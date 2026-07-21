Deska pluje tudi brez vesla

Na morju, jezerih in počasnih rekah je zadnja leta vse več desk, ki so na prvi pogled podobne običajnim supom. Šele ko se nam približajo skoraj brez veslanja, postane jasno, da jih poganja električni motor.

Električni sup je ena najnovejših različic stoječega veslanja. Nekatere deske imajo motor, vgrajen v trup, pri drugih ga lahko po potrebi namestimo ali odstranimo. Človek še vedno stoji na deski, usmerja smer in skrbi za ravnotežje, za del pogona pa poskrbi elektrika.

Toda: ali je to še šport? Odgovor ni povsem enostaven. Če motor opravi večino dela, telesna obremenitev seveda ni primerljiva z običajnim supom. Pri klasičnem veslanju delujejo skoraj vse večje mišične skupine – noge skrbijo za ravnotežje, trup prenaša silo, roke in ramena poganjajo desko naprej. Srčni utrip se lahko hitro povzpne na raven zmerne aerobne vadbe. Pri električni različici je tega precej manj. Še vedno treniramo ravnotežje, koordinacijo in stabilizacijske mišice, a je poraba energije bistveno manjša, zato lahko to vzamemo bolj kot aktivno preživljanje časa v naravi kot klasično športno vadbo.

A to seveda ne pomeni, da je električni sup slab. Marsikomu omogoči daljše raziskovanje obale, zalivov ali jezer brez večje utrujenosti. Primeren je tudi za ljudi, ki so manj telesno pripravljeni, okrevajo po poškodbi ali si preprosto želijo mirnega izleta po vodi.

Vedno uporabljajmo varnostno vrvico, priporočljiv je tudi rešilni jopič.

Velika prednost je tudi doseg. Z električno pomočjo lahko brez pretiranega napora preveslamo precej večjo razdaljo kot z lastno močjo. To pomeni več možnosti za raziskovanje, fotografiranje ali opazovanje narave.

Naj bo varno

A kljub temu velja nekaj pomembnih pravil. Najprej se pozanimajmo, ali je uporaba električnih desk na izbranem jezeru ali morskem območju sploh dovoljena. Ponekod zaradi varovanja narave ali drugih uporabnikov veljajo posebne omejitve. Pomembna je tudi hitrost. Čeprav so električni supi precej počasnejši od vodnih skuterjev, lahko pri večjih hitrostih hitro spregledamo plavalca, kajakaša ali otroka v vodi. Na območjih kopališč zato vedno vozimo zelo počasi! Ne pozabimo na baterijo: pred odhodom preverimo njeno napolnjenost in predviden doseg. Če se izprazni daleč od obale, nas čaka precej več veslanja, kot smo morda načrtovali.

Tudi pri električnem supu ostajajo enaka varnostna pravila kot pri običajnem. Vedno uporabljajmo varnostno vrvico, priporočljiv je tudi rešilni jopič ali plavalni pripomoček. Dobro je preveriti vremensko napoved, veter in valovi lahko zelo hitro spremenijo miren izlet v zahteven podvig.

Električni sup ni zamenjava za klasično stoječe veslanje, ampak njegova dopolnitev. Če želimo trenirati telo, izboljšati vzdržljivost in okrepiti mišice, je navadni sup precej boljša izbira. Če si želimo udobnega raziskovanja vodne gladine z manj napora, je lahko električna različica dobra izbira.

Najlepše pri obeh ostaja enako: mirna voda, odprt pogled in občutek, da se svet za nekaj časa premika nekoliko počasneje.