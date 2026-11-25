Odnos človeštva do konoplje se je skozi zgodovino močno spreminjal. Izvira iz srednje Azije, bila je ena prvih rastlin, ki so jih začeli ljudje gojiti že pred več kot 10.000 leti, v prvi vrsti zaradi vlaken, iz katerih so izdelovali veliko stvari, od oblek do trakov in semen za prehrano in zdravstvene namene. Najstarejše nahajališče, kjer so našli ostanke trakov iz konoplje, je Yuan-Shan na Tajvanu, tam odkriti predmeti so stari več kot 12.000 let. Vse do 20. stoletja je bila konoplja zelo pogosta spremljevalka človeštva, v angleški koloniji Virginiji, sedanji ameriški zvezni državi Virginija, so jo bili kmetje zakonsko obvezani saditi, ponekod po svetu je bila plačilno sredstvo, razvoj plovbe ne bi bil mogoč, če ne bi bilo vrvi iz konoplje.

A poleg te, ki jo je človek uporabljal v vsakdanjem življenju, je bila tisočletja zvesta spremljevalka človeštva tudi podvrsta industrijske konoplje, ki jo ljudje poznajo kot indijsko konopljo, marihuano. Še pred 50 leti je bila marihuana uvrščena med strogo prepovedana mamila. Šele po letu 1972, ko so na Nizozemskem zakonsko razmejili mehke in trde droge ter dovolili uporabo marihuane za osebne namene, se je odnos do nje začel počasi spreminjati, danes je v mnogih državah povsem običajno, da se jo uporablja pogosteje kot druge opojne snovi, denimo alkohol in tobak.

12.000 let so stari dokazi o uporabi navadne konoplje za vsakodnevna opravila.

A kot kažejo najnovejša odkritja, so se z marihuano radi zakajali že pred 3000 leti. Arheologi so v grobnici v južni Sibiriji, stari skoraj 3000 let, pred kratkim odkrili najzgodnejše dokaze o tem, da so ljudje uživali konopljo zaradi njenih psihoaktivnih učinkov. »Obstaja veliko ugibanj o prazgodovinski uporabi rastlinskih drog, vendar lahko s tem odkritjem dejansko pokažemo, da za to obstaja podlaga,« je dejal Gino Caspari, glavni avtor študije, objavljene v zadnji številki revije Science, sicer pa raziskovalec na univerzi v švicarskem Bernu.

Potrditev v laseh

Grobnica, ki so jo odkrili že pred devetimi leti, je v dolini Ujuk v ruski republiki Tuva in je del tako imenovane sibirske Doline kraljev. Tako so jo poimenovali, ker je tam veliko t. i. kraljevih gomil ali kurganov, v katere so pripadniki starodavnega nomadskega ljudstva Skiti pokopavali svoje vladarje in pripadnike višjega družbenega sloja. Skiti so se selili po sedanji Srednji Aziji, tudi po južni Rusiji in Ukrajini. Sloveli so kot dobri konjeniki, znani so bili po odličnem streljanju in bojevanju na konjih ter izjemnih zlatih predmetih, ki so jih nosili kot okras.

Med izkopavanji so našli dobro ohranjene človeške lase ter jih testirali na mamila. Foto: Frozen Corpses Golden Treasures/REUTERS

Profesor Caspari s sodelavci tam raziskuje mogočno vladarsko grobnico že od leta 2017. Najprej so ugotovili, da izvira izpred 2800 let, iz najzgodnejšega skitskega obdobja. »Med izkopavanjem smo opazili drobne črne pike. Predstavljati si morate jarek za izkopavanje, kjer je veliko organskega materiala, vse v bolj ali manj podobnih sivkasto rjavih barvah. Ni jih bilo lahko opaziti, a ko smo jih našli, smo jih pobrali in izkazalo se je, da gre za semena,« pravi. Prepoznali so jih kot konopljina po njihovih značilnih površinskih vzorcih. Odkrili so tudi dobro ohranjene človeške lase in jih analizirali s pomočjo masnega spektometra, kar je ekipi omogočilo, da preveri, ali so konopljo tudi uživali. »Ko smo odkrili še ohranjene človeške lase, smo takoj vedeli, kaj moramo storiti. Kot arheolog le redko dobiš priložnost, da opraviš test na mamila pri osebi, ki je mrtva že skoraj 3000 let,« je dejal vodja izkopavanj v dolini Ujuk. Analiza je pokazala, da so bili lasje pozitivni na THC (delta-9-tetrahidrokanabinol) – glavno psihoaktivno spojino v konoplji – ter kanabinol, kemično spojino, ki nastane, ko je THC izpostavljen zraku. »To je bil res neverjeten trenutek,« je dejal Caspari in dodal, da to odkritje prispeva k boljšemu razumevanju zgodovine uživanja konoplje.

9 let že trajajo izkopavanja v sibirski Dolini kraljev.

Kot navajajo raziskovalci, so našli dokaze, da so konopljo v vzhodni Aziji gojili že pred najmanj 12.000 leti – zlasti zaradi vlaken, verjetno pa tudi zaradi njenih semen, bogatih z oljem. Dodajajo, da so že prej našli dokaze o uporabi konoplje zaradi njenih psihoaktivnih učinkov, ki segajo 2500 let v preteklost; med drugim so jo uporabljali pri obredih v Srednji Aziji. »Uporabo konoplje v grobnici v dolini Ujuk je treba razumeti v obrednem kontekstu, morda so jo uporabljali šamani v svojih obredih,« je dejal švicarski arheolog. »Glede na to, da smo v gomilah našli na desetine žrtvovanih konj in morda tudi človeške žrtve, je mogoče tudi, da so konopljo uporabili za pomiritev žrtev, preden se jim je zgodilo kaj hudega – vendar tega ne moremo dokazati. Presenetljivo malo je znanega o kulturni zgodovini konoplje, pomembne poljščine v daljni preteklosti. Ne vemo, na primer, kako je pravzaprav videti povsem divja konoplja. Zdaj imamo dokaze o najmanj 3000 let dolgi zgodovini uživanja psihoaktivne konoplje na evrazijski celini. Zdi se, da je bila v tistem času razširjena od Kitajske do Evrope,« je še dejal.

Omama v skupnostnem kontekstu

Častni predavatelj biomedicinske egiptologije na univerzi v britanskem Manchestru Roger Forshaw, ki pri izkopavanjih in raziskavi sicer ni sodeloval, je za ameriški CNN povedal, da študija »ponuja zanimiv vpogled v uporabo konoplje med skupnostmi iz zgodnje železne dobe v Srednji Aziji – prakso, za katero je bilo doslej na voljo le malo neposrednih arheoloških dokazov«. Dejstvo, da so v ostankih las v grobnici odkrili kemične sledi konoplje, zagotavlja neposredne molekularne dokaze o uporabi konoplje in podpira razlago, da je bila del pogrebnih obredov: »Čeprav ne moremo z gotovostjo trditi, na kakšen način so rastlino uživali oziroma kakšno vlogo je imela v pogrebnih obredih, to odkritje pomembno prispeva k razumevanju uporabe psihoaktivnih rastlin v starodavnih družbah.«

Dolina kraljev v južni Sibiriji, kjer Caspari s sodelavci raziskuje mogočno vladarsko grobnico že od 2017. FOTO: Frozen Corpses Golden Treasures/Reuters

Casper Meyer, arheolog z ameriške univerze Bard, ki prav tako ni sodeloval v raziskavi, dodaja, da to odkritje postavlja pod vprašaj naše sodobne predstave o religiji, drogah in povezavi med njima. »Gre za zanimiv pogled na to, kaj lahko pomenita ritual in religija ter kako lahko ljudi povezujeta. Spodbuja nas k ponovnemu razmisleku o tem, kaj pomeni omama v skupnostnem kontekstu.« Ker skitska kultura ni zapustila nobenih pisnih virov, morajo raziskovalci za vpogled v ta imperij – ki je obstajal od 9. stoletja pred našim štetjem 3. stoletja našega štetja in se raztezal po vsej azijski celini – iskati namige na najdiščih, kakršen je v sibirski Dolini kraljev.

12 stoletij je obstajalo skitsko kraljestvo v srednji Aziji.

Med nadaljnjim raziskovanjem najdišča bodo zagotovo odkrili še več rastlin, ki bodo razkrile skrivnosti teh stepskih družb, je za revijo Science povedal William Taylor, arheolog s koloradske univerze v Boulderju. »Lahko bi preprosto rekli: O, glej no, Skiti so kadili travo,« se pošali Taylor. »V resnici pa gre za izjemno zgovoren utrinek medsebojno povezanega sveta, v katerem so začeli oblikovati življenje na obeh koncih prostrane celine,« je še dejal.