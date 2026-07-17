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Dolgo belo krilo je kos poletja (FOTO)

Lahkotno, ženstveno in presenetljivo vsestransko pristaja k skoraj vsemu
Ena lepših različic je s čipkastim robom. FOTO: Profimedia

Ena lepših različic je s čipkastim robom. FOTO: Profimedia

Belo krilo se vrača v velikem slogu – in ostaja dlje kot eno sezono. FOTO: Profimedia

Belo krilo se vrača v velikem slogu – in ostaja dlje kot eno sezono. FOTO: Profimedia

Pred nakupom preverite gostoto materiala in podlogo. FOTO: Springfield

Pred nakupom preverite gostoto materiala in podlogo. FOTO: Springfield

Ena lepših različic je s čipkastim robom. FOTO: Profimedia
Belo krilo se vrača v velikem slogu – in ostaja dlje kot eno sezono. FOTO: Profimedia
Pred nakupom preverite gostoto materiala in podlogo. FOTO: Springfield
Daša Mavrič
 17. 7. 2026 | 18:38
3:45
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Vroči poletni dnevi so lahko izziv za ženske, ki se najbolje počutijo v varnih kombinacijah s kavbojkami. A letošnji trend dolgih belih kril prinaša pravo olajšanje. Lahkotno, zračno, udobno in ženstveno belo krilo je absolutni modni hit tega poletja.

Zametki bele evforije so se začeli že nekaj poletij prej, a so še vseeno prevladovali cvetlični vzorci, sprva veliki, potem drobni, letos pa gre vse v smer monokromatskih kombinacij. In belo krilo je idealen kos tega trenda. Lahkotna, valovita bela krila v boho slogu so preplavila mestne ulice in obmorske rive. Med najbolj zaželenimi so dolga bombažna z naborki, romantični modeli s čipko ali angleškim vezenjem ter nekoliko bolj minimalistična satenasta krila. V ospredje se vračajo tudi kroji, ki spominjajo na devetdeseta leta – ravni, padajoči in brez odvečnih detajlov. Vsem je skupno, da delujejo lahkotno, vendar jih lahko z izbiro dodatkov hitro spremenimo iz sproščenega kosa za plažo v oblačilo za mestne opravke ali večerni izhod.

Lahkotna, valovita bela krila v boho slogu so preplavila mestne ulice in obmorske rive.

Nad belimi krili se navdušujejo tudi ljubiteljice mode, ki so sicer zavezane črnini, in ugotavljajo, da se ta vsestranski kos zlahka vklopi v dosedanjo garderobo. Belo krilo lahko vključimo v praktično vsak osebni slog – od šik elegantnega (preppy) videza do bolj uporniškega in nekonvencionalnega – belo krilo povzdigne skoraj vsako kombinacijo.

Dovolj nevtralno in dovolj opazno

Če se boste odločili za investicijo v belo krilo (mimogrede, razprodaje so že v polnem zagonu), boste hitro ugotovili, da bi ta kos najraje nosili kar vsak dan v tednu. Ker je tako prilagodljiv, ga dejansko lahko in ste s premišljenim kombiniranjem vendarle vsakič znova videti povsem drugače. Pred nakupom je dobro vedeti, da moramo preveriti predvsem gostoto materiala in podlogo. Tanki bombažni modeli so lahko na dnevni svetlobi precej bolj prosojni, kot se zdijo v garderobi. Najboljša izbira je brezšivno spodnje perilo v odtenku kože, saj je belo perilo pod belimi oblačili pogosto še bolj vidno. Če krilo nima podloge, lahko težavo reši tudi lahkotno spodnje krilo.

Belo krilo je dovolj nevtralno, da ne prevzame celotne kombinacije, hkrati pa je veliko bolj opazno in poletno kot klasično črno ali džins krilo.

Pet kombinacij

Najbolj sproščena, vsakodnevna kombinacija bo z oprijetim belim topom. Videz skombinirajte s preprostimi črnimi japonkami ali sandalami s paščki. Za piko na i si čez rame poveznite še belo srajco ali lahkotno jopico. Drznejši videz boste ustvarile s črnim topom in srebrnimi ali črnimi supergami. Če dnevne obveznosti od vas zahtevajo bolj poslovni videz, izberite belo krilo in srajco, ki lahko prosto pada čez pas ali jo zatlačite v krilo. Zraven obujte mokasine. Formalnejši videz lahko dosežete tudi s kombiniranjem telovnika, ti so letos izjemno modni, in krila. Bolj igriva kombinacija pa bo belo krilo in vaša najljubša barva. Dobre kontraste bodo ustvarile močne barve – rdeča, mornarsko modra, tudi rumena bo delovala odlično.

Čeprav belo krilo na prvi pogled deluje kot izključno poletni kos, ga lahko nosimo tudi v prehodnih mesecih. Z lahkotno pletenino, suknjičem, balerinkami ali mokasini bo uporabno še dolgo po koncu počitnic. Prav zato ni le bežen trend, temveč eden tistih kosov, ki lahko v garderobi ostanejo več sezon.

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