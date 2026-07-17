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Dihalne vaje za vsako čustveno stanje

So preproste, a izjemno učinkovite tehnike, ki jih lahko vključimo v vsakodnevno rutino
Če se moramo hitro zbrati ali si dvigniti energijo, si pomagamo z dihanjem. FOTO: Curly_photo/Getty Images
Če se moramo hitro zbrati ali si dvigniti energijo, si pomagamo z dihanjem. FOTO: Curly_photo/Getty Images
N. N.
 17. 7. 2026 | 20:13
4:12
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V današnjem hitrem tempu življenja se pogosto znajdemo v situacijah, ko nas preplavijo čustva. Ali ste vedeli, da lahko z dihalnimi vajami učinkovito uravnavamo svoje čustveno stanje? Dihanje je osnovna življenjska funkcija, ki pa je pogosto zanemarjena kot orodje za obvladovanje stresa, tesnobe in drugih čustvenih stanj. Dihalne terapije se uporabljajo že tisočletja, v zahodnih državah so postale priljubljene šele ob koncu dvajsetega stoletja. Tokrat bomo predstavili različne dihalne tehnike, ki nam bodo pomagale doseči notranji mir in ravnovesje. Vsak bi moral poznati vsaj vse dihalni tehniki, eno za pomiritev in eno za dvig energije.

Dihalne vaje so preproste, a izjemno učinkovite tehnike, ki jih lahko vključimo v vsakodnevno rutino. Če jih bomo redno izvajali, bomo opazili, kako se naše čustveno stanje izboljšuje, kako postajamo bolj sproščeni. Ne glede na to, ali se soočamo s stresom, utrujenostjo ali močnimi čustvi, dihalne vaje so orodje, ki nam lahko pomaga doseči notranji mir in ravnovesje. Vzemimo si torej čas zase, globoko vdihnimo in izdihnimo, telo in um nam bosta hvaležna.

Dihanje za sprostitev

Ko nas preplavi stres ali tesnoba, se moramo najprej umiriti. Ena izmed najučinkovitejših tehnik za sprostitev je dihanje s trebušno prepono. Udobno se usedemo ali uležemo, zapremo oči in položimo roke na trebuh. Počasi vdihnimo skozi nos, tako da se naš trebuh dvigne, nato pa počasi izdihnemo skozi usta. Pri počasnem vdihu skozi nos potiskamo trebuh ven, ob izdihu skozi ga potegnemo trebuh navznoter. Dlan na trebuhu naj se med dihanjem dviga in spušča. Naredimo več vdihov, dokler ne začutimo, da se telo sprošča. Najbolje je, da začnemo v ležečem položaju, ko se trebušnega dihanja navadimo, da lahko vadimo tudi sede. Trebušno dihanje vadimo od 5 do 10 minut, 3-krat na dan. Z vajo bo tehnika postala enostavnejša in bolj naravna, bolje se bomo zavedali samega sebe in se izognili plitvemu dihanju.

Dihanje za osredotočenost

Včasih se moramo res hitro zbrati, na primer pred pomembnim sestankom ali izpitom. Tudi v tem primeru si pomagamo z dihanjem, in sicer s štetjem. Usedemo se, poskrbimo, da nam je udobno, zapremo oči in začnemo globoko dihati. Vdihnemo skozi nos in štejmo do štiri, zadržimo dih za štiri sekunde, nato počasi izdihnemo skozi usta, pri tem pa prav tako štejemo do štiri. Ponovimo desetkrat, štetje nam bo pomagalo osredotočiti misli in umiriti um.

Ena izmed najučinkovitejših tehnik za sprostitev je dihanje s trebušno prepono. FOTO: Freshsplash/Getty Images
Ena izmed najučinkovitejših tehnik za sprostitev je dihanje s trebušno prepono. FOTO: Freshsplash/Getty Images

Dihanje za dvig energije

Ko se počutimo utrujeni, je dihalna tehnika, imenovana ognjeni dih, odlična izbira. Usedemo se v udoben položaj, hrbet naj bo vzravnan. Hitro vdihnemo in izdihnemo skozi nos, pri čemer naj bodo vdihi in izdihi kratki in ritmični. Ponovimo desetkrat, potem pa postopoma povečujemo število. Tehnika bo povečala pretok kisika v naše telo in nas napolnila z energijo.

Dihanje za uravnavanje čustev

Ko nas preplavijo močna čustva, kot so jeza, žalost ali strah, je pomembno, da poiščemo način, na katerega jih uravnavamo. Tehnika, ki se pogosto uporablja v meditaciji, je dihanje s podaljšanim izdihom. Sedemo v udoben položaj, vdihnemo skozi nos in počasi izdihnemo skozi usta, pri čemer naj bo izdih dvakrat daljši od vdiha. Na primer, če je vdih dolg štiri sekunde, naj izdih traja osem sekund. Ta tehnika nam koristi, ko čutimo, da nas preplavlja tesnoba, ko se moramo hitro umiriti, saj pomaga umiriti živčni sistem in uravnovesiti čustva. Tudi znanstvene raziskave podpirajo učinkovitost te metode, pokazale so, da podaljšanje izdiha pomaga nižati krvni tlak.

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