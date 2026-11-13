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Dober telefon, ampak malo predrag

Samsung galaxy S26 FE je lepega videza, ima krasen zaslon in dober procesor, a malce preslabotne kamere za takšen denar.
Samsung galaxy S26 FE zmore veliko, a vseeno premalo za ta denar. FOTO: Staš Ivanc

Samsung galaxy S26 FE zmore veliko, a vseeno premalo za ta denar. FOTO: Staš Ivanc

Oh, kako lepa barva, je pripomnila hči.  FOTO: Staš Ivanc

Oh, kako lepa barva, je pripomnila hči.  FOTO: Staš Ivanc

Osebno mi je takšen dizajn zelo všeč.  FOTO: Staš Ivanc

Osebno mi je takšen dizajn zelo všeč.  FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 0,6x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 0,6x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 1x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 1x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 2x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 2x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 20x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 20x povečava FOTO: Staš Ivanc

Samsung galaxy S26 FE zmore veliko, a vseeno premalo za ta denar. FOTO: Staš Ivanc
Oh, kako lepa barva, je pripomnila hči.  FOTO: Staš Ivanc
Osebno mi je takšen dizajn zelo všeč.  FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 0,6x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 1x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 2x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 20x povečava FOTO: Staš Ivanc
Staš Ivanc
 13. 11. 2026 | 17:00
4:32
A+A-

Samsungova serija FE (fan edition) je namenjena uporabnikom, ki želijo nekaj lastnosti premijskih telefonov, ne da bi zanje plačali najvišjo ceno. Galaxy S26 FE nadaljuje to tradicijo, vendar so razlike do dražjih modelov na nekaterih področjih precej opazne.

Odličen amoled zaslon z dobro svetilnostjo.

Telefon je oblikovno zelo podoben dražjim članom družine galaxy S26, še posebno modelu plus. Ima aluminijast okvir, stekleno hrbtno stran in tri navpično postavljene kamere. Ohišje je odporno proti prahu in vodi po standardu IP68, sijajna zadnja stran pa precej rada zbira prstne odtise. Ko smo že pri prstnih odtisih: čitalnik pod zaslonom deluje zanesljivo, a ni tako hiter kot ultrazvočni senzorji pri dražjih modelih.

Oh, kako lepa barva, je pripomnila hči.  FOTO: Staš Ivanc
Oh, kako lepa barva, je pripomnila hči.  FOTO: Staš Ivanc

Njegov največji adut je 6,7-palčni zaslon amoled s frekvenco osveževanja do 120 Hz. Barve so živahne, slika ostra, pomikanje po vsebinah pa prijetno tekoče. Z največjo svetilnostjo 1900 nitov je zaslon dobro berljiv tudi na prostem, čeprav ne dosega zmogljivosti najdražjih Samsungovih modelov. Nekoliko zmotijo le malce debelejši robovi okoli zaslona.

Zmogljiv procesor, a povprečne kamere.

Dovolj moči za vsakdanjo uporabo

Procesor exynos 2500 in 8 GB delovnega pomnilnika zagotavljata hitro in odzivno delovanje. Aplikacije se odpirajo brez opaznega čakanja, večopravilnost večinoma poteka gladko, telefon pa se dobro znajde tudi pri zahtevnejših igrah. Res pa je, da bo treba pri najsodobnejših naslovih nekoliko zmanjšati grafične nastavitve.

Eleganten dizajn in vodoodpornost.

Baterija s kapaciteto 4900 mAh brez večjih težav zdrži ves dan običajne uporabe, pri zmernejši rabi pa tudi nekoliko dlje. Žično polnjenje z močjo 45 W je razmeroma hitro, podprto je tudi 15-vatno brezžično polnjenje. Polnilnika v škatli seveda ni.

Osebno mi je takšen dizajn zelo všeč.  FOTO: Staš Ivanc
Osebno mi je takšen dizajn zelo všeč.  FOTO: Staš Ivanc

Telefon uporablja Googlov operacijski sistem android 17 s Samsungovim vmesnikom one UI 9 in številnimi funkcijami Googlove umetne inteligence galaxy AI, kot so zelo uporabna orodja za urejanje fotografij in videoposnetkov. Samsung obljublja sedem let sistemskih in varnostnih posodobitev, kar je pomemben podatek za uporabnike, ki telefon uporabljajo več let.

Začetna cena je precej zasoljena, vendar se osnovni model najde tudi s popustom.

Manj navdušujoča je količina prednameščenih aplikacij, saj se Samsungovi programi pogosto podvajajo z Googlovimi. Nekaj časa je zato treba nameniti urejanju nastavitev in čiščenju pomnilnika.

Kamere ostajajo povprečne

Fotografski del je področje, kjer galaxy S26 FE najmanj upraviči svojo ceno. Glavna kamera s 50 milijoni slikovnih točk pri dobri svetlobi zajema ostre in barvite fotografije, v slabših razmerah pa se hitro pojavita šum in počasnejše ostrenje. Ultraširoka kamera z 12 MP izgublja precej podrobnosti, še bolj omejen pa je teleobjektiv z le osmimi megapiksli in trikratno optično povečavo slike. Pri večjih povečavah fotografije so fotografije opazno manj ostre in temnejše, zlasti ponoči.

Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 0,6x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 0,6x povečava FOTO: Staš Ivanc

Sprednja kamera je povsem primerna za avtoportrete in videoklice, vendar tudi tukaj ne gre pričakovati presežkov. Fotografski sistem je torej uporaben, a v tem cenovnem razredu konkurenca ponuja več, še posebno kak izvrstni xiaomi 17T z Leicino optiko. Za galaxy S26 FE z osmimi gigabajti rama in 256 GB shrambe je treba v prosti prodaji odšteti konkretnih 899 evrov.

Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 1x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 1x povečava FOTO: Staš Ivanc

Galaxy S26 FE je dober telefon za uporabnike, ki želijo velik zaslon, zanesljivo delovanje in dolgo programsko podporo. Pohvaliti velja tudi kakovost izdelave, odpornost proti vodi in razmeroma hitro polnjenje. Toda začetna cena je precej zasoljena. Njegove prednosti so jasne, toda kompromisov je preveč, da bi ga brez zadržkov priporočili. No, ob občutnejšem popustu pa postane precej zanimivejša izbira: model s 128 GB shrambe se trenutno najde že za 650 evrov. A treba je vzeti v zakup, da se spomina ne da razširiti.

Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 2x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 2x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 20x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje z galaxyjem S26 FE: 20x povečava FOTO: Staš Ivanc

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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