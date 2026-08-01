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Dobri človek s Klanca: petič osvojil Tour in zgodovino kolesarstva znova pisal po svoje

Petič je osvojil Tour in zgodovino kolesarstva znova pisal po svoje, tako kot že nekaj sezon zapored. Namesto donosnih kriterijev v tujini bo zmago slavil doma ter uspeh povezal z dobrodelnostjo.
Rumena majica prihaja v Komendo. Fotografije: Reuters
Rumena majica prihaja v Komendo. Fotografije: Reuters
Drago Perko
 1. 8. 2026 | 18:00
6:47
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V ponedeljek bom poletel domov, v Slovenijo, kjer me čaka nekaj domačih obveznosti. Zlasti kriterij v domačem mestu v petek zvečer, s posebnimi gosti, med katerimi so tudi drugi kolesarji z dirke po Franciji, ki se jim, mimogrede, zahvaljujem, da so si za to vzeli čas. V nedeljo je na vrsti Pogi Challenge z otroki in amaterji, tako da me konec tedna čaka veliko in kar nekaj dela za mojo fundacijo,« je po koncu dirke po Franciji krepko utrujen, a še vedno v maniri pravega profesionalca Tadej Pogačar zbranim novinarjem pojasnjeval, kaj ga čaka v prihodnjih dneh. V tednu po tem, ko je še petič ...
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