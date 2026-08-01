Dobri človek s Klanca: petič osvojil Tour in zgodovino kolesarstva znova pisal po svoje

POGI

Petič je osvojil Tour in zgodovino kolesarstva znova pisal po svoje, tako kot že nekaj sezon zapored. Namesto donosnih kriterijev v tujini bo zmago slavil doma ter uspeh povezal z dobrodelnostjo.

V ponedeljek bom poletel domov, v Slovenijo, kjer me čaka nekaj domačih obveznosti. Zlasti kriterij v domačem mestu v petek zvečer, s posebnimi gosti, med katerimi so tudi drugi kolesarji z dirke po Franciji, ki se jim, mimogrede, zahvaljujem, da so si za to vzeli čas. V nedeljo je na vrsti Pogi Challenge z otroki in amaterji, tako da me konec tedna čaka veliko in kar nekaj dela za mojo fundacijo,« je po koncu dirke po Franciji krepko utrujen, a še vedno v maniri pravega profesionalca Tadej Pogačar zbranim novinarjem pojasnjeval, kaj ga čaka v prihodnjih dneh. V tednu po tem, ko je še petič ...