Devet spalnic in sedem nesrečnih smrti

Ob Velikem kanalu v Benetkah že od konca 15. stoletja stoji Ca' Dario, njena elegantna fasada je med najbolj prepoznavnimi v mestu. Palača, poimenovana po svojem prvem lastniku, diplomatu Giovanniju Dariu, je bila v minulih stoletjih dom plemičev, trgovcev in celo britanskih rockerjev. Leta 1908 jo je med svojim obiskom Benetk naslikal Claude Monet. Super za prodajo, bi pomislili, a je stavbo z devetimi spalnicami, osmimi kopalnicami in velikimi sprejemnicami, okrašenimi s freskami, zelo težko prodati, pa ne le zaradi cene, ki so jo postavili na neverjetnih 20 milijonov evrov. Nepremičninski posredniki se spopadajo z zloveščim slovesom, zgradba slovi kot beneška ukleta palača: za njenimi zidovi je vrsta lastnikov in gostov doživela prezgodnjo in celo nasilno smrt.

Ca' Dario je zdaj sveže prenovljena, prodaja pa je dobila nov zagon, saj so jo dodelili beneški enoti Christie's International Real Estate in nepremičninski družbi Engel & Völkers. Christie's stavbo opisuje kot arhitekturni dragulj v mirni beneški soseski, skriti pred množico (turistov). Seveda ne omenjajo tragičnih zgodb, legend o prekletstvu. Palačo, je slišati, povezujejo z najmanj sedmimi smrtmi, najgrozovitejša se je zgodila leta 1970, ko je njenega takratnega lastnika, grofa Filippa Giordana delle Lanzeja, za njenimi zidovi umoril njegov fant, mornar, ki je pobegnil v London in bil pozneje tudi sam žrtev umora. Leto pozneje je stavbo kupil Christopher Lambert, menedžer skupine The Who. Čeprav je trdil, da ga domnevno prekletstvo ne moti, naj bi prijateljem povedal, da spi drugje, da bi se izognil duhovom. A domačini prav prekletstvo krivijo, da ga je potegnilo v svet drog, kasnejšo finančno krizo in smrt v Londonu. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je palačo kupil italijanski finančnik Raul Gardini, ki se je zapletel v korupcijski škandal in 1993. v Milanu storil samomor. Legenda pravi, da je palača povzročala nesrečo tudi tistim, ki so se ji približali ali tam preživeli počitnice. Mario Del Monaco, tenorist, je nameraval nepremičnino kupiti leta 1964, a si je premislil, ko je na poti na ogled doživel hudo prometno nesrečo; John Entwistle, basist skupine The Who, je umrl leta 2002, teden dni po tem, ko jo je najel.

Benečani radi pripovedujejo zgodbe, pravi zgodovinar, radi jih tudi napihnejo. FOTO: Vladislav Zolotov/Getty Images

Ca' Dario je bila potem večinoma zapuščena, in čeprav je pritegnila zanimanje nekaterih potencialnih kupcev, ki so bili navdušeni nad njeno arhitekturo – med njimi naj bi bil tudi Woody Allen –, naj bi jih odvrnila njena srhljivost. Leta 2006 je stavbo v imenu sedanjega lastnika, čigar identiteta ni javno znana, kupilo ameriško podjetje. Dejstvo, da je nepremičnina od takrat prazna, je njen sloves le še okrepilo.

Arnaldo Fusello, generalni direktor Christie's v Benetkah, je povedal, da Benečani radi pripovedujejo dobre zgodbe, zlasti turistom. Na »stotine« prebivalcev je v stoletjih v palači dočakalo visoko starost, je dejal, vključno z Dariem, ki je umrl naravne smrti pri 80.

Palača, skrita za enim najlepših mostov v Benetkah, je v mirni beneški soseski, skriti pred množico (turistov). FOTO: Tigliani/Getty Images

Davide Busato, zgodovinar iz Benetk, je dodal, da so se govorice začele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, po Gardinijevem samomoru pa so se razbohotile. »Benečani so bili navdušeni,« je dejal. »Radi pripovedujejo zgodbe in povsem normalno je, da pretiravajo, kot so to storili z otokom Poveglia.« To je zapuščen otok v beneški laguni, kjer naj bi – strašilo. Benetke so polne zgodovinskih stavb, kjer so se zgodili umori in samomori in v katerih so danes luksuzni hoteli, pravi Busato. »Kot vse legende so tudi tiste o Ca' Dario nekoliko popačene – pripovedovalci vzamejo nekaj konkretnih dejstev in jih napihnejo.«

Fusello je prepričan, da bo stavba premagala srhljivi sloves in jo bodo prodali. Dejal je, da je pritegnila veliko zanimanja Italijanov in tujcev. »To je kraj, kjer živi zgodovina,« je dejal. »In če želite živeti z zgodovino, potem je to popoln dom.«