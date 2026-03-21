Dragoceni čas, da si izkažemo ljubezen

Z dilemami in strahovi, ki človeka zaobjamejo, ko izve, da je neozdravljivo bolan, da umira, ali ko izve, da je njegov svojec neozdravljivo bolan in potrebuje paliativno oskrbo, se v knjigi Prezrti čas – bodimo ob neozdravljivo bolnih, umirajočih in žalujočih ukvarja pater Ivan Platovnjak, profesor duhovnosti na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in vodja trimesečnih programov za žalujoče v Ignacijevem domu duhovnosti. Knjiga ponuja tudi razmišljanja, kako v takih časih reševati lastne stiske in biti v oporo drugim. »Naj bo ta knjiga sopotnica v trenutkih, ko ne vemo več, kaj reči, a vemo, da moramo ostati, ker je to znamenje resnične ljubezni,« je zapisal avtor.

Zadnjič ko sva se pogovarjala, ste se v knjigi Preobrazba bolečine ukvarjali z žalujočimi, tokrat pa v knjigi Prezrti čas govorite o življenju pred tem. To je čas, ko ljudje izvedo, da je nekdo, ki jim je blizu, hudo bolan, da je na koncu življenja, ko je možna le še paliativna oskrba. V knjigi ste zbrali pričevanja 30 ljudi, ki so bili ob svojih bližnjih ob zaključku njihovega zemeljskega življenja. Med njimi so tudi mnogi žalujoči, s katerimi ste se srečali v trimesečnem programu za žalujoče, ki ga v Ignacijevem domu duhovnosti vodite že šest let. Je prvi šok za ljudi že to, da izvedo, da je njihova bližnja oseba tako bolna, da ozdravitev ni več možna?

Takrat velikokrat nastane velika stiska: kako zdaj, kaj zdaj, na kak način, ali je to sploh mogoče, kako sploh lahko kar pustijo človeka, da umre, ali res ni nobene pomoči več ... Nekateri zmorejo to dejstvo sprejeti in so hvaležni za to možnost, ker imajo še čas – včasih pol leta, včasih tri mesece, včasih en mesec, včasih samo nekaj dni –, da so lahko ob svoji ljubljeni osebi in da lahko izrečejo drug drugemu tisto najgloblje, česar prej morda niso zmogli. Drugi potrebujejo več časa. A ko človek sprejme to, da je umiranje nekaj naravnega, sprejme ta čas kot dragoceni čas. Zavedo se, da jim je ponujen zato, da lahko še globlje uredijo svoje odnose, da lahko še globlje pokažejo drug drugemu ljubezen. Ali pa si odpustijo, si povedo tisto, kar nosijo v sebi, so rekli nekateri. Prej vse življenje ni bilo časa za to.

Je morda to tudi čas, ko ljudje, ki so bili vsak na svojem bregu, najdejo kaj skupnega?

Eno in drugo. Včasih se zgodi tudi pomembna sprememba – to kažejo pričevanja 30 oseb, ki so spremljale svoje drage na poti umiranja –, saj so nekateri otroci rekli, da so v resnici na novo zaživeli svoj odnos sinovstva ali hčerinstva, da se je odnos z mamo ali očetom preoblikoval. Včasih starši morajo izreči vse tisto, kar nosijo v sebi, in morajo slišati tudi svoje otroke. Vedno pa se to ne zgodi. Ampak pomembno je že to, da so bili ob njih, tudi če je bilo to v tišini, v molku, da so tudi starši sprejeli svoje otroke v tej svoji nemoči in njihovo bližino kot tako. Že to je neka preobrazba, preoblikovanje tega odnosa in tudi pomembna popotnica za naprej. Spet drugi pa so bili hvaležni, da so jim tudi njihovi bližnji dali duhovno popotnico oziroma so jim tisti, ki jih zapuščajo, dali vodilo v življenju. Da so predali naprej, kaj je bilo za njih dragocenega v življenju. Seveda pa je včasih tudi to nemogoče. Včasih je strah izreči, da ne bo več ozdravljenja in da se bo treba posloviti. Nekateri bolniki sami ne zmorejo izreči tega: »Glej, čutim, da se zaključuje moje življenje.« Ker se bojijo, da bi prizadeli svoje drage. Tudi zdravniki ne povedo vedno tega.

Ali pa zdravniki to povedo tako, kot da je to nekaj vsakdanjega.

Tudi o tem so pripovedovali, kakšna bolečina je takrat, ko kar reče Umrli boste. Ali pa zdravnik pove svojcem, ne pove pa bolniku, in je potem ta napetost, kako to izreči in ne podreti upanja, hkrati pa sprejeti realnost, da se življenje končuje. Žalujoči so večkrat rekli, da se zaradi tega niso mogli posloviti, da niso mogli drug drugemu povedati tistega najdragocenejšega, kar so nosili v sebi. Se zahvaliti, izreči ljubezen, ki so jo čutili, ali pa »Oprosti«, morda »Glej, vse ti odpuščam, nič ti ne zamerim in ni ti treba biti v skrbeh glede tega«. V knjigi skušam skozi ta pričevanja pokazati, na kakšen način tudi izreči te stvari. Da lahko preprosto rečem: »Verjamem, da boš ozdravel, lahko da se zgodi tudi čudež. Kaj pa če ne boš ozdravljen za to življenje naprej, da se boš poslovil, boš umrl? Kaj bi takrat rad? Ali bi rad koga še srečal, ali bi rad kaj povedal meni ali drugim bližnjim? Ali bi rad kake stvari še uredil? Bi rad morda napisal oporoko? Kaj bi še rad, da ti naredimo? Imaš kakšno željo? Kaj bi želel za pogreb, če se to zgodi?«

V knjigo ste zapisali tudi čisto praktične napotke, kako pomagati ljudem, ki umirajo, in njihovim svojcem.

Prvi del knjige opisuje vsa doživljanja, razmišljanja, vse, kar se dogaja v ljudeh, ki so izvedeli, da ni več možno ozdravljenje, ampak samo še paliativno zdravljenje. Tisti, ki bere, začuti svet bolnika, umirajočega, hkrati pa ve, da je to, kar doživlja, nekaj normalnega. Zaključevanje našega življenja je del življenja, saj je smrt del življenja, ki pravzaprav daje tudi življenju novo vrednost. Je zaključek, ki pravzaprav poveže vse skupaj, pomaga nam videti celoto, kaj je pravzaprav bistveno za življenje. Vse to, kar se dogaja okoli nas in v nas, je čisto človeško. Pri tem nam lahko pomagajo vera, molitev, zakramenti, kar je še posebno v tretjem delu knjige bolj zgoščeno napisano. Drugi del knjige govori o tem, kaj doživljamo kot svojci ob svojih bližnjih, ko naenkrat ni več možno nadaljnje zdravljenje. O vseh dilemah, ki so takrat v človeku, vseh strahovih, nemoči, jezi, najrazličnejših čustvih, ki se prebudijo, pa strahu, ki hromi ali onemogoči, da bi zdržali biti zraven, kako zahtevamo od zdravnikov, kaj vse še morajo narediti, in velikokrat čisto nepotrebnem letanju na urgenco.

Včasih je strah izreči možnost, da ne bo več ozdravljenja in da se bo treba posloviti.

Knjiga je nastala tudi na podlagi vaše izkušnje, mar ne?

Pred tremi leti in pol je nenadoma tudi moj oče omagal in pri 88 letih ni mogel več skrbeti za svojo ženo, mojo mamo, ki je že dlje potrebovala pomoč. S sestro sta skrbela za mamo. Potem pa je omagal, zgodil se je zdravstveni kolaps, potrebovala sta 24-urno pomoč. Ponudil sem jima, da bi prišla v Ljubljano, kjer bi jima lahko tudi jaz pomagal. Najprej sta protestirala, potem pa sta me čez mesec presenetila: »Bolje bo, da greva, ker bo drugače hčerka, Cvetka, omagala, ker ima tudi svojo družino in delo.« Potem sem tukaj doživljal marsikatere stvari. Dvakrat sta bila oba na tem, da bosta umrla. Smo se že poslavljali, se pogovarjali o vsem, tudi o pogrebu. Pa sta prišla k sebi. V teh treh letih in pol sem začel še bolj ceniti delo svojcev, ki včasih tudi osem let in več skrbijo za bližnjega, in delo vseh v domovih za starejše ter bolnišnicah. To je pogosto spregledano delo. Prav vsemu temu sem posvetil to knjigo.

Velike so lahko tudi stiske sorodnikov, je tako?

Težko, če ne že kar sram jih je priznati, da so nemočni, ker ne vedo, kako pristopiti in kaj je najpomembnejše. Ni samo nega, torej to, kar potrebuje za telo, ampak predvsem bližina, sočutje. Pomembno je doumeti, kaj pravzaprav želi moj bližnji v tem času. In na tej točki je včasih treba sprejeti svojo nemoč, priznati, da potrebujem pomoč, pametno je tudi vedeti, kam se lahko obrnem po pomoč. Ker je paliativna oskrba v resnici pri nas še vedno tabu. O njej govorimo, a še vedno ne vemo, kaj pravzaprav je. Zato je na koncu knjige seznam ustanov, kjer na spletu lahko najdemo rešitve za svoje težave.

Je tako, da se ljudje v takih situacijah počutijo zelo zelo nemočne?

Ja, večkrat je prisotna ta nemoč. Druga vrsta nemoči prihaja iz strahu, da bom kaj narobe naredil. Niso redke izgorelosti. Marsikdo je odšel v Ljubhospic ali sprejel oskrbo v hospicu zato, ker ni več mogel gledati svojega sina, hčere ali žene, ki je bil pred tem, da zaradi skrbi zanj izgori. Včasih naši svojci, ki so hudo bolni, težko razumejo, kakšne vse so naše obveznosti, in takrat moramo mi poznati svojo mejo, do kje zmoremo, tako da mu damo vedeti, da je bolje, da zanj skrbijo v hospicu ali v domu za starejše. Potem mu konkretno pokažemo, da tam ni zapuščen, sam, ampak da smo ob njem, ga obiskujemo in smo ob njem, da je slišan, sprejet, ljubljen. Včasih ob vsej tej fizični skrbi zmanjka moči za tisto drugo, za ljubečo in sočutno navzočnost. Če smo fizično preveč utrujeni in imamo občutek nemoči, se lahko prebudijo čustva, ki si jih najmanj želimo. Včasih jeza, razočaranje nad svojim bližnjim, da je tako zahteven, da toliko hoče ...

So v takih primerih pomembni prijatelji, sorodniki in svojci?

Dobro je, da se kot daljni sorodniki, prijatelji, znanci zavedamo možne stiske in da vemo, kako pristopiti in ponuditi konkretno pomoč. Pridi za eno uro k umirajočemu, da gre tisti, ki skrbi zanj, v trgovino ali bo imel malo časa zase. A včasih sorodniki ne spustijo drugih k umirajočemu svojcu, ker se bojijo, da bo mogoče kdo kaj narobe razumel. Ljudje z demenco rečejo, da danes niso dobili še nič jesti ali jih že ves mesec niso umili. Nekdo, ki ne ve, kaj je demenca, to sliši in si lahko stvari napačno interpretira. Težko je drugim razlagati, kaj se dogaja, če nimajo te izkušnje.

Predsodki pa so lahko tudi v primeru, ko umirajoči koga pokliče, ker se želi z njim srečati, a ta ni pripravljen priti.

To je res velika škoda tako zanj kakor tudi za umirajočega. Nekateri pravijo: Želim ohraniti podobo človeka tako, kot jo poznam: lepega, korajžnega, močnega. A to je žalostno, ker v resnici onemogočimo pravzaprav tisto najpomembnejše, in to je, da se poslovimo. Tudi za kristjane ni dovolj, da samo molimo za njih, ampak je pomembno, da pridemo k njim in smo z njimi.

Predlagate torej, da gremo na obisk, tudi če nas skrbi, kako bo?

Najpomembnejše je, da sem tam, da poslušam in spoštljivo sprejmem vse to, kar bo delil z menoj. Pa tudi če je tišina in se držimo za roke ali smo samo poleg njega in položimo roko nanj – to je nekaj izjemno pomembnega in dragocenega. Mnogi so mi že rekli, kako so hvaležni za to knjigo, ker so odkrili, da jih v resnici ni treba biti strah, kaj bodo naredili. Dovolj je, da smo tam in da damo prostor človeku, ki smo ga prišli obiskat. Sledimo temu, kar on želi oziroma kar zmore. Osvoboditi se moramo tega strahu, da ne bi naredili nekaj, kar je najbolj pristno človeškega in kar počloveči nas in omogoča tudi drugemu, da začuti, kako ni pozabljen, kako je še vedno dragocen in pomemben. V nas se ob umirajočem rodijo najgloblje sočutje, pristna ljubezen, dobrotljivost do drugega, tudi usmiljenje, ne pomilovanje, ampak usmiljenje, da v resnici sprejmemo tudi to človeško nemoč in hkrati svojo nemoč, krhkost in se soočimo tudi z bolečino drugih. Pa tudi s tem, da nas je strah bolečine, strah smrti in tega, da bomo tudi mi postali tako nemočni, odvisni od drugih. Ne umrejo vsi nenadoma, v trenutku, mnogi gredo skozi to pot poslavljanja.