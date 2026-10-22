Dončić v 9. sezono kot šef Lakersov

S tremi tekmami se je v noči na sredo začela 81. sezona lige NBA. Naslov prvaka brani New York Knicks, velike ambicije pa ima tudi Luka Dončić z Los Angeles Lakers. Že prvi večer so ekipe razkrile svoje adute. Okrepljena in zelo ambiciozna Philadelphia je s 106:100 premagala New York, LeBron James je ob debiju za novo moštvo dosegel 14 točk, devet skokov in sedem asistenc. Najboljši strelec je bil Tyrese Maxey z 28 točkami. Detroit je po zaostanku 22 točk premagal Boston s 121:113, pri čemer je bil odločilni delni izid 23:0 v zadnji četrtini. Oklahoma City je v gosteh ugnala San Antonio s 116:104. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 32 točk, Victor Wembanyama pa je zadel le enega od 13 metov iz igre.

Luka je šef

Danes zgodaj zjutraj pa je prvič na parket stopil tudi Dončić. 27-letni Ljubljančan z osveženimi Lakersi, predvsem pa sam kot nesporni vodja ekipe, vstopa v lov na naslov. Po tiho, na mala vrata. Tudi zato, ker so Lakersi prenovili zasedbo. Največja sprememba je odhod LeBrona Jamesa, ki je po osmih sezonah v Los Angelesu odšel v Philadelphio 76ers. Dončić je tako postal nesporni prvi zvezdnik moštva, ob njem ostaja Austin Reaves, ki je z Lakersi podpisal novo štiriletno pogodbo.

Vodstvo kluba je poleti temeljito prenovilo ekipo. Pripeljalo je kar nekaj okrepitev, med katerimi izstopa 25-letni center Walker Kessler. Ob njem so v Los Angeles prišli še Quentin Grimes, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili, Kevon Looney, Matisse Thybulle, Ziaire Williams in Jaden Hardy. Lakersi so na naboru izbrali tudi Camerona Carra. Prenova je bila nujna, saj so moštvo poleg Jamesa zapustili še Deandre Ayton, Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Marcus Smart, Luke Kennard, Maxi Kleber in Nick Smith Jr. Pred začetkom sezone se je klub razšel z Daltonom Knechtom.

Lakersi so prejšnjo redno sezono končali s 53 zmagami in 29 porazi ter se uvrstili v drugi krog končnice. Zdaj bodo poskušali dosežek ponoviti oziroma nadgraditi z moštvom, ki je sestavljeno predvsem okoli Dončićevih sposobnosti. Ameriški novinarji poudarjajo, da je prenova prinesla tudi veliko tveganje. Le štirje od enajstih igralcev, ki bi lahko sestavljali osrednjo rotacijo, so bili v klubu že v prejšnji sezoni. Trener JJ Redick bo moral v kratkem času povezati povsem prenovljeno moštvo. Da bi to šlo hitreje, so Lakersi avgusta gostovali v Ljubljani, kjer so tudi ob druženju na Ljubljanici kovali ekipno kemijo, ki je nujen, ne pa tudi zadosten pogoj za uspešno sezono.

Analitik opozarja

»Reči, da sta Reaves in Dončić dobro sodelovala, bi bilo premalo. Ko sta bila skupaj na parketu, je bil napad Lakersov med najboljšimi v ligi. Los Angeles je v teh minutah dosegal povprečno 120,3 točke na 100 napadov, razlika med doseženimi in prejetimi točkami na 100 posesti pa je znašala +9,1. Po učinkovitosti napada na postavljeno obrambo je bilo moštvo v teh obdobjih med najboljšimi štirimi odstotki v ligi. Skupaj tvorita izjemen napadalni dvojec, ki bo nevaren za vsako obrambo. Precej več težav so imeli Lakersi v minutah, ko je igral samo Reaves. Ko je bil Reaves v igri, Dončić pa na klopi, je razlika med doseženimi in prejetimi točkami padla na –1,5 na 100 posesti. Dejstvo, da je ekipa brez Dončića slabša, seveda ni nobeno presenečenje, toda takšne številke so podpovprečne. Reaves bo moral dokazati, da lahko moštvo vodi na višji ravni tudi takrat, ko Dončić zaradi počitka ali morebitne odsotnosti ni na parketu,« je dejal Jonathan Von Tobel, uveljavljen ameriški analitik lige NBA. »JJ Redick je že dokazal, da zna odlično pripraviti načrt igre, zato bo imelo moštvo vsak večer jasno strategijo za posameznega nasprotnika. Toda ali imajo Lakersi dovolj kakovostne igralce, da bodo te načrte tudi uresničili? Tako Reaves kot Dončić sta na svojih igralnih položajih podpovprečna obrambna igralca. Po predvideni razporeditvi igralcev naj bi v začetni peterki igrala še Quentin Grimes in Jake LaRavia. Kdo od te četverice bo prevzel najzahtevnejše obrambne naloge proti najboljšim zunanjim igralcem nasprotnih ekip in pri tem uspešno ustavljal njihove napade? Pred nekaj sezonami smo videli, kako je Utah Jazz skoraj celotno odgovornost za obrambo naložil Rudyju Gobertu. V končnici se takšen pristop ni obnesel najbolje. O tem bi lahko veliko povedal prav Dončić. Kessler vsaj za zdaj še ni Gobert. Kako kakovostna bo lahko obramba Lakersov, bo na koncu odločilo, kako daleč lahko moštvo pride v sezoni,« je še dodal Američan.

Rekord pri 73

Luka začenja svojo deveto sezono v ligi NBA, tretjo v dresu Los Angeles Lakersov. Ljubljančan je edini slovenski košarkar med 125 tujimi igralci, ki novo sezono začenjajo v najmočnejši ligi na svetu. Dončić na svoj prvi naslov še čaka, čeprav je v osmih sezonah že nanizal izjemne individualne dosežke. Leta 2019 je bil novinec leta, šestkrat je bil izbran v najboljšo peterko lige NBA in šestkrat na tekmo vseh zvezd. Dvakrat je postal najboljši strelec lige, leta 2024 je Dallas popeljal v veliki finale NBA in bil izbran za najkoristnejšega igralca finala Zahodne konference. Njegov osebni strelski rekord je 73 točk proti Atlanti, v zgodovino se je vpisal tudi s trojnim dvojčkom, ko je proti New Yorku dosegel 60 točk, 21 skokov in 10 asistenc. Pri 27 letih ima zdaj priložnost, da bogato zbirko individualnih priznanj dopolni še z najprestižnejšo moštveno lovoriko.

Doslej so naslov prvaka lige NBA osvojili štirje slovenski košarkarji, ki imajo skupaj šest šampionskih prstanov. Najuspešnejša sta Beno Udrih in Saša Vujačić, ki sta vsak po dvakrat postala prvaka. Po enkrat sta slavila Radoslav Nesterović in Vlatko Čančar.