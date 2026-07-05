INTERVJU

Dr. Aleš Musar: Bolezen je pri meni stvar preteklosti

Pred manj kot štirimi leti se je dr. Aleš Musar znašel v novi vlogi soproga predsednice republike. Svoji funkciji daje vsebino, govori pa tudi o raku, ki so mu ga odkrili lani, saj želi moške spodbuditi, naj se gredo testirat.

Galerija Dr. Aleš Musar je ženi pomagal v volilni kampanji, vključen je bil tudi njun sin. FOTOGRAFIJI: Dejan Javornik

Ko je Slovenija leta 2022 dobila prvo predsednico države, se je prvič odprlo tudi vprašanje, kakšna bo vloga njenega soproga. Dr. Aleš Musar, 60-letni kemik, gospodarstvenik in nekdanji vodja predsedniške kampanje, se je znašel na položaju, za katerega pri nas ni bilo ustaljenega vzorca. Vlogo soproga predsednice republike je zato začel oblikovati sproti: ob protokolu, humanitarnem delu, kulturni dediščini in povsem običajnem družinskem vsakdanu. Pri nalogah soproga predsednice v uradu mu pomaga Mateja Župan Brezovnik, s katero izjemno dobro sodelujeta. Izkušnje iz gospodarstva pa so ga ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →