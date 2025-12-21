Dirigent energije Rok Golob

LOVKE

Glasbenik, ki orkester razume kot živo bitje, ne kot institucijo. Ustvarjalec, ki rocka ne ukroti, temveč mu odpre simfonični prostor. Osebnost, ki glasbo živi kot energijo, tveganje in notranjo nujo. Vse to je Rok Golob, ki napoveduje She Rocks.

Rok Golob ni glasbenik, ki bi iskal definicije, prej obratno, definicije se lomijo ob njem. Njegova pot se ne bere kot kariera, temveč kot tok, ki se razliva med žanri, kontinenti in oblikami izraza, a pri tem nikoli ne izgubi smeri. Kjer drugi govorijo o prehodih med klasično glasbo, rockom in filmom, on govori o enem samem jeziku, ki se le različno izgovarja. Prav zato se njegov najnovejši projekt She Rocks s simfoniki ne bere kot spektakel v klasičnem pomenu besede, temveč kot logično nadaljevanje njegovega razmišljanja o glasbi. Rok Golob vstopa v različne glasbene svetove z istim ...