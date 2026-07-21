  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
REKREACIJA

Deska pluje tudi brez vesla

Sup na električni pogon je dobra izbira za vse, ki so manj telesno pripravljeni, okrevajo po poškodbi ali si želijo mirnega izleta po vodi.
Supanje je super rekreacija, a za nekatere je primernejša električna različica. FOTO: Jasondoiy/Getty Images
Supanje je super rekreacija, a za nekatere je primernejša električna različica. FOTO: Jasondoiy/Getty Images
Janez Kušar
 21. 7. 2026 | 17:00
3:37
A+A-

Na morju, jezerih in počasnih rekah je zadnja leta vse več desk, ki so na prvi pogled podobne običajnim supom. Šele ko se nam približajo skoraj brez veslanja, postane jasno, da jih poganja električni motor.

Električni sup je ena najnovejših različic stoječega veslanja. Nekatere deske imajo motor, vgrajen v trup, pri drugih ga lahko po potrebi namestimo ali odstranimo. Človek še vedno stoji na deski, usmerja smer in skrbi za ravnotežje, za del pogona pa poskrbi elektrika.

Toda: ali je to še šport? Odgovor ni povsem enostaven. Če motor opravi večino dela, telesna obremenitev seveda ni primerljiva z običajnim supom. Pri klasičnem veslanju delujejo skoraj vse večje mišične skupine – noge skrbijo za ravnotežje, trup prenaša silo, roke in ramena poganjajo desko naprej. Srčni utrip se lahko hitro povzpne na raven zmerne aerobne vadbe. Pri električni različici je tega precej manj. Še vedno treniramo ravnotežje, koordinacijo in stabilizacijske mišice, a je poraba energije bistveno manjša, zato lahko to vzamemo bolj kot aktivno preživljanje časa v naravi kot klasično športno vadbo.

A to seveda ne pomeni, da je električni sup slab. Marsikomu omogoči daljše raziskovanje obale, zalivov ali jezer brez večje utrujenosti. Primeren je tudi za ljudi, ki so manj telesno pripravljeni, okrevajo po poškodbi ali si preprosto želijo mirnega izleta po vodi.

Vedno uporabljajmo varnostno vrvico, priporočljiv je tudi rešilni jopič.

Velika prednost je tudi doseg. Z električno pomočjo lahko brez pretiranega napora preveslamo precej večjo razdaljo kot z lastno močjo. To pomeni več možnosti za raziskovanje, fotografiranje ali opazovanje narave.

Naj bo varno

A kljub temu velja nekaj pomembnih pravil. Najprej se pozanimajmo, ali je uporaba električnih desk na izbranem jezeru ali morskem območju sploh dovoljena. Ponekod zaradi varovanja narave ali drugih uporabnikov veljajo posebne omejitve. Pomembna je tudi hitrost. Čeprav so električni supi precej počasnejši od vodnih skuterjev, lahko pri večjih hitrostih hitro spregledamo plavalca, kajakaša ali otroka v vodi. Na območjih kopališč zato vedno vozimo zelo počasi! Ne pozabimo na baterijo: pred odhodom preverimo njeno napolnjenost in predviden doseg. Če se izprazni daleč od obale, nas čaka precej več veslanja, kot smo morda načrtovali.

Tudi pri električnem supu ostajajo enaka varnostna pravila kot pri običajnem. Vedno uporabljajmo varnostno vrvico, priporočljiv je tudi rešilni jopič ali plavalni pripomoček. Dobro je preveriti vremensko napoved, veter in valovi lahko zelo hitro spremenijo miren izlet v zahteven podvig.

Električni sup ni zamenjava za klasično stoječe veslanje, ampak njegova dopolnitev. Če želimo trenirati telo, izboljšati vzdržljivost in okrepiti mišice, je navadni sup precej boljša izbira. Če si želimo udobnega raziskovanja vodne gladine z manj napora, je lahko električna različica dobra izbira.

Najlepše pri obeh ostaja enako: mirna voda, odprt pogled in občutek, da se svet za nekaj časa premika nekoliko počasneje.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

supsupanješport
ZADNJE NOVICE
17:12
Bulvar  |  Domači trači
ROJSTNI DAN

Raznežena Ana Roš: »Včasih ti življenje podari neverjetna darila« (FOTO)

Tudi otroka ene najboljših chefinj na svetu sta že od malih nog vpeta v svet kulinarike.
21. 7. 2026 | 17:12
17:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

Groza na Obali: v Portorožu je pred otroki vpil nanjo, nad Izolo moški brutalno napadel bivšo

Koprski policisti so kršiteljema odredili pridržanje.
21. 7. 2026 | 17:05
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Deska pluje tudi brez vesla

Sup na električni pogon je dobra izbira za vse, ki so manj telesno pripravljeni, okrevajo po poškodbi ali si želijo mirnega izleta po vodi.
Janez Kušar21. 7. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
ŠE VEDNO NASTOPAJO

Power Dancers: so kot dobro vino (Suzy)

Nekoč so bile obraz mladostne plesne energije devetdesetih, danes so samozavestne ženske.
21. 7. 2026 | 17:00
16:27
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BIH

Huda nesreča: oseba ostala ukleščena v zveriženem avtomobilu, reševali so jo gasilci (FOTO)

Na magistralni cesti M4 med Tuzlo in Dobojem se je danes dopoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta trčila tovornjak in osebni avtomobil. Po trčenju je ena oseba ostala ukleščena v povsem zveriženem vozilu.
21. 7. 2026 | 16:27
16:25
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI SVET

Nizkoproračunska grozljivka Obsedenost ruši rekorde (VIDEO)

Režiser Curry Barker je še pred kratkim pekel hamburgerje. Prelevil se je v youtuberja in postal hollywoodska zvezda.
21. 7. 2026 | 16:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki