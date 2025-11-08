Dolg jezik in spreminjajoče se barve

Ime kameleon nima nič opraviti s kamelo, je skovanka iz grščine in pomeni zemeljski lev. Zakaj takšno ime, ni popolnoma jasno. Kameleoni so razširjeni po Afriki, Južni Evropi in Južni Aziji. Nekaterim po svetu so tudi hišni ljubljenčki.

Urša Krempl, pisateljica za otroke, je kameleona mladim bralcem v reviji Zmajček predstavila z zelo poljudnim opisom: »Kameleon je plazilec, za katerega je značilno spreminjanje barv. Lahko je skoraj bel, rumen, zelen, modrikast … Okrasi se lahko tudi z najrazličnejšimi pegami, vzorci ali črtami. To mu omogočajo posebne kožne celice, imenovane barvnice. Je miren in počasen. Cele ure nepremično čepi na veji in preži na žuželke. Med listjem in vejevjem ga zelo težko opaziš. Res je negiben, a njegove oči se nenehno premikajo in opazujejo okolico. V ustih ima kameleon dolg jezik, ki je na koncu lepljiv. Z njim lahko bliskovito ulovi žuželko. Hop in že jo ima v ustih.«

Pripravili so tudi izobraževalne delavnice o varovanju narave. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar

Z obliko telesa, ki spominja na drevesne liste, ter z maskirno barvo se kameleon popolnoma zlije z okolico in je neviden za plenilce ter za svoj plen. Nekateri kameleoni imajo glavo v obliki čelade, nekatere vrste imajo izrastke podobne rogovom. Podhlajen kameleon bo postal temnejši in bo tako absorbiral več toplote, medtem ko se bo pregreti preoblekel v svetlejšo kožo in bo odbijal odvečno toploto. Barvo spreminjajo tudi za komunikacijo. Samci postanejo svetlejši, ko izražajo naklonjenost samicam, in temnejši v primeru spopada, ko so agresivni.

Ustreli z jezikom

Večina kameleonov živi na drevju in grmovju, redki na tleh. Napadalce, kače in ptiče prestrašijo tako, da se napihnejo, k nasprotniku se obrnejo bočno, široko odprejo usta ter sikajo in grizejo. Res imajo velika usta, a njihov ugriz je tak, kot bi si prst priščipnil z močnejšo ščipalko za perilo, meni Irena Furlan, biologinja in pedagoška vodja v Živalskem vrtu Ljubljana.

Listnega je težko opaziti. FOTO: Vane D. Fortič

Kameleoni imajo edinstvene oči. So izbočene v obliki stožca, vsako se premika neodvisno v 360 stopinjah! To jim omogoča širok pogled na okolico. Z enim očesom lahko gledajo nazaj, z drugim naprej, njihovi možgani pa združijo obe sliki in ustvarijo pregled okolja.

Njihov jezik je prava mojstrovina narave. Je dolg, hiter in izjemno natančen. Na koncu ima lepljiv izrastek, s katerim zgrabi plen, predvsem žuželke, večje vrste kameleonov jedo tudi male ptice in kuščarje. Hitrost izstrelitve je osupljiva – do 100 km/h v delčku sekunde.

Meka na Madagaskarju

Kdor bi hotel videti kar najbolj barvno paleto kameleonov, naj obišče Madagaskar. Tu je endemičnih rastlin in živali med 80 in 90 odstotki, endemičnih kameleonov celo 89 vrst. Živijo povsod. Tam, kjer so za življenje odlične razmere, kot je deževni gozd, kot tudi v predelih, kjer je življenje težko, kjer domuje kaktusom podobno bodičasto rastlinje. Med endemičnimi je panterjev kameleon (Furcifer pardalis), ponaša se z barvnimi vzorci, ki se drastično razlikujejo glede na regijo: od modro-zelenih do rdeče-oranžnih odtenkov. Parsonov kameleon (Calumma parsonii) spada med največje, doseže kar 70 cm, in najlepše. Živi do 10 let.

Iz rafije je lep spominek. FOTO: Vane D. Fortič

Nekateri domačini verjamejo, da njegov pogled razkriva skrite resnice. Labordov kameleon (Furcifer labordi) ima kratko življenjsko dobo, živi le štiri mesece. Po izvalitvi doživi hiter razvoj, dvorjenje, parjenje in nato – pogine. Brookesia decaryi se zlije z barvo razpadajočega listja na tleh, med katerim živi. Aktivno obdobje ima predvsem ponoči, zaradi česar je prava skrivnost za opazovalce. Kameleon z belimi črtami (Furcifer lateralis) je čudovit, samice spreminjajo barve med dvorjenjem in tudi med brejostjo. Svetlo modra barva je sporočilo samcem: ne, hvala. Brookesia nana in Brookesia micra sta najmanjša kameleona na svetu, prvi meri komaj 13,5 mm in lahko udobno počiva na konici človeškega prsta, drugi je velik okrog 29 mm. Obe vrsti živita v gozdnem listju, kjer ju je skoraj nemogoče opaziti.

Navdih za ustvarjalnost

Na Madagaskarju je kameleon navdih za ustvarjalnost. Njegova podoba se pojavlja v rokodelskih izdelkih iz rafije, iz lesa, na slikah in na majicah. Zaznamujejo ga številni reki. Zaradi barvitega videza in sposobnosti prilagajanja je postal simbol za iznajdljivost in opazovanje, kar ga povezuje z ljudsko kulturo otoka.

Združili so ekologijo, kulturo in ozaveščanje. FOTO: arhiv NVO Cameleon Madagascar

Kameleoni so poleg lemurjev najbolj prepoznaven simbol narave Madagaskarja, zato želijo z javnimi dogodki poudariti njihovo ekološko in kulturno vrednost ter opozoriti na nevarnosti, ki jim grozijo. Iz tega razloga so organizirali mednarodni dan kameleonov in Festival kameleonov, ki skupaj povezujeta znanost, izobraževanje in kulturo. Mednarodni dan kameleonov je prvič izvedla mednarodna organizacija Wildlife Madagascar 9. maja lani. Dogodki so se vrstili v šolah, lokalnih skupnostih in naravnih parkih. Od 13. do 15. junija je mestece Amboasary, zelo pomembno središče pridelave sisala na jugu Madagaskarja, zaživelo v ritmih prve izvedbe Festivala kameleonov. Tega je s številnimi aktivnostmi organizirala domača nevladna organizacija Cameleon Madagascar. Dogodek je združil praznovanje kulturne raznolikosti z ozaveščanjem o pomenu varstva kameleonov. V treh dneh so prebivalci in obiskovalci uživali v pisanih povorkah, tradicionalnih plesnih nastopih, športnih tekmovanjih in izobraževalnih delavnicah o varovanju narave. Sodelovali so tudi lokalni obrtniki, ki so predstavili svoje izdelke in poudarili bogato rokodelsko znanje Amboasary Suda. Festival je opozoril tudi na nujnost ohranjanja naravnega okolja kameleonov, ogroženih zaradi krčenja gozdov in podnebnih sprememb. Strokovnjaki za biotsko raznovrstnost so vodili predavanja in razprave o zaščiti teh izjemnih živali ter o pomenu ohranjanja malgaške naravne dediščine.

Festival opozarja na nujnost ohranjanja naravnega okolja kameleonov, ogroženih zaradi krčenja gozdov in podnebnih sprememb.

Prva izvedba festivala je bila velik uspeh, saj je združila zabavo in ozaveščanje ter okrepila povezanost med skupnostjo in naravo. Organizatorji upajo, da bo dogodek postal tradicionalen in spodbudil trajno skupno prizadevanje za varstvo okolja in vrst, ki v njem živijo.