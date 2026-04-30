MOJ NAJLJUBŠI DAN V LETU

Dobili smo tekaško himno: Čuki so jo posvetili priljubljenemu teku za ženske

Prvič bo zazvenela v živo 30. maja pred več kot 10 tisoč tekačicami.
Poskrbeli so za novo tekaško himno z naslovom Moj najljubši dan v letu. FOTO: Osebni arhiv 
Mojca Marot
 30. 4. 2026 | 17:00
Da smo Slovenci športni narod, ne le na vrhunskem nivoju, pač pa tudi kot rekreativci, je jasno širnemu svetu. Redno se s športom ukvarja več kot polovica Slovencev in Slovenk, mnogi med njimi obožujejo tek. Tik pred Dm tekom za ženske, ki bo letos 20. po vrsti, je Slovenija dobila posebno tekaško himno.

Za to je poskrbela skupina Čuki, ki že vrsto let velja za nepogrešljiv del vsakoletnega tekaškega dogodka, kjer se zbere več kot 10 tisoč tekačic, ki poskrbijo za energijo, ki presega klasičen športni dogodek. Tek za ženske sicer že dolgo presega okvir športne prireditve. Je celodnevni dogodek, na katerem se prepletajo šport, druženje in zabava. Poleg tekačic na prizorišču uživajo tudi navijači, družine in otroci, ki se lahko preizkusijo na Oskarjevem teku. Nič čudnega, da so prijave vsako leto razprodane v nekaj dneh. Vrhunec letošnjega jubileja bo 30. maja in takrat bo nova himna prvič zazvenela v živo – pred več kot 10 tisoč tekačicami. V ljubljanskem Tivoliju, kjer vsako leto nastajajo nepozabne zgodbe, bodo letos udeleženke teka in vsi drugi skupaj s Čuki prepevali pesem, ki ima vse, kar ta dogodek predstavlja: energijo, povezanost in veselje.

Čuki z Evo Potrebuješ sredi Ljubljane FOTO: Osebni arhiv 
Melodijo in besedilo je ustvaril Jože Potrebuješ, ki je tudi sam zapisan športu, najraje je sicer na nogometnem igrišču, zato mu ni bilo težko s pesmijo poslati sporočila vsem, ki imajo »zdrav duh v zdravem telesu«. Dm tek je za Čuke že dolgo praznik, tradicija, dan, ko se Ljubljana napolni z nasmehi, ko se zavežejo superge in za nekaj ur odklopijo skrbi. Za Čuke in številne druge je to najljubši dan v letu, zato je tudi tekaška himna dobila naslov Moj najljubši dan v letu.

»Pesem je nastala kot poklon dogodku, ki že dve desetletji združuje generacije žensk. To še zdaleč ni zgolj tekmovanje, temveč je festival dobre volje, gibanja in povezovanja,« pravi avtor pesmi Potrebuješ, ki je skupaj z Alešem Zibelnikom poskrbel za aranžma. Pri ustvarjanju pesmi se je Čukom znova pridružila Jožetova hči Eva Potrebuješ, ki jo mnogi že dobro poznajo iz pesmi Tišlarski pozdrav, je tudi strastna tekačica. In ravno ta avtentičnost daje projektu dodatno težo, saj to ni le pesem o teku, temveč o ljudeh, ki ta dogodek dejansko živijo. Videospot so Čuki z Evo snemali na različnih lokacijah. Malo na morju, malo na vlaku v sodelovanju s Slovenskimi železnicami, pa tudi v Ljubljani, v parku Tivoli, kjer Dm tek vsako leto res zaživi. V njem zaplešejo plesalke plesnega kluba Hype, nastopajo pa tudi prave tekačice, takšne, ki ta dan vsako leto odtečejo. In ravno zato ima videospot pristno energijo.

