  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LOVKE

Dejan Dogaja: Moja rdeča nit je, da nimam rdeče niti

Glava je še vedno nora, pravi Dejan Dogaja, ki ob Kiari in sinu Levu odkriva drugačen ritem življenja in se veseli novega doma. Za človekom, znanem po energiji in nenehnem dogajanju, pa se skriva tudi velik hedonist, ki zna uživati v počasnejših dneh.
Začela sva pri imenu, ki je njegov zaščitni znak. FOTO: PATRICIJA MLAKAR
Začela sva pri imenu, ki je njegov zaščitni znak. FOTO: PATRICIJA MLAKAR
Danica Lovenjak
 3. 10. 2026 | 17:00
9:01
A+A-

Dejana Dogaja je težko spregledati. Njegova energija je že leta del njegovega odrskega podpisa, a za umetniškim imenom se skriva precej bolj raznolik človek, kot bi lahko sklepali na prvi pogled. Dejan Krajnc je akademsko izobražen glasbenik in klarinetist in tudi sommelier druge stopnje. Danes je partner Kiari in oče Levu, ob tem pa še vedno človek številnih interesov in idej. Z novo skladbo Moje srce poplesava se je vrnil k zvoku, ki ga je želel ustvarjati že na začetku samostojne poti – h glasbi, ob kateri se ljudje sprostijo, pojejo in plešejo. Na predstavitvi nove pesmi v Ljubljani sva se pogovarjala tudi o vsem tistem, kar se dogaja, ko ugasnejo odrske luči.

Nimam rad monotonega življenja in se hitro naveličam ene stvari.

Začela sva pri imenu, ki je njegov zaščitni znak. »Če gremo res na začetek Dejana Dogaja – ime si je izmislil Jan Plestenjak. Med korono sva enkrat pila pri njem doma in sem ga vprašal, ali ima kakšno idejo za umetniško ime. Dejan Krajnc, ampak da bi imel neko umetniško ime. In je tako izstrelil: 'Dejan Dogaja'. Takrat sem ga prosil za dovoljenje, on je dovolil in tako imamo Dejana Dogaja.«

Tudi glasbeno se nikoli ni želel zapreti v en sam predal. »Rad se pohecam, da je moja rdeča nit to, da nimam rdeče niti. Imamo pop komade, šlagerje, narodnozabavne, otroške pesmi – čisto vse najdeš. Lahko bi rekel, da smo novodobni Čuki, če se malo pošalim – z vsem spoštovanjem do Čukov, seveda.«

S Kiaro odšla irokeza

Najnovejša pesem, ki jo je z Majem Vlašičem ustvarjal skoraj dve leti, ga je pripeljala nazaj k občutku, ki ga je imel na začetku samostojne poti. »Ta komad je žanrsko najbolj podoben mojemu prvemu komadu. Če bi se moral odločiti za en žanr oziroma en slog pesmi, bi bil po mojem nekje v tem žanru.«

Njegovo srce danes zares poplesava zaradi več razlogov, eden od njih pa je Kiara, ki je v njegovo življenje prinesla velike spremembe. »Predvsem je spremenila mojo frizuro. Najverjetneje bi, če ne bi imel Kiare, še danes imel dva metra visoke lase. Že dobra tri leta nimam več take frizure in zagotovo je Kiara na prvem mestu rekla: 'Daj, bodi malo normalen.'« Potem je prišla še garderoba. »Prej sem bil vajen, da je vse pisano, vse v Mickey Mousih, logotipih. Zdaj pa se hecam, da sem se začel dolgočasno oblačiti – pastelne barve, bela, bež, olivna in podobne. Da smo po jusu, da vse štima, kot mora biti, in ni ničesar preveč.« Največja sprememba je seveda Lev. »Kiara je poleg vsega rodila najinega Leva. Življenje je dalo življenje. O tem bom verjetno lahko še več govoril pozneje, ko bom mogoče še bolj začutil, kako je bilo vse skupaj. Zdi se mi, da bo zdaj, ko bo Levček počasi začel govoriti, vse še lepše in še bolj popolno.«

Prej sem bil vajen, da je vse pisano, zdaj pa se hecam, da sem se začel dolgočasno oblačiti.

Ob očetovstvu je prišla tudi nova predstava o domu, čeprav Dejan zaradi približno stotih nastopov na leto doma še vedno ni prav pogosto. »Verjamem, da bom, ko bomo imeli hišo, po mojem dosti raje doma, ker bo res opremljena in zgrajena tako, kot si želim. V bistvu komaj čakam, da se vselimo.« Očetovstvo ga je naučilo tudi tega, da svet ne čaka nanj. »Lev se zbudi trikrat na noč, hoče flaško. Tudi če jaz pridem domov utrujen, je pač treba pomagati.«

Kariera je cabernet franc

Očetovstvo ga je naučilo tudi tega, da svet ne čaka nanj. FOTO: PATRICIJA MLAKAR
Očetovstvo ga je naučilo tudi tega, da svet ne čaka nanj. FOTO: PATRICIJA MLAKAR
Njegov svet je že od nekdaj poln različnih stvari. Glasba, radio, televizija, nastopi, zdaj še vino. »Počnem različne stvari, ker nimam rad monotonega življenja in se hitro naveličam ene stvari. Mora biti pestro. Sommelierstvo je moj največji hobi v življenju.« Do sveta vina ni prišel kot kakšen velik ljubitelj, ravno nasprotno. »Do takrat, ko sva s Kiaro začela hoditi in sva postala par, sploh nisem bil kak poznavalec. Tudi vina nisem kaj dosti pil. Potem pa mi je Kiarina mama Iris Kociper Haas odprla vrata v svet suhih vin. Ko sem to prvič poskusil, sem si mislil: 'Fuj, daj mi kak sladki muškat, tisto je super.' Zdaj pa ravno obratno – sladka vina mi niso več tako všeč, suha pa obožujem.« Danes je sommelier druge stopnje Sommelier Master, tretjo stopnjo je sicer poslušal, izpita pa še ni opravil. »Nekako ni bilo časa, da bi se naučil in šel naredit izpit. Verjamem, da ga enkrat bom.« Kaj mu je vino dalo, česar glasba ne more? Najprej se pošali, nato pa odgovor vendarle najde. »Zagotovo te lahko vino, če je ravno prav odmerjeno, in seveda govorim o kakovostnem vinu, popelje nekam, kjer začnejo tvoji možgani delovati na neki drugi ravni. In takrat se po navadi rodijo najboljše ideje,« se nasmehne. Če bi moral svoje življenje opisati s tremi vini, bi bila izbira precej jasna. »Kariera je cabernet franc. To je moje najljubše vino. Težko, polno, ampak ko zadeneš pravo kombinacijo z dobro hrano, je to nekaj najboljšega. Ljubezen je bolj lahkotna: ena sveža rebula, ki gre zraven dobre ribice. Očetovstvo je penina, klasična metoda, extra brut. Nekaj najlepšega, ampak na trenutke zbode. Ko pa gre lepo po grlu, je občutek res fenomenalen.«

Céline Dion v tretje

V pogovoru izvem, da ima Dejan še eno veliko strast – koncerte. Na leto jih obišče od pet do petnajst, tokrat pa ga čaka prav poseben: Céline Dion v Parizu. »Céline Dion je predvsem želja moje mami. Dvakrat smo že imeli vstopnice, pa je bilo vse odpovedano. Zdaj pa mislim, da bo. Zagotovo bo šlo!« Pri njem je morda prav to najbolj značilno: ko pade, ne ostane dolgo na tleh. »Jaz nikoli ne obupam. Mogoče za trenutek ali dva, potem pa rečem: 'Veš kaj, jaz bom to dosegel.' Če padem, se poberem. Mislim, da na koncu vedno dosežem vsaj neko različico tega, kar sem si zamislil. Če ne gre v prvo, bo pa v devetinšestdeseto,« se nasmeji.

Glasbo danes posluša z drugačnimi ušesi. »Na začetku nisem povsem razumel, kaj pojem, zdaj pa se mi zdi, da z leti vse pesmi, ki jih prepevaš, začneš malo bolj podoživljati. Ampak nisem še čisto odrasel. Še vedno je glava nora, še vedno sem bolj žurerske narave, ampak vsako leto dam več tudi na to drugo plat.«

Potem pride trenutek, ko reflektorji ugasnejo. Kaj ostane od Dejana Dogaja, ko mu ni treba nikogar zabavati? »Čeprav me imajo ljudje za velikega garača in se mi zdi, da kar veliko naredim, sem v osnovi precejšen lenuh. Rad spim. Ležim na kavču. Gledam filme. Hodim v kino, v savno, na masažo. Rad sem ob vodi in rad imam vino. Hedonist sem. Rad uživam in se zgodi tudi kakšen dan ali več, ko nič ne naredim.«

Ostane le še vprašanje, ki je morda najtežje: zakaj je danes srečen? »Tako sem vzgojen, da ko grem po ulici, pozdravljam ljudi in skoraj vedno ljudje tudi odzdravijo. Srečen sem, da imam to energijo.«

Morda je prav energija tista beseda, ki ga najbolje opiše. »Če ne bi bil v muziki ali kateri koli od stvari, ki jih počnem, bi nekako prišel do nekega uspeha, česar koli bi se lotil. Sem zelo iznajdljiv in imam to energijo, zaradi katere se mi tako zdi.« Čeprav je zanj trenutno glavna zgodba nova skladba, se tukaj še zdaleč ne konča. »Imam še veliko novih pesmi, že pripravljenih in posnetih, tako da bomo res veliko izdajali – še letos in tudi drugo leto.« Pri njem očitno še naprej velja njegovo najljubše pravilo: rdeče niti ni. Je pa veliko dogajanja.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Dejan DogajaDejan Krajncglasbakarieradružina
ZADNJE NOVICE
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Dejan Dogaja: Moja rdeča nit je, da nimam rdeče niti

Glava je še vedno nora, pravi Dejan Dogaja, ki ob Kiari in sinu Levu odkriva drugačen ritem življenja in se veseli novega doma. Za človekom, znanem po energiji in nenehnem dogajanju, pa se skriva tudi velik hedonist, ki zna uživati v počasnejših dneh.
Danica Lovenjak3. 10. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
ODDIH

Zasanjani Saša Krajnc: idilični odmik od kamer (Suzy)

V prostem času rad poišče mirne kotičke, daleč stran od vsakodnevnega vrveža.
3. 10. 2026 | 17:00
17:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O TELEFONIH - PAMETNIH

Pametni telefon ni problem. Težava je to, koliko časa preživimo z njim

Tehnologija naj bo orodje, ki nam življenje olajša. Ne pa navada, ki nam ga začne določati.
Miroslav Cvjetičanin3. 10. 2026 | 17:00
16:25
Novice  |  Slovenija
KONGRES

Vrtovec napovedal velike spremembe: burke in nikabi po njegovo ne spadajo v šole in javne ustanove

Jernej Vrtovec je govoril na programskem kongresu stranke.
3. 10. 2026 | 16:25
16:06
Novice  |  Slovenija
KONGRES

Han odkrito priznal, da je stranka v zadnjih letih naredila nekaj napak in kaj je potem sledilo

Stranka SD je imela statirani kongres v Murski Soboti, govorec pa je bil Matjaž Han.
3. 10. 2026 | 16:06
15:52
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRIMINALITETA

Laščanka prišla domov in doživela šok: v hiši vlomilec, pred njo voznik z belim BMW

Vlomilec iz hiše odnesel gotovino in zlatnino, lastnica ob vrnitvi domov naletela na moškega.
3. 10. 2026 | 15:52

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Smo postali obsedeni s podatki o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalcem sploh ni treba vdreti, če jim sami odpremo vrata

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice najboljše v regiji

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 15:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Zakaj si pravzaprav podarjamo nakit?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki