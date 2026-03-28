ODMEVNI RAZHODI

Dončić ni prvi, Jordan plačal milijone

Včasih ne gre po načrtih in se pari razidejo, tudi v svetu športa je bilo nekaj takih.
Drago Perko
 28. 3. 2026 | 18:00
Košarkar Luka Dončić izjemno igra v ligi NBA. Še posebno navdušuje po dnevu, ko je razkril, da je konec ljubezni z Anamario Goltes, s katero sta se kljub zaroki razšla. Nekdanja partnerja, šlo je za najstniško ljubezen, pa sta se že znašla v pravnem sporu glede otrok, točka preloma sta skrbništvo in preživnina. Zadeva je dodatno zapletena, ker vključuje dve državi: Slovenijo (tu živita hčerki in njuna mama) in Združene države Amerike, kjer Dončić igra košarko. Anamaria Goltes naj bi vložila zahtevo za preživnino v ZDA, medtem ko Dončić temu nasprotuje in želi, da se postopki vodijo v Sloveniji. Nista pa Luka in Anamaria ne prvi in verjetno niti ne zadnji par iz sveta športa, ki je šel vsak svojo pot. V Ameriki je bilo kar precej odmevnih razhodov.

Tiger Woods

Kralj golfa Tiger Woods in Elin Nordegren (nekdanja uspešna švedska manekenka) sta bila srečen par, poročena šest let. Da ni vse tako, kot bi moralo biti, je izbruhnilo konec leta 2009, ko je Woods po nenavadni prometni nesreči postal tarča medijev. V zelo kratkem času so se pojavile številne ženske, ki so trdile, da so imele z njim razmerje, kar je razkrilo serijsko nezvestobo. Woods se je javno opravičil, 23. 8. 2010 sta se uradno ločila. Po neuradnih, a splošno sprejetih podatkih je Elin prejela okoli 100 milijonov dolarjev (ugibalo se je celo, da bi ji lahko pripadlo do 500 milijonov!), kar je ena najvišjih poravnav v svetu športa, poleg tega sta si razdelila skrbništvo nad sinom in hčerko.

Michael Jordan

Košarkar Michael Jordan in njegova žena Juanita Vanoy sta leta 2006 končala 17-letni zakon. V ločitveni poravnavi je Juanita prejela 168 milijonov dolarjev, sedem hektarjev veliko posestvo v Chicagu ter skrbništvo nad njunimi tremi otroki. Gre za eno največjih ločitvenih poravnav v zgodovini športa. Že več let pred koncem zakona sta se zakonca soočila z resno krizo. Januarja 2002 je Juanita Vanoy vložila zahtevo za ločitev zaradi nepremostljivih razlik. Ta pravni korak je nakazoval na resne težave v odnosu, ki so se pojavile v času, ko se je Michael Jordan vračal v ligo NBA. Postopek ločitve iz leta 2002 ni trajal dolgo. Le mesec dni po vložitvi je Vanoyeva umaknila zahtevo, par je sporočil, da poskušata rešiti zakon. Poskus sprave je začasno ustavil pravni postopek in končno ločitev odložil za štiri leta: decembra 2006 sta zahtevo za ločitev vložila skupaj. Par je prek odvetnikov izdal skupno izjavo, v kateri sta potrdila odločitev o razhodu. Pomemben dejavnik, ki je omogočil razmeroma gladek potek ločitve, je bila poporočna pogodba. Pred poroko leta 1989 nista podpisala predporočne pogodbe, sta pa leta 1991 sklenila poporočno. Gre za pogodbo, ki jo zakonca skleneta po poroki in v njej določita, kako bosta urejala finančne zadeve. Tak dokument določa pravila glede delitve premoženja in lahko prepreči dolgotrajne spore. Prav zato je bila ločitev leta 2006 relativno učinkovita, saj so bili ključni finančni pogoji vnaprej določeni. Pri delitvi premoženja sodišče upošteva več dejavnikov, med drugim prispevek vsakega zakonca, trajanje zakona, finančni položaj obeh, morebitne pogodbe ter skrbništvo nad otroki. Michael Jordan je kril tudi več kot dva milijona dolarjev pravnih stroškov, povezanih z ločitvijo.

Tom Brady

Ločitev asa ameriškega nogometa Toma Bradyja in Gisele Bündchen ni vključevala škandalov ali javnih sporov. Po več mesecih ločenega življenja sta se odločila za hitro in zasebno ločitev, ki je bila zaključena v nekaj tednih. »Moja zadnja sezona je bila težka. Imel sem veliko osebnih in družinskih težav. To me je zelo izčrpalo,« je tri leta pozneje priznal Brady, ki je v Ligi NFL igral kar 23 sezon, sedemkrat je bil prvak lige. Danes je posvečen očetovstvu, Brazilka Gisele ima partnerja, s katerim je vnovič postala mama. Od leta 2001 velja za eno najbolje plačanih manekenk na svetu. Leta 2007 je bila 16. najbogatejša ženska v zabavni industriji, leta 2012 je zasedla prvo mesto na lestvici najbolje plačanih manekenk.

Lance Armstrong

Le pet let je trajal zakon dopinškega grešnika Lancea Armstronga in Kristin Armstrong. Spoznala sta se leta 1997 na novinarski konferenci, v času, ko se je on boril z rakom. Kristin je takrat delala v oglaševalski in PR-agenciji ter sodelovala pri organizaciji dobrodelnega dogodka za boj proti raku. Leto kasneje sta se poročila v Santa Barbari. Po poroki se je preselila v Francijo, opustila kariero v odnosih z javnostmi in podpirala moževo športno pot. V zakonu so se jima rodili trije otroci: sin Luke (1999) ter dvojčici Grace in Isabelle (2001). Po rojstvu otrok se je Kristin posvetila družini in jih vzgajala na francoski rivieri. Leta 2003 sta se razšla, trdila je, da se je v zakonu počutila zadušeno in da je iz samostojne, odločne ženske postala oseba, ki se je poskušala prilagoditi vlogi popolne žene in matere. Z Armstrongom sta se trudila ohraniti spoštljiv odnos zaradi otrok in jim pokazati, da je ljubezen lahko trajna, tudi če se zakon konča.

Shaquille O'Neal

Predčasno je bilo konec tudi zakona nekdanjega ameriškega košarkarskega asa Shaquilla O'Neala, kriva je njegova nezvestoba do Shaunie Henderson. Da se ločujeta, je bilo slišati že leta 2007, štiri leta sta se trudila rešiti zakon, a je 2011. to padlo v vodo. Po nekaterih ocenah je bil košarkar v tistih časih vreden od 300 do 400 milijonov dolarjev, zato je šlo za eno večjih finančnih razvez v športu. Koliko točno je dobila Shaunie, niso razkrili. Zagotovo pa je šlo za večmilijonsko poravnavo, vključno z nepremičninami, preživnino in podporo za otroke. Hendersonova (prej znana kot Shaunie O'Neal) je po poklicu televizijska producentka, podjetnica in medijska osebnost. Najbolj znana je kot ustvarjalka in izvršna producentka resničnostne oddaje Basketball Wives, ki prikazuje življenje (nekdanjih) partneric košarkarjev lige NBA. Poleg tega je sodelovala pri več podobnih projektih na televiziji.

