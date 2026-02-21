  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEVTRALNI NASTOPI

Desetletje brez svoje zastave

Na 25. zimskih olimpijskih igrah so se predstavili tudi ruski športniki.
Ruska umetnostna drsalka Adeliia Petrosian se je po kratkem programu zavihtela na 5. mesto.

Ruska umetnostna drsalka Adeliia Petrosian se je po kratkem programu zavihtela na 5. mesto.

Belorusinja Hanna Huskova je bila ena od sedmih beloruskih športnic na igrah. Foto: Reuters

Belorusinja Hanna Huskova je bila ena od sedmih beloruskih športnic na igrah. Foto: Reuters

Ruski smučar Simon Efimov ni končal 1. teka olimpijskega slaloma.

Ruski smučar Simon Efimov ni končal 1. teka olimpijskega slaloma.

Ruska umetnostna drsalka Adeliia Petrosian se je po kratkem programu zavihtela na 5. mesto.
Belorusinja Hanna Huskova je bila ena od sedmih beloruskih športnic na igrah. Foto: Reuters
Ruski smučar Simon Efimov ni končal 1. teka olimpijskega slaloma.
Drago Perko
 21. 2. 2026 | 19:00
4:54
A+A-

Olimpijske igre v Italiji se končujejo, do nedelje, 22. februarja, se bodo še delile kolajne. Igre pri naših sosedih pa so še ene v nizu, ko Rusi (z njimi pa tudi Belorusi) niso nastopili pod svojo zastavo, ampak kot nevtralni športniki. Zadnjič je ruska zastava na olimpijskih igrah plapolala v Sočiju 2014 (gostili si jih Rusi in doma osvojili 29 kolajn, nihče več kot oni, le Norvežani so imeli eno zlato več (11:10) ter v Riu de Janeiru, ki je 2016. gostil poletne olimpijske igre. Potem ne več. Prelomna sta bila dva dogodka: začelo se je z razkritjem in sankcijami zaradi državno podprtega dopinškega sistema, nato pa še športno-politične omejitve po začetku vojne v Ukrajini.

Brez simbolov

Po Sočiju so se obtožbe stopnjevale, leta 2016 je McLarenovo poročilo za Mednarodno antidoping agencijo potrdilo sistematično manipulacijo dopinških kontrol. Kljub temu je Rusija v Riu 2016 še nastopila pod svojo zastavo, saj Mednarodni olimpijski komite (MOK) še ni uvedel popolne kolektivne prepovedi, temveč je prepustil izločanje športnikov posameznim zvezam. Trši in ostrejši rez je sledil 5. decembra 2017, ko je MOK suspendiral Olimpijski komite Rusije, zato Rusija na zimskih olimpijskih igrah leta 2018 ni smela nastopati kot država; dovoljeni so bili le preverjeni posamezniki pod olimpijsko zastavo kot t. i. olimpijski športniki iz Rusije. Zastava se ni vrnila niti pozneje, ker je WADA ugotovila manipulacijo podatkov moskovskega laboratorija, kar je privedlo do sankcij in režima, po katerem so Rusi v Tokiu 2020 in Pekingu 2022 nastopali kot Olimpijski komite Rusije. Po 28. februarju 2022 je MOK priporočil izključitev Rusov in Belorusov z mednarodnih tekmovanj, kjer to ni izvedljivo, pa nevtralne nastope brez simbolov, kar je vodilo v model posamezni nevtralni športniki. Tudi zato so na letošnjih igrah v Italiji nastopili brez državne zastave, himne in nacionalnih simbolov.

Belorusinja Hanna Huskova je bila ena od sedmih beloruskih športnic na igrah. Foto: Reuters
Belorusinja Hanna Huskova je bila ena od sedmih beloruskih športnic na igrah. Foto: Reuters

Iz Rusije je na 25. zimske olimpijske igre pripotovala trinajsterica. V alpskem smučanju je Julia Pleškova nastopila v ženskih hitrih disciplinah: v smuku je zasedla 22. mesto, v superveleslalomu pa 19. V moškem slalomu je Simon Efimov odstopil v 1. teku. V teku na smučeh je Savelij Korostelev dosegel najbolj opazen rezultat: v moškem skiathlonu 20 km je zasedel 4. mesto, tekmoval je tudi v teku 10 km posamično prosto (15.), v klasičnem sprintu je bil v kvalifikacijah 35. in se ni uvrstil med izločilne boje. Darija Neprjajeva je v ženskem skiathlonu 20 km končala na 17. mestu, na 10 km posamično prosto je bila 21., 36. pa v sprintu. V sankanju sta bila oba nastopa v enosedežnih sankah zaključena brez preboja med najboljše. Darja Olesik je bila 13., Pavel Repilov je v moških enosedežnih zasedel 14. mesto. V hitrostnem drsanju na kratke proge je Ivan Posaškov na 1500 m obstal v četrtfinalu, Alena Krilova je na 1000 metrov prišla do finala B, v predtekmovanju pa je končala na 500 m. Na 3000 metrov dolgi progi je Kseniia Koržova zasedla 12. mesto, Marina Zueva je bila 15. V umetnostnem drsanju je Petr Gumennik v moški posamični konkurenci skupno končal na 6. mestu, umetnostna drsalka Adeliia Petrosian je po kratkem programu na 5. mestu, prosti program je bil na vrsti v četrtek. Prav tako je bil tega dne na štartu še turni smučar Nikita Filippov.

Ruski smučar Simon Efimov ni končal 1. teka olimpijskega slaloma.
Ruski smučar Simon Efimov ni končal 1. teka olimpijskega slaloma.

Belorusija ima skupno sedem športnic. V alpskem smučanju je beloruska predstavnica Maria Shkanova tekmovala v slalomu. V teku na smučeh je Hanna Karaliova v ženskih 10 km posamično prosto zasedla 45. mesto, v ženskem 20 km skiathlonu 34. mesto, v kvalifikacijah sprinta klasično pa je bila 48. in se ni uvrstila v izločilne boje. V umetnostnem drsanju je Viktoriia Safonova v ženski posamični konkurenci po kratkem programu končala na 26. mestu. V prostem slogu se v ženskih zračnih akrobacijah merijo Hanna Huskova, Anna Derugo in Anastasiya Andryianava. V hitrostnem drsanju (dolga proga) je Maryna Zuyeva na 3000 m zasedla 15., na 5000 m pa 6. mesto.

Plačljiva platforma

Zdesetkana reprezentanca in desetletje omejitev ima za posledico tudi upad zanimanja za spremljanje iger. Če je bil v preteklosti glavni kanal dnevna televizijska rutina in velika reprezentanca, je bilo leta 2026 vse bolj podobno digitalno segmentiranemu dogodku. V Rusiji je pravice za prenos v celoti in ekskluzivno prevzela pretočna platforma Okko, za ogled so morali Rusi plačati, če so hoteli spremljati igre.

Več iz teme

olimpijske igre
ZADNJE NOVICE
20:00
Novice  |  Nedeljske novice
BISTRA GLAVA

Popoldanski dremež ni razvada

Znanstveniki ugotavljajo, da lahko prinese enake koristi kot dobro prespana noč, prednosti so opazne predvsem na področju kognitivnega zdravja
Ema Bubanj21. 2. 2026 | 20:00
19:15
Bulvar  |  Tuji trači
TEŽAVE Z ALKOHOLOM

Shio LaBeouf zaprli zaradi pretepa, Mia Goth ga je s hčerkico zapustila

Ameriški igralec LaBeouf se je v začetku tedna znašel v težavah z zakonom v ameriškem mestu New Orleans. Po poročanju tujih medijev naj bi igralec več dni skupaj popival, nato pa bil v torek aretiran zaradi pretepa v enem od tamkajšnjih priljubljenih lokalov.
21. 2. 2026 | 19:15
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
NEVTRALNI NASTOPI

Desetletje brez svoje zastave

Na 25. zimskih olimpijskih igrah so se predstavili tudi ruski športniki.
Drago Perko21. 2. 2026 | 19:00
18:24
Novice  |  Slovenija
UMETNA PROTI NARAVNI INTELIGENCI

Telefoni in ChatGPT so tudi v Sloveniji ustvarili prvo generacijo, ki bo verjetno manj uspešna od prejšnje

V zadnjih letih je postalo že čisto običajno, da slišimo starejšo generacijo kritizirati mladino na račun prekomerne uporabe digitalne tehnologije – pametni telefoni, umetna inteligenca in kratke video vsebine zagotovo vplivajo na kognitivne sposobnosti naših otrok in zdaj tudi že mladih odraslih. Kakšen trend opažamo pri nas, v Sloveniji?
21. 2. 2026 | 18:24
18:02
Novice  |  Svet
Z 10 NA 15 ODSTOTKOV

Donald Trump se ne da: še bolj je dvignil carine, pravi, da že veljajo

Napovedal je dvig novih carin na uvoz z 10 na 15 odstotkov. Ameriško vrhovno sodišče je v petek razveljavilo carine, ki jih je Trump aprila lani uvedel.
21. 2. 2026 | 18:02
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: bodite pozorni na kvadrat Lune s Plutonom

Dan za prizemljitev in rast.
21. 2. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki