas, ki ga je pripeljala vse do finala 31. maja, in prav na koncu mu je uspelo nekaj, kar v takšnih formatih ni samoumevno: skozi vlogo je prvič povsem jasno pokazal sebe. V finalni oddaji se je prelevil v francoskega pevca Slimanea in z interpretacijo pesmi Mon Amour ustvaril enega najbolj čustvenih trenutkov večera. Nastop, ki ni slonel na spektaklu, temveč na zadržani, a izjemno precizni emociji, je ganil ...