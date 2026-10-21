Deteljica razveselila otroke in starše

Vrtec Deteljica ima trenutno devet oddelkov – osem jih je novi dom dobilo v novi stavbi, eden je ostal v modularni enoti pri starem vrtcu. Ohranili smo tudi igrišče pri starem vrtcu, do tja pa uredili enominutni sprehod po varni poti. Verjamem, da se bodo najmlajši v novih prostorih počutili dobro, ob tem pa se iskreno zahvaljujem kolektivu vrtca, ki se je aktivno vključil v pripravo dogodka in poskrbel, da si bomo prvi dan v novem vrtcu zapomnili za dolgo,« je povedal župan Občine Mirna Dušan Skerbiš. Tokrat je sijal. Kako tudi ne, ko pa je odprtje novega vrtca za kraj in občino eden najlepših znakov. Mladi prinašajo življenje, naloga občine pa je, da jim zagotovi dobre razmere za odraščanje. Dolenjcem je uspelo.

Prostori so lično urejeni.

Novi vrtec prihaja v pravem času. Občina Mirna namreč že več let raste: leta 2015 je imela dobrih 2500 prebivalcev, na začetku letošnjega leta pa že 2895, kar je za skoraj 15 odstotkov več. Samo v zadnjih dveh letih se je število občanov povečalo za več kot 140.

Najmlajši so dočakali nove, svetle pritlične igralnice.

Skoraj štiri milijone

Nove pridobitve so se razveselili tudi v vrtcu, ki deluje pod okriljem Osnovne šole Mirna. Ravnateljica Anica Marinčič se je zahvalila vsem, ki so kakor koli pripomogli k temu, da so najmlajši dočakali nove, svetle in pritlične igralnice pod eno streho. Celotna vrednost naložbe, vključno z nakupom nepremičnine, gradbenimi deli, dokumentacijo, nadzorom, opremo igralnic in igrišča, razdelilne kuhinje in likalnice ter še predvidenimi stroški v letu 2026 znaša 3,7 milijona evrov.

Na Mirni število prebivalcev raste iz leta v leto.

Ko so trak prerezali župan Skerbiš, ravnateljica Marinčičeva, državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino RS Mojca Škrinjar in predstavnica Zavoda RS za šolstvo Edita Bah Berglez, so na svoj račun prišli otroci, tisti, ki bodo skupaj z vzgojiteljicami in ostalim podpornim osebjem dali dušo tem novim zidovom.

Vrtec je uradno odprt.

Ko je bil vrtec uradno odprt, so otroci pogumno prijeli starše za roke in jim pokazali sveže prepleskane igralnice. Da je bil dogodek pravi in kot se spodobi, je poskrbel prijeten kulturni program, ki so ga obogatili nastopi skupin Gumbi, Baloni in Klobuki ob spremljavi dueta Z andahtjo ter Otroškega pevskega zbora OŠ Mirna pod vodstvom Margarete Megi Vidmar.