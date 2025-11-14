Digitalni izsiljevalci

Kibernetski napadi so postali stalnica v digitalnem svetu, pri čemer napadi z izsiljevalsko programsko opremo (ransomware) predstavljajo kar 52 odstotkov kibernapadov z znanim motivom. To pomeni, da več kot polovica napadov temelji na finančni koristi, ko napadalci zaklenejo ali šifrirajo podatke žrtve in zahtevajo odkupnino za njihovo sprostitev. Takšni napadi so izjemno škodljivi, saj lahko povzročijo velike motnje v delovanju organizacij, še posebej tistih, ki so odvisne od stalnega dostopa do podatkov.

Vohunjenje predstavlja le štiri odstotke napadov, kar je relativno majhen delež, vendar še vedno pomemben. Takšni napadi so pogosto bolj sofisticirani in usmerjeni proti specifičnim ciljem, kot so vladne agencije, vojaške organizacije in velike korporacije. Cilj teh napadov je pridobivanje občutljivih informacij, ki jih lahko napadalci uporabijo za strateške ali politične namene.

Kraja podatkov

Po podatkih poročila Microsoft Digital Defense 2025 je kraja podatkov prisotna v kar 80 odstotkih analiziranih incidentov, kar kaže na univerzalno grožnjo, ki jo predstavlja kibernetski kriminal. Napadalci pogosto iščejo osebne podatke, finančne informacije ali poslovne skrivnosti, ki jih lahko nato prodajo na črnem trgu ali uporabijo za nadaljnje napade.

Posebno ranljive so bolnišnice, šole in lokalne oblasti. Te institucije pogosto hranijo občutljive podatke in imajo omejene vire za kibernetsko zaščito, zaradi česar so privlačne tarče za napadalce. Bolnišnice lahko zaradi napadov doživijo zamude v zdravstveni oskrbi, šole lahko prekinejo izobraževalne procese, lokalne oblasti pa se lahko soočijo z motnjami v javnih storitvah. Napadalci izkoriščajo te ranljivosti in pogosto zahtevajo odkupnino, saj vedo, da bodo te institucije verjetno plačale, da bi čim prej obnovile svoje delovanje.

Septembra letos je obsežni kibernetski napad na računalniški sistem za vkrcavanje potnikov povzročil velike težave na več evropskih letališčih. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Modernizacija varnostnih ukrepov je zato nujna, saj zastareli sistemi in pomanjkanje ustreznih varnostnih protokolov povečujejo ranljivost organizacij, opozarjajo pri Microsoftu. Uporaba naprednih tehnologij, kot je večfaktorska avtentikacija (MFA), lahko znatno zmanjša tveganje za uspešne napade. Poleg tega je ključnega pomena, da organizacije stalno izobražujejo svoje zaposlene o kibernetskih grožnjah in najboljših praksah za njihovo preprečevanje.

Kibernetski napadi so raznoliki in se nenehno razvijajo, zato morajo organizacije biti proaktivne in vlagati v sodobne varnostne rešitve ter izobraževanje, da bi zmanjšale tveganje in zaščitile svoje podatke ter operacije.

Države, ki stojijo za napadi

V zadnjem času so nekatere države še posebej izpostavljene kot ključni akterji kibernetskih napadov: po podatkih Microsofta med njimi izstopajo Kitajska, Iran, Rusija in Severna Koreja, ki so povezane z različnimi vrstami napadov in cilji.

Kitajska je znana po obsežnih kibernetskih operacijah, ki ciljajo različne industrije in nevladne organizacije. Napadi iz Kitajske pogosto vključujejo uporabo ranljivih naprav za pridobitev prikritega dostopa do sistemov. Cilji teh napadov so lahko različni, od industrijskega vohunjenja do motenj v delovanju ključnih sektorjev. Kitajski hekerji so znani po sposobnosti prilagajanja in uporabi naprednih tehnik za dosego svojih ciljev.

Iran se osredotoča predvsem na napade na logistična podjetja v Evropi in Perzijskem zalivu. Ti napadi so pogosto usmerjeni v motenje komercialnega prometa, kar lahko povzroči znatne gospodarske izgube in motnje v dobavnih verigah. Iranski kibernetski napadi so pogosto motivirani s političnimi cilji in željo po destabilizaciji regije.

Rusija je še ena država, ki je močno povezana s kibernetskimi napadi, zlasti na mala podjetja v državah članicah Nata. Ti napadi služijo kot vstopne točke za večje organizacije, kar omogoča širjenje napadov na večje cilje. Ruski kibernetski napadalci so znani po sofisticiranosti in sposobnosti izvajanja kompleksnih operacij, ki vključujejo vohunjenje in sabotažo. Poleg tega Rusija širi svoje napade zunaj Ukrajine, kar kaže na agresivno kibernetsko strategijo.

Severna Koreja se osredotoča predvsem na finančno korist in vohunjenje. Znana je po zaposlovanju IT-delavcev v tujini, ki svoje prihodke pošiljajo režimu. Severna Koreja uporablja kibernetske napade kot sredstvo za pridobivanje finančnih sredstev, ki so ključna za preživetje njenega režima. Poleg tega severnokorejski napadi pogosto vključujejo krajo kriptovalut in druge finančne prevare.

Kombinacija teh državnih akterjev predstavlja resno grožnjo globalni kibernetski varnosti. Njihove metode in cilji se razlikujejo, vendar vse delujejo z namenom pridobivanja strateških prednosti in destabilizacije nasprotnikov. Z naraščajočo sofisticiranostjo kibernetskih napadov je nujno, da se države in organizacije po vsem svetu združijo v boju proti tem grožnjam, še pravijo pri Microsoftu.