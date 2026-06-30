  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOLGI JEZIK

Do konca svojih srečnih dni

Zakaj se ljudje tudi v najbolj neprecenljivih trenutkih ukvarjajo s svojim telefonom, namesto da bi uživali v neponovljivem doživetju?
FOTO: Jure Eržen
FOTO: Jure Eržen
Maša Močnik
 30. 6. 2026 | 02:00
2:58
A+A-

Prejšnji teden sem si ogledala še zadnjo končno proslavo zaključka vrtca v življenju, saj je moj edini potomec, bodoča prvošolka, zaključil to svoje poglavje v življenju, prvo med njimi. Predstava Volk in sedem kozličkov je bila zato ne samo prisrčna, temveč tudi ganljiva, ko pa so še zapeli pesem o ljubezni in prijateljstvu, sem, priznam, potočila tudi kako solzo. Pa sem se rahlo obrnila, ker mi je bilo tudi malce nerodno ob tem – in osupnila. Za mano ni bilo orošenih oči, uprtih v milo nedolžnost, ki se za vedno poslavlja, temveč so se vanjo upirale predvsem kamere telefonov. Oči mnogih pa so ostrile sliko, uravnavale svetlobo in usmerjale zaslone, da bi dobile najboljši posnetek tega, kar se godi pred njimi.

Ti starši niso gledali svojega otroka – temveč svoj telefon! Namesto žive podobe ljubljene osebe so si ogledovali figurice, ki so se prekopicevale po ekranu kot film, kot umetni liki – čemu že? Zakaj se ljudje tudi v najbolj neprecenljivih trenutkih ukvarjajo s svojim telefonom, namesto da bi uživali v neponovljivem doživetju, mi že dolgo ni jasno. Je mar res bolj pomembno ta posnetek nato posredovati ali kazati drugim kot dejansko na polno užiti dogodek, se ti to splača? Saj vendar v tistem momentu nimaš prav nič od tega in je navsezadnje vseeno, ali si sploh bil tam. Prav lahko bi si potemtakem sam ogledal posnetek nekoga drugega.

Drugi starši niso gledali svojega otroka – temveč svoj telefon!

Prav res, le kaj ti bo ta posnetek? Mnogi so itak slabi, saj si ne more vsakdo privoščiti telefona s kakovostnimi snemalnimi orodji, zvok je zregljan, slika skockana. Pa kaj, če bodo ob kasnejšem ogledu prijatelj, dedi, babi, teta in soseda vzhičeni. To bi bili tudi, če bi jim dogodek zgolj opisala. Seveda, če premorem toliko izrazov v svojem besednem arzenalu. Če namesto tehnologije uporabim pradavno prakso čuječnosti oziroma tisto znano mantro Bodi tukaj in zdaj, se bo dogodek posnel v najbolj zanesljivo shrambo: v spomin. Snemalci dogodkov doma gotovo nimajo urejenih arhivov posnetkov niti ne izvajajo rednih obredov ogledovanja njihove vsebine. Najbrž so, zametani pod številnimi drugimi, kar hitro pozabljeni. In morda tudi trenutki na njih, ki jim nisi posvetil dovolj pozornosti, preden so se odvrteli mimo. Nikoli pa ne pozabiš tega, kakšna kepa se ti je naredila v grlu, ko si znenada opazil orošene oči vzgojiteljic, ki se po petih letih poslavljajo od svojih varovancev. Ravno tako pa tudi ne povsem svojske interpretacije zaključka dela bratov Grimm petletne povezovalke predstave: In živeli so do konca svojih srečnih dni!

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

staršiotrocidružinaspminisnemanje
ZADNJE NOVICE
23:30
Bulvar  |  Glasba in film
POP

Glasba zadnjih let: v pesmih vse manj prijateljstva in zvestobe

Popularna glasba ni samo glasba, ki je priljubljena med ljudmi, ampak tudi odsev dogajanja v družbi.
29. 6. 2026 | 23:30
23:01
Premium
Novice  |  Slovenija
MLEKO

Z dobro molžo do zmage: na 19. državnih kmečkih igrah v Mirni Peči je tekmovalo 19 ekip podeželskih žena

Zmagale so Čebelice iz Društva podeželskih žena Sveti Jurij ob Ščavnici.
29. 6. 2026 | 23:01
22:56
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VROČE

Sol znižuje ledišče: poznate trike za hladnost v vročinskem valu?

Med vročinskimi valovi je najpomembnejša hidracija; prav pridejo koristni nasveti, kako bo pijača ves čas ostala hladna.
29. 6. 2026 | 22:56
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Priprave

O globalnem segrevanju.
Branko Babič29. 6. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Nejca Grilca: Kot Real in PSG

Največja pomanjkljivost Slovenije ostaja začetni udarec, ki nikakor ne steče »bombarderjem«, taktični servisi preostalih so bili za italijanske sprejemalce lahek plen.
Nejc Grilc29. 6. 2026 | 22:25
22:09
Šport  |  Tekme
SP 2026

Tudi Ronaldo, Ronaldinho in Cafu so ploskali rešitelju Brazilije (FOTO)

Nogometaši Brazilije so v izdihljajih srečanja prišli do zmage nad Japonsko z 2:1 in napredovali v osmino finala SP. Junak Gabriel Martinelli.
Nejc Grilc29. 6. 2026 | 22:09

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovenija je še vedno premalo suverena? Kje je težava? (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki