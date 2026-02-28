Dr. Tina Prodnik: Staranje lahko živimo vitalno

V času, ko dolgoživost pogosto razumemo kot obljubo prihodnosti ali privilegij genetike, dr. Tina Prodnik razpravo postavlja na drugačne temelje – odgovornosti, znanja in notranje integritete posameznika. Njena nova knjiga Vitalna dolgoživost je eno prvih slovenskih strokovnih del, ki dolgoživost obravnava celostno, poglobljeno in hkrati izjemno praktično. Ne kot podaljševanje let, temveč kot dodajanje kakovosti življenju. Njena pot je zorenje poslanstva. Od otroštva na podeželju, kjer je med knjigami o zeliščih in naravni samopomoči srkala prve uvide o zdravju, do študija molekularne biologije, ki ji je razkril temeljne mehanizme življenja. Izkušnje v farmacevtski industriji, materinstvo in selitev v tujino so ji razširile pogled, osebne preizkušnje pa poglobile zavedanje, da zdravje nikoli ni samoumevno. Prepričana je, da se za vsakim neravnovesjem skriva vzrok in da ga lahko odkrijemo le, če si dovolimo pogledati celoto.

Ob vaši knjigi Vitalna dolgoživost se zdi, da v slovenski prostor prinašate nekaj, kar je v tujini že močno gibanje – a pri nas še vedno zveni skoraj futuristično. Kateri notranji impulz vam je rekel, da je zdaj pravi čas za to knjigo?

Ni šlo za en sam impulz, temveč za dolg proces zorenja. Področje dolgoživosti spremljam že skoraj dve desetletji in jasno sem videla razliko med površinskim anti-aging pristopom ter poglobljenim razumevanjem mehanizmov zdravega staranja – hormonov, vnetja, mitohondrijev in preventive. Ko sem začela ponovno intenzivneje delovati v Sloveniji, sem začutila, da je prostor dozorel za takšen pogovor. Knjiga Vitalna dolgoživost je nastala kot naravna posledica let dela z željo, da znanje povežem v celoto in ljudem vrnem občutek, da lahko staranje živimo zavestno in vitalno.

Kaj pomeni vitalna dolgoživost v vsakdanjem življenju povprečnega človeka?

Ko govorim o vitalni dolgoživosti, ne mislim le na to, koliko let živimo, temveč kako ta leta živimo. Pomeni ohranjati telesno zmogljivost, mentalno jasnost in čustveno stabilnost tudi v poznejših desetletjih – energijo, samostojnost in radovednost do življenja. Ne gre za podaljševanje številke na rojstnem listu, temveč podaljševanje zdrave življenjske dobe. Vitalna dolgoživost je rezultat zavestnih vsakodnevnih odločitev in omogoča, da starost postane obdobje zrelosti, modrosti in prispevka družbi.

Vaša pot od molekularne biologije do integrativne medicine je izjemno zanimiva. Kdaj ste prvič začutili, da zgolj razumevanje celice ni dovolj, če ne razumemo tudi človeka kot celote?

Molekularna biologija mi je dala razumevanje mehanizmov – genov, signalnih poti in celice. Kmalu sem spoznala, da zgolj zdravljenje simptomov ni dovolj. Ko sem videla, kako močno na zdravje vplivajo stres, odnosi in način življenja, mi je postalo jasno, da človeka ne moremo razumeti ločeno od njegovega okolja. Integrativna in funkcionalna medicina mi je omogočila povezati znanost in celostni pogled. Pomembno vlogo pri tem je imelo tudi materinstvo, takrat začneš zdravje razumeti še globlje.

Odrasli ste v tesnem stiku z naravo in z maminimi knjigami o zeliščih. Koliko te deklice, ki je kuhala čaje in izdelovala kreme, je danes še v znanstvenici, ki govori o epigenetiki in hormonskem ravnovesju?

Inteligenca narave je neizmerna in mi smo njen del. Kot deklica sem veliko časa preživela v gozdu, med drevesi, v tišini, kjer se naučiš opazovati, poslušati in čutiti ritem življenja. Narava mi je dala stik s seboj in globok občutek povezanosti z življenjem. Od nje se še danes učim. Še vedno rada raziskujem, nabiram zelišča in vrtnarim. Zato lahko rečem, da je ta deklica še kako prisotna. Hkrati se zavedam, da z našim trenutnim razumevanjem nikoli ne moremo v celoti zajeti resničnosti. Zato ostajam radovedna in odprta za nove poglede. Prav ta odprtost je po mojem mnenju bistvo človekovega razvoja, osebnega kot znanstvenega.

Če bi morali izpostaviti tri temeljne vsakodnevne navade, ki odločilno vplivajo na počasnejše staranje, katere bi bile?

Če moram izpostaviti tri temeljne navade, so to redno gibanje, uravnotežena prehrana in kakovosten spanec. Gibanje, predvsem ohranjanje mišične mase, je ključno za presnovo in samostojnost v poznejših letih. Prehrana, ki ohranja stabilen krvni sladkor in zmanjšuje vnetje, podpira energijo in hormonsko ravnovesje. Spanec je čas, ko se telo in možgani obnavljajo. Dolgoživost ni rezultat ene čudežne rešitve, temveč doslednosti v preprostih vsakodnevnih navadah.

Veliko ljudi si dolgoživost predstavlja kot zapleten sistem protokolov in dopolnil. Kje se začne preventiva – pri krožniku, mislih, spanju, morda pri odnosih?

Resnična preventiva se začne pri zavesti. Pri odločitvi, da prevzamemo odgovornost za svoje zdravje. Seveda ima krožnik velik vpliv, prav tako spanec in gibanje. A brez dobrih odnosov, obvladovanja stresa in občutka smisla telo dolgoročno težko ostane v ravnovesju. Naše celice se ne odzivajo le na hranila, temveč tudi na hormone stresa, kakovost spanja in čustveno okolje, v katerem živimo.

Vaše delo vključuje tudi nutricevtiko, kako vi razumete odgovorno uporabo prehranskih dopolnil in kje vidite mejo med podporo telesu in pretiravanjem?

Ko leta tečejo in smo pod večjim stresom, se potrebe telesa povečujejo. Vemo, da sodobna prehrana pogosto ne vsebuje več toliko mikrohranil kot nekoč, okolje pa je bolj obremenjeno. Zato ima ciljna, premišljena nutricevtika svoje mesto – kot podpora, ne kot nadomestilo za zdrav življenjski slog. Ključno je razumevanje: zakaj nekaj jemljemo, kdaj in v kakšni obliki. Več ni nujno bolje. Vedno poudarjam: temelj je kakovostna, čim manj predelana hrana. Dopolnila so podpora, nikoli rešitev za slabe osnove.

Kako naj ločimo med znanstveno podprtim pristopom in modno muho?

Najprej tako, da si zastavimo preprosto vprašanje, ali to temelji na raziskavah ali na marketingu. Znanstveno podprt pristop ima jasen mehanizem delovanja, klinične podatke in realna pričakovanja. Modna muha obljublja hitre, skoraj čudežne rezultate brez širšega konteksta. Vedno svetujem, da se najprej uredijo osnove – prehrana, gibanje, spanec, obvladovanje stresa. Prehranska dopolnila so lahko dragocena podpora, niso pa nadomestilo za temeljne navade. In morda najpomembneje: če nekaj zveni predobro, da bi bilo res, je običajno tako. Zdravje je dolgoročen proces, ne trend.

Katere spremembe v hormonskem ravnovesju ljudje najpogosteje spregledamo, a imajo dolgoročno največji vpliv?

Najprej rada omenim inzulin, ki ga pogosto spregledamo. Kronično povišan inzulin ali inzulinska odpornost močno vplivata na presnovo, energijo in vnetne procese. Pomemben je tudi kortizol. Dolgotrajen stres poruši njegovo ravnovesje, kar vpliva na spanec, energijo ter delovanje ščitničnih in spolnih hormonov. Pri ženskah v perimenopavzi je bistveno ravnovesje med estrogenom in progesteronom ter način presnove estrogena. Hormonske spremembe so največkrat tihe in jih pogosto pripisujemo staranju, čeprav gre za porušeno notranje ravnovesje.

V zadnjih letih se veliko govori o vnetjih kot o tihih spremljevalcih kroničnih bolezni. Kaj lahko vsak od nas naredi že danes, da zmanjša t. i. tleče vnetje v telesu?

Vnetje je lahko vzrok ali posledica neravnovesja, s staranjem pa se njegova nagnjenost povečuje. Največ lahko naredimo z vsakodnevnimi navadami: stabilnim krvnim sladkorjem, dovolj beljakovinami in kakovostnimi maščobami, predvsem omega-3, ter uravnavanjem stresa in spanja. Pomembno je tudi zdravo črevesje, saj tam poteka velik del imunskega ravnovesja. Ko so ti temelji urejeni, se zmanjšuje tudi tiho, dolgotrajno vnetje.

Ko govorite o stresu, pogosto uporabite metaforo plesa z njim. Kako plesati, da nas ne bo on vodil?

Stres ni sovražnik, temveč naravni odziv telesa. Težava nastane, ko postane kroničen in nimamo več faze umiritve. Plesati s stresom pomeni, da znamo prehajati med aktivacijo in regeneracijo – med delovanjem in počitkom. To vključuje gibanje, dihanje, stik z naravo in kakovosten spanec. Biološko gre za ravnovesje med simpatičnim in parasimpatičnim živčnim sistemom. Zdravje nastaja prav v tem dinamičnem ravnovesju.

Materinstvo in selitev v Švico sta bila pomembna mejnika v vašem življenju, kako sta vas ti dve izkušnji naučili drugače gledati na ravnovesje med kariero, družino in zdravjem?

Ko imaš majhne otroke, ravnovesje ni ideal, ampak proces. Selitev v Švico brez širše družinske podpore me je soočila z novimi izzivi in tudi telo mi je jasno pokazalo, da moram začeti bolj skrbeti zase. Prav v tem obdobju sem se še bolj posvetila hormonskemu ravnovesju in vplivu stresa na žensko telo. Naučila sem se postavljati meje in drugače razumeti pomen regeneracije. Danes vem, da je zdrava in zadovoljna mama steber družine. Ravnovesje ni popolnost, temveč zavestna skrb zase – tudi sredi vseh obveznosti.

Kako je materina smrt spremenila vaš pogled na preventivo, minljivost, smisel vašega dela?

Mama je umrla le štirinajst dni po postavitvi diagnoze raka trebušne slinavke. Vse se je zgodilo izjemno hitro. Ta izkušnja me je soočila z minljivostjo in dejstvom, da nimamo vsega pod nadzorom. Hkrati mi je dala še močnejši občutek odgovornosti. Če nisem mogla pomagati njej, lahko morda komu drugemu. Morda ne moremo preprečiti vsega, lahko pa z znanjem in preventivo marsikaj spremenimo. Ta izguba je mojemu delu dala globlji, zelo človeški smisel.

Pogosto omenjate epigenetiko kot dokaz, da geni niso naša usoda. Koliko staranja je dejansko v naših rokah?

Epigenetika nam pokaže, da geni niso naša usoda, ampak potencial. Lahko si jih predstavljamo kot tipke na klavirju – življenjski slog odloča, katere bodo zazvenele. V mlajših letih je vpliv genetike na dolgoživost razmeroma majhen, okoli 10 odstotkov, nekoliko se poveča šele pri zelo dolgoživih posameznikih. Večji del procesa staranja je povezan z dejavniki, na katere lahko vplivamo – z načinom življenja, okoljem in vsakodnevnimi navadami. Staranja ne moremo ustaviti, lahko pa močno vplivamo na to, kako se staramo.

V sodobni družbi je dolgoživost pogosto povezana z videzom in kultom mladosti. Kako ločujete med zdravo skrbjo za telo in obsesijo z anti-agingom?

Bolj zdravi ljudje so običajno videti bolj vitalni. Ko je presnova uravnotežena, ko imamo energijo in ni kroničnega vnetja, se to odrazi tudi na zunaj. Estetski posegi lahko kaj popravijo, ne morejo pa nadomestiti notranjega ravnovesja. Zdrava skrb za telo pomeni negovati svojo moč in vitalnost. Obsesija z anti-agingom pogosto izhaja iz strahu pred staranjem. Jaz starost vidim kot naraven proces – cilj ni ustaviti časa, temveč ohraniti kakovost energije in življenja skozi leta.

Če bi morali opisati idealen dan, ki podpira vitalno dolgoživost, kako bi bil videti?

Idealen dan je usklajen z našimi biološkimi ritmi. Zjutraj naravna svetloba in nekaj gibanja, da prebudimo telo. Čez dan čim več spontanega gibanja – ne le ena ura vadbe, ampak prekinjanje sedenja in aktivnost ves dan. Obroki naj bodo uravnoteženi, z dovolj beljakovinami in kakovostnimi maščobami, pomembna je tudi hidracija. Vmes si vzamemo trenutke za umiritev živčnega sistema. Zvečer postopno upočasnjevanje brez ekranov, da omogočimo kakovosten spanec. Brez ekstremov – le spoštovanje ritma med aktivnostjo in počitkom.

Katere so po vaših izkušnjah najpogostejše napake, ki jih delamo pri večerni rutini?

Najpogostejša napaka je večerno izpostavljanje modri svetlobi – telefoni in ekrani zavirajo izločanje melatonina. Pogosto zanemarimo tudi jutranjo svetlobo, ki je ključna za uravnavanje cirkadianega ritma in ravnovesja med kortizolom in melatoninom. Druga napaka je pozno hranjenje, ki obremeni presnovo tik pred regeneracijo. Spanec ni pasiven počitek, temveč aktiven proces obnove, zato si zasluži enako pozornost kot prehrana ali gibanje.

Koliko pri dolgoživosti pomeni skupnost – občutek pripadnosti, dotik, pogovor?

Ogromno. Občutek pripadnosti, smisel in kakovostni odnosi imajo lahko primerljiv ali celo večji vpliv na dolgoživost kot posamezni prehranski ali vadbeni protokoli. Človek je socialno bitje – občutek varnosti in povezanosti vpliva na živčni sistem, stres in vnetne procese. Osamljenost ima merljive fiziološke posledice. Prehrana in gibanje sta pomembna, a brez povezanosti težko govorimo o celostni vitalnosti.

V vašem pristopu se prepletajo znanost, intuicija in energijski vidik. Kako ohranjate kredibilnost v stroki, ki je pogosto razdeljena med strogo znanstvenostjo in alternativnimi pristopi?

Beseda 'alternativno' pogosto pomeni zgolj drugačen pristop, ne pa nujno manj znanstven. Alternativa so lahko zelišča ali zdravila na recept – vprašanje je, kaj je za posameznika v določenem trenutku najbolj primerno. Bistveno je razumevanje mehanizmov in odgovorna uporaba. Znanost sama po sebi ni statična. Razvija se, dopolnjuje in včasih tudi popravi lastne zaključke. Prav zato verjamem v odprt, a hkrati kritičen pristop. Ko govorim o energiji, ne mislim na nekaj mističnega. Telo je bioelektrični sistem – vsaka celica deluje prek električnih signalov, ionskih tokov in presnovne energije. Mi smo energija v organizirani biološki obliki. Zame narava, energija in znanost niso ločeni svetovi, temveč različni jeziki opisovanja iste resničnosti. Kdor energijski ali naravni vidik v celoti zanika, po mojem mnenju morda spregleda pomemben del celote.

Kaj rečete človeku, ki pravi: Prepozno je zame, sem naredil preveč napak?

Nikoli ni prepozno. Telo ima izjemno sposobnost prilagajanja in regeneracije – tudi po letih neoptimalnih navad. Ne moremo izbrisati preteklosti, lahko pa od danes naprej spremenimo smer. Vsaka odločitev – boljši obrok, sprehod, ura več spanja – je signal telesu, da se lahko začne obnavljati. Ne gre za popolnost, temveč za prvi korak. In pogosto je prav trenutek, ko nekdo začuti, da je 'prepozno', začetek najglobljih sprememb.

Če bi morali bralcem in bralkam podariti eno samo misel, ki bi jo vzeli s seboj kot kompas za dolgo in vitalno življenje, katera bi bila – in zakaj?

Če bi morala podariti eno samo misel, bi bila ta: zavedajte se, da ste vredni ljubezni in da smo med seboj povezani. Vsak človek si želi biti viden in sprejet. Ljubezen kot toplina in občutek varnosti ni nekaj, kar iščemo zunaj – je že v nas. Ko živimo iz tega prostora, smo bolj nežni do sebe in svojega telesa. In morda se prav tam začne resnična vitalnost: v občutku, da smo dovolj in da pripadamo.