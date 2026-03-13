Če ne bomo brali, nas bo pobralo, je svojčas dejal mojster besede, pesnik, esejist, prevajalec in urednik, človek mehke dolenjske duše Tone Pavček. Streljaj od njegove rodne grude (Šentjurij na Dolenjskem) stoji Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Častitljivih 80 let slavi ta dama modrosti in učenosti, v dobri kondiciji je, vedo povedati tisti, ki so redno v njeni družbi. In tudi jubilantki gredo zasluge, da nas ne bo pobralo. Ker, ja: Dolenjci radi berejo.

Najmlajši član ima komaj tri mesece, najstarejši je starejši od knjižnice: 94 let šteje.

»V letu 2025 je bil na območju občin Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk v Knjižnico Mirana Jarca vpisan vsak peti prebivalec oziroma 20,1 odstotka vseh. Najbolj spodbuden kazalnik lanskega leta, poleg rasti obiska, je število aktivnih članov (13.843), ki je ostalo na rekordni ravni. Aktivnost članstva, obratno od splošnih trendov v slovenskih knjižnicah, vzdržuje letno rast obiska uporabnikov matične ustanove, krajevnih knjižnic in bibliobusa (201.614), ki se je lani, v primerjavi z zadnjima dvema letoma (179.366), dvignil za kar 12,5 odstotka. Nad indeksom 1,5 ostaja tudi obrat knjižničnega gradiva, ki izkazuje aktualnost knjižnične zbirke posamezne knjižnice,« nam s podatki postrežejo v knjižnici, ki tako danes premore 13.843 uporabnikov, najmlajši ima komaj tri mesece, najstarejši pa je starejši od knjižnice: 94 let šteje.

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, vse najboljše! Foto: Tomislav Urh

Knjižnična zbirka obsega več kot 500.000 enot gradiva, od katerega ga je približno 60 odstotkov uporabnikom na voljo v prostem pristopu na študijskem oddelku, oddelku za odrasle in oddelku za mladino, preostalo je shranjeno v skladiščih. Redko, dragoceno in starejše gradivo se hrani v Posebnih zbirkah Boga Komelja, v arhivu z ustrezno mikroklimo. Da se vsi, ki pridejo, počutijo dobro, skrbi 49 zaposlenih (zaposleni v novomeški enoti in še pet sodelavk v krajevnih knjižnicah v Straži, Dolenjskih Toplicah, Škocjanu, Šentjerneju in na Dvoru, dva sodelavca v bibliobusu ter še štirje javni delavci).

Ključna družina

V minulih desetih letih so izvedli precej odmevnih projektov. Pametna omara za 24-urno izposojo naročenih knjig je zagotovo eden od teh. Omogoča avtomatizirano 24-urno izposojo naročenih knjig, kar je inovacija v knjižničnem prostoru, ki so jo v Novem mestu razvili skupaj s tehnološkim podjetjem s Ptuja in IZUM, pilotski projekt sta financirala Mestna občina Novo mesto in Ministrstvo za kulturo RS. Uporabnik lahko do 6 knjig naroči prek spletne ali mobilne aplikacije Cobiss ter jih nato prevzame v pametni omari, ki omogoča naročilo knjig 84 uporabnikom hkrati.

Pametna omara je na voljo 24 ur. Foto: Tomaž Grdin

Zadnji nacionalni preboj je novomeška knjižnica dosegla s pridobitvijo statusa kompetenčnega centra. S tem so prevzeli skrb tudi za razvoj knjižnične dejavnosti na nacionalni ravni na področju starajoče se družbe. Posebej velja omeniti še novo spletno stran knjižnice ter stripoteko.

»Otroci in mladostniki, ki berejo, so v primerjavi z vrstniki veliko bolje pripravljeni na izzive sodobnega sveta. Njihov odnos do knjige se razvija že od otroštva, pri tem pa sta ključnega pomena zgled in družinska bralna pismenost. Raziskave kažejo, da se otrokov odnos do knjige, če pri gradnji tega odnosa sodelujejo sorojenci, starši in stari starši, zgradi močneje in tudi kasneje razpade (kot se nam zdaj dogaja v tretji triadi osnovne šole). Družinsko branje razvija, izboljšuje in poglablja različne vrste spretnosti: poslušanje, razumevanje, bogati besedni zaklad in domišljijo, spodbuja samoizražanje, ustvarjalno razmišljanje, koncentracijo, empatijo ter sprošča telo in pomirja um. V novomeški knjižnici ponujamo raznovrstne storitve, s katerimi mlade vabimo v svet knjig in branja, hkrati pa spodbujamo vseživljenjsko učenje in ustvarjalnost vseh generacij. Imamo tudi knjižnico domačih semen in knjižnico reči, ki si jih uporabniki lahko izposodijo za delo ter prosti čas. Tudi na tak način vabimo netradicionalne uporabnike knjižnice, da nas obiščejo,« povedo v knjižnici, ki gre v korak s časom. Tole so smeli načrti za naslednjih 10 let: studio za snemanje podkastov, vzpostaviti mrežo pametnih izposojevališč, urediti prostore matične knjižnice po načelih univerzalne dostopnosti ter v knjižnično zbirko vključiti storitve lokalnih zavodov in organizacij.

Medgeneracijske kvačkarije Foto: arhiv Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

Vodilna nacionalna vloga

K obiskovanju knjižnice želijo pritegniti vse člane družine, vključno z babicami in dedki, zato ponujajo družinski vpis v vse enote knjižnice in družinsko letno članarino. V novomeški knjižnici pripravljajo več vrst bralnih značk za različne skupine uporabnikov. S projektom Knjižne POPslastice želijo mladostnikom približati kakovostne in izvirne knjižne vsebine s pomočjo vrhunskih strokovnjakov s področja branja in pisanja. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto sodeluje v nacionalnem medresorskem programu #športajmoinberimo (#ŠIB), ki je namenjen spodbujanju branja med mladimi športnicami in športniki. Sodelujejo v nacionalnem projektu spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo.

Prihaja poletje in z njo plaža knjižnica. Foto: arhiv Knjižnice Mirana Jarca Novo Mesto

Trikrat na teden v njihovi Pravljični sobi potekajo ure pravljic, vsak mesec ustvarjalne delavnice. Vključeni so tudi v pametni sistem Sitium. S tem korakom je knjižnična izkaznica postala sodobna, večnamenska kartica oziroma mobilna aplikacija, ki omogoča enostaven dostop do številnih mestnih storitev. Na veliko zaupanje vseh 58 splošnih knjižnic v Sloveniji ter ministrstva za kulturo so leta 2024 razvili nov poslovni model izposoje e-knjig ter postali nacionalni koordinator in agregator prve javne platforme za izposojo e-knjig v Sloveniji – COBISS Ele.

Aktivnih članov je 13.843. Foto: arhiv Knjižnice Mirana Jarca Novo Mesto

»Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je tudi lani nadaljevala inovacijsko-prebojni zagon. Ugled edine knjižnice v Sloveniji, ki je prejela zlato priznanje Gospodarske zbornice za inovacijo in nagrado Združenja splošnih knjižnic za najboljši projekt ter zasedla precedenčno četrto mesto na svetu na izboru Mednarodne zveze bibliotekarskih društev in ustanov IFLA za najboljšo marketinško akcijo v knjižnicah, je novomeška knjižnica utrdila s kar dvema programoma Interreg Slovenija Hrvaška: ComicZone (Strip cona) in Re(ad)Connected (Povezani v branju). Knjižnica predseduje Skupini za inovacije na Združenju splošnih knjižnic, predsedujejo nadzornemu svetu nacionalnega biografskega leksikona Obrazi slovenskih pokrajin, kot edina splošna knjižnica imamo svojega predstavnika v Strokovnem svetu Instituta informacijskih znanosti IZUM … aktivno sodelujemo v vseh nacionalnih projektih osrednjih območnih knjižnic. Če temu prištejemo še nacionalno koordinatorstvo COBISS Ele in nacionalni kompetenčni center, lahko ugotovimo, da je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto danes nosilka razvoja nacionalnega knjižničnega sistema,« zaključi Luka Blažič, direktor novomeške knjižnice.

Direktor knjižnice Luka Blažič Foto: arhiv Knjižnice Mirana Jarca Novo Mesto