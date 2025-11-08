  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAMELEON

Dolg jezik in spreminjajoče se barve

Ti dve značilnosti izvorno pripadata zanimivim plazilcem, ki jih je 228 vrst, od teh jih samo na Madagaskarju živi 89. Ker so simbol malgaške narave, želijo z javnimi dogodki poudariti njihovo ekološko in kulturno vrednost.
Kam gleda? FOTO: Vane D. Fortič

Kam gleda? FOTO: Vane D. Fortič

Pripravili so tudi izobraževalne delavnice o varovanju narave. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar

Pripravili so tudi izobraževalne delavnice o varovanju narave. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar

V treh dneh so prebivalci in obiskovalci uživali v pisanih povorkah. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar

V treh dneh so prebivalci in obiskovalci uživali v pisanih povorkah. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar

Listnega je težko opaziti. FOTO: Vane D. Fortič

Listnega je težko opaziti. FOTO: Vane D. Fortič

Združili so ekologijo, kulturo in ozaveščanje. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar

Združili so ekologijo, kulturo in ozaveščanje. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar

Prvi festival je bil uspešen. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar

Prvi festival je bil uspešen. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar

Miniaturni je med najmanjšimi na svetu. FOTO: Vane D. Fortič

Miniaturni je med najmanjšimi na svetu. FOTO: Vane D. Fortič

Iz rafije je lep spominek. FOTO: Vane D. Fortič

Iz rafije je lep spominek. FOTO: Vane D. Fortič

Kameleon je priljubljen slikarski motiv. FOTO: Vane D. Fortič

Kameleon je priljubljen slikarski motiv. FOTO: Vane D. Fortič

Kam gleda? FOTO: Vane D. Fortič
Pripravili so tudi izobraževalne delavnice o varovanju narave. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar
V treh dneh so prebivalci in obiskovalci uživali v pisanih povorkah. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar
Listnega je težko opaziti. FOTO: Vane D. Fortič
Združili so ekologijo, kulturo in ozaveščanje. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar
Prvi festival je bil uspešen. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar
Miniaturni je med najmanjšimi na svetu. FOTO: Vane D. Fortič
Iz rafije je lep spominek. FOTO: Vane D. Fortič
Kameleon je priljubljen slikarski motiv. FOTO: Vane D. Fortič
Vane D. Fortič
 8. 11. 2025 | 19:00
8:08
A+A-

Ime kameleon nima nič opraviti s kamelo, je skovanka iz grščine in pomeni zemeljski lev. Zakaj takšno ime, ni popolnoma jasno. Kameleoni so razširjeni po Afriki, Južni Evropi in Južni Aziji. Nekaterim po svetu so tudi hišni ljubljenčki.

Urša Krempl, pisateljica za otroke, je kameleona mladim bralcem v reviji Zmajček predstavila z zelo poljudnim opisom: »Kameleon je plazilec, za katerega je značilno spreminjanje barv. Lahko je skoraj bel, rumen, zelen, modrikast … Okrasi se lahko tudi z najrazličnejšimi pegami, vzorci ali črtami. To mu omogočajo posebne kožne celice, imenovane barvnice. Je miren in počasen. Cele ure nepremično čepi na veji in preži na žuželke. Med listjem in vejevjem ga zelo težko opaziš. Res je negiben, a njegove oči se nenehno premikajo in opazujejo okolico. V ustih ima kameleon dolg jezik, ki je na koncu lepljiv. Z njim lahko bliskovito ulovi žuželko. Hop in že jo ima v ustih.«

Pripravili so tudi izobraževalne delavnice o varovanju narave. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar
Pripravili so tudi izobraževalne delavnice o varovanju narave. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar

Z obliko telesa, ki spominja na drevesne liste, ter z maskirno barvo se kameleon popolnoma zlije z okolico in je neviden za plenilce ter za svoj plen. Nekateri kameleoni imajo glavo v obliki čelade, nekatere vrste imajo izrastke podobne rogovom. Podhlajen kameleon bo postal temnejši in bo tako absorbiral več toplote, medtem ko se bo pregreti preoblekel v svetlejšo kožo in bo odbijal odvečno toploto. Barvo spreminjajo tudi za komunikacijo. Samci postanejo svetlejši, ko izražajo naklonjenost samicam, in temnejši v primeru spopada, ko so agresivni.

Ustreli z jezikom

Večina kameleonov živi na drevju in grmovju, redki na tleh. Napadalce, kače in ptiče prestrašijo tako, da se napihnejo, k nasprotniku se obrnejo bočno, široko odprejo usta ter sikajo in grizejo. Res imajo velika usta, a njihov ugriz je tak, kot bi si prst priščipnil z močnejšo ščipalko za perilo, meni Irena Furlan, biologinja in pedagoška vodja v Živalskem vrtu Ljubljana.

Listnega je težko opaziti. FOTO: Vane D. Fortič
Listnega je težko opaziti. FOTO: Vane D. Fortič

Kameleoni imajo edinstvene oči. So izbočene v obliki stožca, vsako se premika neodvisno v 360 stopinjah! To jim omogoča širok pogled na okolico. Z enim očesom lahko gledajo nazaj, z drugim naprej, njihovi možgani pa združijo obe sliki in ustvarijo pregled okolja.

Njihov jezik je prava mojstrovina narave. Je dolg, hiter in izjemno natančen. Na koncu ima lepljiv izrastek, s katerim zgrabi plen, predvsem žuželke, večje vrste kameleonov jedo tudi male ptice in kuščarje. Hitrost izstrelitve je osupljiva – do 100 km/h v delčku sekunde.

Meka na Madagaskarju

Kdor bi hotel videti kar najbolj barvno paleto kameleonov, naj obišče Madagaskar. Tu je endemičnih rastlin in živali med 80 in 90 odstotki, endemičnih kameleonov celo 89 vrst. Živijo povsod. Tam, kjer so za življenje odlične razmere, kot je deževni gozd, kot tudi v predelih, kjer je življenje težko, kjer domuje kaktusom podobno bodičasto rastlinje. Med endemičnimi je panterjev kameleon (Furcifer pardalis), ponaša se z barvnimi vzorci, ki se drastično razlikujejo glede na regijo: od modro-zelenih do rdeče-oranžnih odtenkov. Parsonov kameleon (Calumma parsonii) spada med največje, doseže kar 70 cm, in najlepše. Živi do 10 let.

Iz rafije je lep spominek. FOTO: Vane D. Fortič
Iz rafije je lep spominek. FOTO: Vane D. Fortič

Nekateri domačini verjamejo, da njegov pogled razkriva skrite resnice. Labordov kameleon (Furcifer labordi) ima kratko življenjsko dobo, živi le štiri mesece. Po izvalitvi doživi hiter razvoj, dvorjenje, parjenje in nato – pogine. Brookesia decaryi se zlije z barvo razpadajočega listja na tleh, med katerim živi. Aktivno obdobje ima predvsem ponoči, zaradi česar je prava skrivnost za opazovalce. Kameleon z belimi črtami (Furcifer lateralis) je čudovit, samice spreminjajo barve med dvorjenjem in tudi med brejostjo. Svetlo modra barva je sporočilo samcem: ne, hvala. Brookesia nana in Brookesia micra sta najmanjša kameleona na svetu, prvi meri komaj 13,5 mm in lahko udobno počiva na konici človeškega prsta, drugi je velik okrog 29 mm. Obe vrsti živita v gozdnem listju, kjer ju je skoraj nemogoče opaziti.

Navdih za ustvarjalnost

Na Madagaskarju je kameleon navdih za ustvarjalnost. Njegova podoba se pojavlja v rokodelskih izdelkih iz rafije, iz lesa, na slikah in na majicah. Zaznamujejo ga številni reki. Zaradi barvitega videza in sposobnosti prilagajanja je postal simbol za iznajdljivost in opazovanje, kar ga povezuje z ljudsko kulturo otoka.

Združili so ekologijo, kulturo in ozaveščanje. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar
Združili so ekologijo, kulturo in ozaveščanje. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar

Kameleoni so poleg lemurjev najbolj prepoznaven simbol narave Madagaskarja, zato želijo z javnimi dogodki poudariti njihovo ekološko in kulturno vrednost ter opozoriti na nevarnosti, ki jim grozijo. Iz tega razloga so organizirali mednarodni dan kameleonov in Festival kameleonov, ki skupaj povezujeta znanost, izobraževanje in kulturo. Mednarodni dan kameleonov je prvič izvedla mednarodna organizacija Wildlife Madagascar 9. maja lani. Dogodki so se vrstili v šolah, lokalnih skupnostih in naravnih parkih. Od 13. do 15. junija je mestece Amboasary, zelo pomembno središče pridelave sisala na jugu Madagaskarja, zaživelo v ritmih prve izvedbe Festivala kameleonov. Tega je s številnimi aktivnostmi organizirala domača nevladna organizacija Cameleon Madagascar. Dogodek je združil praznovanje kulturne raznolikosti z ozaveščanjem o pomenu varstva kameleonov. V treh dneh so prebivalci in obiskovalci uživali v pisanih povorkah, tradicionalnih plesnih nastopih, športnih tekmovanjih in izobraževalnih delavnicah o varovanju narave. Sodelovali so tudi lokalni obrtniki, ki so predstavili svoje izdelke in poudarili bogato rokodelsko znanje Amboasary Suda. Festival je opozoril tudi na nujnost ohranjanja naravnega okolja kameleonov, ogroženih zaradi krčenja gozdov in podnebnih sprememb. Strokovnjaki za biotsko raznovrstnost so vodili predavanja in razprave o zaščiti teh izjemnih živali ter o pomenu ohranjanja malgaške naravne dediščine.

Festival opozarja na nujnost ohranjanja naravnega okolja kameleonov, ogroženih zaradi krčenja gozdov in podnebnih sprememb.

Prva izvedba festivala je bila velik uspeh, saj je združila zabavo in ozaveščanje ter okrepila povezanost med skupnostjo in naravo. Organizatorji upajo, da bo dogodek postal tradicionalen in spodbudil trajno skupno prizadevanje za varstvo okolja in vrst, ki v njem živijo.

Malgaška verovanja

Kameleon je bil nekoč najhitrejša žival. Ko je bog sklical srečanje vseh živali, je kameleon v naglici odšel pred koncem in nehote stopil na Božjega sina. Kot kazen je Bog kameleonu odvzel hitrost in mu naložil, da od takrat hodi počasi in previdno, kot bi ves čas govoril: »Oprosti, Božji sin«.

Če se kameleon podela na osebo, to velja za zelo slabo znamenje. Napoveduje smrt v družini ali med bližnjimi prijatelji. Zato se ljudje izogibajo sedenju pod drevesi, kjer so kameleoni.

Otroke učijo, da kameleoni streljajo z jezikom, če jim kdo stoji na poti. Opozarjajo, naj se jim umaknejo, celo pobegnejo, če jih zagledajo.

Ko kameleon ostari ali je ranjen in ne more več loviti hrane, spleza na najvišje drevo in skoči v smrt.

Več iz teme

naravakameleonživaliMadagaskar
ZADNJE NOVICE
19:17
Šport  |  Športni trači
TRENING

Poglejte Luko Dončića iz časov, ko ga marsikdo še ni poznal (VIDEO)

V videu lahko vidimo zvezdnika slovenske košarkarske reprezentance in ekipe Los Angeles Lakers na treningu.
8. 11. 2025 | 19:17
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
KAMELEON

Dolg jezik in spreminjajoče se barve

Ti dve značilnosti izvorno pripadata zanimivim plazilcem, ki jih je 228 vrst, od teh jih samo na Madagaskarju živi 89. Ker so simbol malgaške narave, želijo z javnimi dogodki poudariti njihovo ekološko in kulturno vrednost.
Vane D. Fortič8. 11. 2025 | 19:00
18:21
Bulvar  |  Domači trači
JE KRIV NOVI ZAKON?

Mama Gašperja Riflja oddaja psa! Ljudje ponoreli, teorije letijo na vse strani

Komentarji, špekulacije in številne teorije o tem, zakaj se je družina odločila, da psa odda, še naprej krožijo po spletu ...
8. 11. 2025 | 18:21
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: Merkur začenja svojo retrogradno pot v Strelcu

Introspektivna nedelja z luninim blagoslovom.
8. 11. 2025 | 18:00
17:47
Novice  |  Slovenija
POPLAVE

V Komendi imajo dovolj, danes so šli na protestni shod

Vlado so pozvali, naj pospeši izgradnjo zadrževalnika na Tunjščici, saj da je ključen ukrep za zmanjšanje poplavne ogroženosti.
8. 11. 2025 | 17:47
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Aljoša Krošlin Grlj prodal avto za sanje

Ustvarjalec, komunikator, človek, ki verjame, da prihodnost pripada čutečim. Njegova zgodba je zgodba človeka, ki je iz pepela ustvaril nov jaz.
8. 11. 2025 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki