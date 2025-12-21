Dirigent energije Rok Golob

Glasbenik, ki orkester razume kot živo bitje, ne kot institucijo. Ustvarjalec, ki rocka ne ukroti, temveč mu odpre simfonični prostor. Osebnost, ki glasbo živi kot energijo, tveganje in notranjo nujo. Vse to je Rok Golob, ki napoveduje She Rocks.
Galerija
Na predvečer dneva žena pripravlja simfonični rock koncert z izključno ženskimi vokali.
Foto: Marko Delbello Ocepek
Rok Golob ni glasbenik, ki bi iskal definicije, prej obratno, definicije se lomijo ob njem. Njegova pot se ne bere kot kariera, temveč kot tok, ki se razliva med žanri, kontinenti in oblikami izraza, a pri tem nikoli ne izgubi smeri. Kjer drugi govorijo o prehodih med klasično glasbo, rockom in filmom, on govori o enem samem jeziku, ki se le različno izgovarja. Prav zato se njegov najnovejši projekt She Rocks s simfoniki ne bere kot spektakel v klasičnem pomenu besede, temveč kot logično nadaljevanje njegovega razmišljanja o glasbi.
Rok Golob vstopa v različne glasbene svetove z istim ...
Naročite se na e-novice
Uredništvo vam bo dnevno v vaš e-nabiralnik pošiljalo izbor najpomembnejših novic. Brezplačno. Odjavite se lahko kadarkoli.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.