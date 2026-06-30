Do konca svojih srečnih dni

Prejšnji teden sem si ogledala še zadnjo končno proslavo zaključka vrtca v življenju, saj je moj edini potomec, bodoča prvošolka, zaključil to svoje poglavje v življenju, prvo med njimi. Predstava Volk in sedem kozličkov je bila zato ne samo prisrčna, temveč tudi ganljiva, ko pa so še zapeli pesem o ljubezni in prijateljstvu, sem, priznam, potočila tudi kako solzo. Pa sem se rahlo obrnila, ker mi je bilo tudi malce nerodno ob tem – in osupnila. Za mano ni bilo orošenih oči, uprtih v milo nedolžnost, ki se za vedno poslavlja, temveč so se vanjo upirale predvsem kamere telefonov. Oči mnogih pa so ostrile sliko, uravnavale svetlobo in usmerjale zaslone, da bi dobile najboljši posnetek tega, kar se godi pred njimi.

Ti starši niso gledali svojega otroka – temveč svoj telefon! Namesto žive podobe ljubljene osebe so si ogledovali figurice, ki so se prekopicevale po ekranu kot film, kot umetni liki – čemu že? Zakaj se ljudje tudi v najbolj neprecenljivih trenutkih ukvarjajo s svojim telefonom, namesto da bi uživali v neponovljivem doživetju, mi že dolgo ni jasno. Je mar res bolj pomembno ta posnetek nato posredovati ali kazati drugim kot dejansko na polno užiti dogodek, se ti to splača? Saj vendar v tistem momentu nimaš prav nič od tega in je navsezadnje vseeno, ali si sploh bil tam. Prav lahko bi si potemtakem sam ogledal posnetek nekoga drugega.

Drugi starši niso gledali svojega otroka – temveč svoj telefon!

Prav res, le kaj ti bo ta posnetek? Mnogi so itak slabi, saj si ne more vsakdo privoščiti telefona s kakovostnimi snemalnimi orodji, zvok je zregljan, slika skockana. Pa kaj, če bodo ob kasnejšem ogledu prijatelj, dedi, babi, teta in soseda vzhičeni. To bi bili tudi, če bi jim dogodek zgolj opisala. Seveda, če premorem toliko izrazov v svojem besednem arzenalu. Če namesto tehnologije uporabim pradavno prakso čuječnosti oziroma tisto znano mantro Bodi tukaj in zdaj, se bo dogodek posnel v najbolj zanesljivo shrambo: v spomin. Snemalci dogodkov doma gotovo nimajo urejenih arhivov posnetkov niti ne izvajajo rednih obredov ogledovanja njihove vsebine. Najbrž so, zametani pod številnimi drugimi, kar hitro pozabljeni. In morda tudi trenutki na njih, ki jim nisi posvetil dovolj pozornosti, preden so se odvrteli mimo. Nikoli pa ne pozabiš tega, kakšna kepa se ti je naredila v grlu, ko si znenada opazil orošene oči vzgojiteljic, ki se po petih letih poslavljajo od svojih varovancev. Ravno tako pa tudi ne povsem svojske interpretacije zaključka dela bratov Grimm petletne povezovalke predstave: In živeli so do konca svojih srečnih dni!