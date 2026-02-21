Desetletje brez svoje zastave

Olimpijske igre v Italiji se končujejo, do nedelje, 22. februarja, se bodo še delile kolajne. Igre pri naših sosedih pa so še ene v nizu, ko Rusi (z njimi pa tudi Belorusi) niso nastopili pod svojo zastavo, ampak kot nevtralni športniki. Zadnjič je ruska zastava na olimpijskih igrah plapolala v Sočiju 2014 (gostili si jih Rusi in doma osvojili 29 kolajn, nihče več kot oni, le Norvežani so imeli eno zlato več (11:10) ter v Riu de Janeiru, ki je 2016. gostil poletne olimpijske igre. Potem ne več. Prelomna sta bila dva dogodka: začelo se je z razkritjem in sankcijami zaradi državno podprtega dopinškega sistema, nato pa še športno-politične omejitve po začetku vojne v Ukrajini.

Brez simbolov

Po Sočiju so se obtožbe stopnjevale, leta 2016 je McLarenovo poročilo za Mednarodno antidoping agencijo potrdilo sistematično manipulacijo dopinških kontrol. Kljub temu je Rusija v Riu 2016 še nastopila pod svojo zastavo, saj Mednarodni olimpijski komite (MOK) še ni uvedel popolne kolektivne prepovedi, temveč je prepustil izločanje športnikov posameznim zvezam. Trši in ostrejši rez je sledil 5. decembra 2017, ko je MOK suspendiral Olimpijski komite Rusije, zato Rusija na zimskih olimpijskih igrah leta 2018 ni smela nastopati kot država; dovoljeni so bili le preverjeni posamezniki pod olimpijsko zastavo kot t. i. olimpijski športniki iz Rusije. Zastava se ni vrnila niti pozneje, ker je WADA ugotovila manipulacijo podatkov moskovskega laboratorija, kar je privedlo do sankcij in režima, po katerem so Rusi v Tokiu 2020 in Pekingu 2022 nastopali kot Olimpijski komite Rusije. Po 28. februarju 2022 je MOK priporočil izključitev Rusov in Belorusov z mednarodnih tekmovanj, kjer to ni izvedljivo, pa nevtralne nastope brez simbolov, kar je vodilo v model posamezni nevtralni športniki. Tudi zato so na letošnjih igrah v Italiji nastopili brez državne zastave, himne in nacionalnih simbolov.

Belorusinja Hanna Huskova je bila ena od sedmih beloruskih športnic na igrah. Foto: Reuters

Iz Rusije je na 25. zimske olimpijske igre pripotovala trinajsterica. V alpskem smučanju je Julia Pleškova nastopila v ženskih hitrih disciplinah: v smuku je zasedla 22. mesto, v superveleslalomu pa 19. V moškem slalomu je Simon Efimov odstopil v 1. teku. V teku na smučeh je Savelij Korostelev dosegel najbolj opazen rezultat: v moškem skiathlonu 20 km je zasedel 4. mesto, tekmoval je tudi v teku 10 km posamično prosto (15.), v klasičnem sprintu je bil v kvalifikacijah 35. in se ni uvrstil med izločilne boje. Darija Neprjajeva je v ženskem skiathlonu 20 km končala na 17. mestu, na 10 km posamično prosto je bila 21., 36. pa v sprintu. V sankanju sta bila oba nastopa v enosedežnih sankah zaključena brez preboja med najboljše. Darja Olesik je bila 13., Pavel Repilov je v moških enosedežnih zasedel 14. mesto. V hitrostnem drsanju na kratke proge je Ivan Posaškov na 1500 m obstal v četrtfinalu, Alena Krilova je na 1000 metrov prišla do finala B, v predtekmovanju pa je končala na 500 m. Na 3000 metrov dolgi progi je Kseniia Koržova zasedla 12. mesto, Marina Zueva je bila 15. V umetnostnem drsanju je Petr Gumennik v moški posamični konkurenci skupno končal na 6. mestu, umetnostna drsalka Adeliia Petrosian je po kratkem programu na 5. mestu, prosti program je bil na vrsti v četrtek. Prav tako je bil tega dne na štartu še turni smučar Nikita Filippov.

Ruski smučar Simon Efimov ni končal 1. teka olimpijskega slaloma.

Belorusija ima skupno sedem športnic. V alpskem smučanju je beloruska predstavnica Maria Shkanova tekmovala v slalomu. V teku na smučeh je Hanna Karaliova v ženskih 10 km posamično prosto zasedla 45. mesto, v ženskem 20 km skiathlonu 34. mesto, v kvalifikacijah sprinta klasično pa je bila 48. in se ni uvrstila v izločilne boje. V umetnostnem drsanju je Viktoriia Safonova v ženski posamični konkurenci po kratkem programu končala na 26. mestu. V prostem slogu se v ženskih zračnih akrobacijah merijo Hanna Huskova, Anna Derugo in Anastasiya Andryianava. V hitrostnem drsanju (dolga proga) je Maryna Zuyeva na 3000 m zasedla 15., na 5000 m pa 6. mesto.