Dobra šola

Ta teden je zaznamoval začetek šole. Mladi so znova sedli v šolske klopi, kot povemo s priljubljeno slovensko frazo, ki označuje začetek ali nadaljevanje procesa izobraževanja. Frazemov, povezanih s šolanjem, je mnogo, saj je pomemben in velik del našega življenja. Dolgo je treba guliti ali drgniti šolske klopi. Daleč nazaj v zgodovino sega tudi sama beseda šola. Prevzeta je bila iz starovisokonemške schoule, kar je izposojeno iz vlat. (to pomeni vulgarno latinsko) scōla, to pa ustreza klasičnolatinski schola: 'šola, nauk' in 'učena razprava', pojasni etimološki slovar. Latinska beseda je izposojena iz grške skhole, kar v prvi vrsti pomeni 'prosti čas, počitek', drugotno pa tudi 'kar kdo dela v prostem času, predavanje, učen pogovor, šola'.

Ob tej razlagi se spomnim slike Atenska šola renesančnega mojstra Rafaela, naslikal jo je med letoma 1509 in 1511. Na njej možje v tunikah postavajo v debati, sedijo ali so zleknjeni pogreznjeni v globok premislek; to so slavni filozofi s Platonom in Aristotelom v svoji sredi. Beseda šola v naslovu dela tu nastopa v še drugem pomenu: filozofska smer ali skupnost mislecev. Namen šole, ki se čuti iz duha te podobe, je razmišljanje kot privilegij, tudi užitek.

Da vsaka šola nekaj stane, lahko mislimo tudi dobesedno.

Stoletja daleč od tega je današnja šola, sinonim piflanja, drilanja. Razmišljanje je že davno izgubilo svoj ugled. Saj ko rečemo, da nekdo filozofira, s tem omalovažujoče opišemo zmedeno, dolgovezno, neplodno razpravo ali celo nepraktičen nasvet. Hrami učenosti, kakor tudi rečemo izobraževalnim ustanovam z izrazom, iz katerega se zrcali odnos do učenja iz minulih dob, ne žanjejo več spoštovanja svojih slušateljev. Toda, kot pravi stara slovenska ljudska izštevanka, hočeš nočeš v šolo greš, hočeš nočeš vse izveš, hočeš nočeš se učiš, hočeš nočeš že sediš. Poznam jo, ker sem stare šole, kar je frazem, s katerim označujemo človeka, ki se drži tradicionalnih vrednot. Na primer tistih, da brez dela ni jela in da vsaka šola nekaj stane. Slednji frazem ima sicer v mislih šolo v drugem pomenu; življenjsko šolo oziroma učenje življenjskih veščin skozi prestane izkušnje. Da vsaka šola nekaj stane, lahko mislimo tudi dobesedno, vendar le za tiste starše, ki hodijo v službo. To je dobra šola – kar je frazem, ki pomeni dragoceno, čeprav pogosto težko izkušnjo, iz katere se človek kaj pomembnega nauči za prihodnost – o realnosti tako imenovane socialne države in njenem načelu socialne solidarnosti, po katerem hočeš nočeš šolske stroške pokrivaš tudi drugim, pa četudi že svoje težko. In o tem nima smisla filozofirati.